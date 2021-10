Govoreći o dinamici obnove Zagreba nakon potresa, arhitekt Otto Barić na televiziji N1 kazao je da nije optimist, jer prava obnova nije ni krenula.

“Grad Zagreb je za prvih 6 mjeseci imao 82 milijuna kuna predviđena za obnovu, a u prvih šest mjeseci na obnovu je potrošeno 520 tisuća kuna. Realno, apsolutno ništa”, kazao je.

'Realno, velikog novca za obnovu nema'

“Osobno smatram da je najveći problem da, realno, tih velikih novaca nema i onda je najlakše cijelu priču izadministrirati tako da se ti novci kojih nema ne mogu ni potrošiti. Ne vidim gdje bi Grad našao tih 20 posto koje treba doprinijeti. Govorimo o milijardama kuna, a Zagreb bi godišnje morao predvidjeti milijardu kuna, a tih novaca nema. Isto je i na državnom budžetu”, pojasnio je Barić svoju tvrdnju.

Za gradsku vlast kaže da nema odlučnosti uhvatiti se u koštac s obnovom.

“Najlakše je riješiti male stvari pa krenuti prema velikima. Međutim, u silnom procesu koji treba zadovoljiti, u tom strahu da će nastati gubitak novaca, da će netko nešto ukrasti, svi pušu na hladno i lakše je ne odlučiti. Primarno bi bilo da krenu timovi, razgovaraju, pomognu ljudima i da se stvari počnu rješavati jedna po jedna. Globalno se stvari nikad neće u komadu riješiti”, rekao je Barić na N1.

'Nema vizije što se želi postići obnovom'

Za odnos Ministarstva graditeljstva i Fonda za obnovu rekao je da je 'ispolitiziran'.

“Smatram da tu treba biti manje politike, a više dobre volje. Ministarstvo graditeljstva je kompleksno tijelo i treba puno vremena da nešto samelju. Fond, gdje je jednom trenu postavljen čovjek koji očito ima što reći… Ta suradnja je nepostojeća i najviše su oštećeni građani. Prekomplicirano je postavljen sustav, trebalo je to jednostavnije. To će trajati beskonačno. Mi imamo problem s građevinskom operativom, a i građevinski materijal je poskupio 50, 60, 70 posto. Što će duže trajati, to će biti teže realizirati. Nažalost, pesimističan sam”, ustvrdio je Barić.

Barić ne vidi viziju ni u onome što se želi postići obnovom.

“Imam dojam da si to pitanje nije postavio onaj koji na njega treba odgovoriti. Vlada ili vlast u Zagrebu moraju znati što im je želja. Fali im jasna vizija. Da netko kaže želimo narednih tri, pet, deset godina napraviti to i to. Mi smo na trusnom području, opet će nam se desiti potres. Možda ćemo biti sretni da bude kao ovaj, ne daj Bože bit će malo jači i napraviti veću štetu. Te vizije nema. Možda postoji, ali nije jasno komunicirana. Uvijek smo kritizirali Bandića jer je stvari radio bez komunikacije, isti taj dojam imam i sada”, rekao je Barić.

'Ideja Holdinga kao krovnog sustava je ispravna'

Osvrno se i na stanje infrastrukturne mreže u Zagrebu.

“Plinska mreža je u relativno dobrom stanju. Treba raditi na vodovodu i kanalizaciji. Ja bih krenuo od centra, tamo je infrastruktura najstarija. Kritični su veliki magistralni vodovodi i cijevi velikih presjeka i tlakova gdje je sustav jednostavno na granici”, kaže.

Za novu gradsku vlast rekao je da nisu bili spremni suočiti se s gomilom problema.

“Govorili su da jesu, ali u trenutku kad su dobili vlast, kao da su bili iznenađeni. Nekako mi se činilo da je bolje natjerati ljude da rade bolje i onda stvarati bolji sustav. Bez Gradske skupštine ne možete ništa, Bandić je funkcionirao… Možda sam naivan, ali moje je uvjerenje da se sustav nije promijenio. Generalna ideja Holdinga kao krovnog sustava svih komunalnih poduzeća je, po meni, ispravna. Organizacijska shema je bila potpuno ispravna. Na kraju, ja ne vidim naznake da će nova vlast to promijeniti u dogledno vrijeme. Samo treba počistiti i postaviti jasna pravila ponašanja”, govori”, kazao je te dodao kako je ''kroz taj veliki oprez nove vlasti da ne napravi grešku, sve stalo”.

Stadion je paradigma problema u Zagrebu

Kao paradigmu problema istaknuo je gradski stadion.

“To je vrlo lako rješiva tema. Postoji GNK Dinamo koji je udruga građana i ne znam da trenutno nešto rade mimo zakona. Grad svake godina daje otprilike 18 milijuna kuna za održavanje stadiona. Ne vidim nikakav razlog za to. Stadion se može dati u najam i Dinamo sa svojim sredstvima nek' izgradi stadion, neka ga održava, neka na njemu zarađuje ili gubi. A tih 18 milijuna kuna se može iskoristiti na mnogo bolji način umjesto da se trpa u vreću bez dna”, rekao je arhitekt Barić za N1.