IMAMO 2480 ZARAŽENIH I 34 PREMINULIH: U Varaždinskoj županiji od subote strože mjere; Capak govorio o lockdownu i policijskom satu

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 1427 novih slučajeva koronavirusa pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) 14.079

Jučer su u Hrvatskoj preminule 34 osobe

1191 pacijent je na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 112

U svijetu je 47.339.417 zaraženih

Oporavilo se 34.039.293, a preminulo 1.211.628

Njemačka je proglasila djelomični lockdown do konca studenog

U Virovitičko-podravskoj županiji 31 novooboljeli od koronavirusa

22:00 Na području Virovitičko-podravske županije 31 je novooboljeli od koronavirusa, izvijestio je u srijedu navečer županijski Stožer Civilne zaštite.

Sedam je osoba starije životne dobi, 21 srednje, a troje su djeca. Najveći broj oboljelih je u Pitomači (8), Orahovici (7) i Slatini (6). U Virovitici i Mikleušu je po troje zaraženih, u Čancima dvoje, a u Suhopolju i Voćinu po jedan.

Na liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 17 pozitivnih covid-19 pacijenata, a u KBC-u Osijek je četvero pacijenta s područja Virovitičko-podravske županije. Svi se nalaze u Respiracijskom centru na respiratoru.

Od početka epidemije na području Virovitičko-podravske županije zarazilo se 795 osoba, a umrlo je 14.

U Varaždinskoj županiji od subote strože protuepidemijske mjere

20:44 U Varaždinskoj županiji će od 7. do 30. studenoga na snazi biti nove, strože protuepidemijske mjere, a nakon što je to od nacionalnog Stožera zatražio županijski Stožer civilne zaštite zbog loše epidemiološke situacije na tom području.

Nacionalni je stožer u srijedu donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje te županije, a među mjerama koje će vrijediti od subote je zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja s više od 30 osoba na jednom mjestu, izuzev sportskih natjecanja na kojima smije biti najviše 50 osoba.

I na vjerskim okupljanjima može biti najviše 50 osoba, kao i na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Iako je županijski Stožer tražio kraće radno vrijeme, najdulje do 20 sati, prema odluci Stožera civilne zaštite RH sve vrste ugostiteljskih objekata mogu za goste biti otvoreni najduže do 22 sata, a nakon tog vremena dopuštena je samo priprema i dostava hrane.

Trgovine i ugostiteljski objekti na ulaz će morati istaknuti maksimalan broj ljudi koji se istodobno mogu nalaziti u objektu.

Najnovijom odlukom obustavlja se korištenje sportskih terena, sportskih i rekreacijskih centara za sportove i sportske aktivnosti u kojima dolazi do fizičkog kontakta, kao što su nogomet, rukomet ili košarka, izuzev za sportske ekipe koje su u sustavu natjecanja.

Zabranjeni su posjeti korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom, a korisnicima se zabranjuju izlasci, osim u slučaju opravdanih razloga.

Stožer civilne zaštite RH donio je i nekoliko preporuka, a među njima je i ona da se privatna okupljanja ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva. Preporuka je i da se sjednice skupština i vijeća održavaju putem videokonferencija ili drugih tehnologija, a poslodavcima je preporučeno da organiziraju rad uz što veću međusobnu udaljenost radnika.

U protekla 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirano je 149 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a na bolničkom liječenju su 102 osobe s težom kliničkom slikom, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite.

Od hospitaliziranih, 68 osoba je na odjelu infektologije u Varaždinu, 12 ih je u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru, a 22 osobe u Klenovniku.

Varaždinska bolnica trenutno za liječenje težih slučajeva raspolaže s 85 kreveta na lokaciji u Varaždinu i 35 u Klenovniku, a već je počela priprema dodatnih kapaciteta na lokaciji u Novom Marofu iz koje će dio pacijenata biti premješten u Specijalnu bolnicu u Varaždinskim Toplicama.

Stožer je priopćio da je jučer isporučeno pet novih respiratora, koje je osigurala Varaždinska županija, i tri dodatna koje je osiguralo Ministarstvo zdravstva, pa će tako na raspolaganju biti 20 respiratora za najteže bolesnike.

Zbog pozitivnog nalaza ili mjere samoizolacije izvan službe je 157 djelatnika Opće bolnice Varaždin.

Još prošli mjesec smo unutar tjedan dana imali 20 zaraženih, a sada ih u tjedan dana imamo 1000, to je pedeset puta više, upozorio je načelnik Stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin. Približno svaki deseti zaraženi ima težu kliničku sliku i treba bolničko liječenje i kisik, a svaki stoti treba respirator, i to za razdoblje od više tjedana.

Nova 874 zaražena u Crnoj Gori, Podgorica od petka u ponoć „zaključana“

19:35 Crnogorske zdravstvene vlasti registrirale su u srijedu 874 novozaražena koronavirusom, čime je nastavljen niz svakodnevnog obaranja rekorda u broju zaraženih na dnevnoj razini, zbog čega su uvedene restriktivne mjere u Podgorici i još nekoliko crnogorskih gradova.

Kako je priopćio crnogorski Institut za javno zdravlje, u posljednja 24 sata analizirana su 2004 uzorka od kojih je 874 bilo pozitivno na kronavirus.

„Broj oboljelih trenutno iznosi 5638, što je 895 na 100 tisuća stanovnika“, priopćeno je iz instituta. Kao i prethodnih dana, čak polovina pozitivnih je iz Podgorice.

Nagli rast broja oboljelih posljedica je, kako tvrde epidemilozi, nepoštovanja epidemioloških mjera i masovnih okupljanja u prethodnim danima, prije svega na pogrebu mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija kojemu je prisustvovalo nekoliko tisuća građana.

Zbog alarmantne epidemiološke situacije, Institut za javno zdravlje odlučio je uvesti strože epidemiološke mjere u Podgorici, Cetinju, Budvi i Ulcinju, koje će se početi primjenjivati u petak u ponoć.

U tim gradovima zatvaraju se ugostiteljski objekti i škole, a također je zabranjeno i okupljanje u stanovima i kućama osobama koje nisu članovi zajedničkog domaćinstva.

Ove mjere, kako je priopćeno, vrijedit će najmanje 14 dana.

Ovakve mjere dale su u rujnu i listopadu rezultate u nekoliko crnogorskih gradova u kojima je nakon političkih skupova održanih u vrijeme parlamentarnih izbora, broj oboljelih naglo rastao, tako da epidemiolozi isto očekuju i u Podgorici, u kojoj živi trećina ukupnog stanovništva Crne Gore.

Slovenija: Dvojica ministara pozitivna na koronavirus, ostaju kod kuće

18:25 Dvojica ministara u slovenskoj vladi oboljela su od covida-19, ali se relativno dobro osjećaju i do daljnjega ostaju kod kuće, potvrdio je u srijedu glasnogovornik vlade Jelko Kacin.

Koronavirusom se najprije zarazio ministar vanjskih poslova Anže Logar koji je rutinski testiran 23. prošlog mjeseca nakon povratka iz inozemstva, te se samoizolirao, a izolacija je određena i nekim njegovim suradnicima.

Kacin je u srijedu novinarima na konferenciji za novinare potvrdio da je i drugi test ovih dana potvrdio kako je Logar još uvijek pozitivan, ali da mu je rekao da se osjeća relativno dobro iako još uvijek ima glavobolju.

Kacin je u srijedu potvrdio da je kod kuće u izolaciji i ministar za okoliš i prostor Andrej Vizjak koji je u utorak testiran na koronavirus, ali je i prije toga bio u izolaciji zbog kontakta sa suprugom koja je zaposlena u zdravstvu, u bolnici u Brežicama, te da se i on za sada osjeća dobro i nema simptome covida-19.

I Vizjak i Logar članovi su Slovenske demokratske stranke (SDS) aktualnog premijera Janeza Janše koji je u obraćanju građane pozvao na strpljenje i pridržavanje mjera kako bi se prevladao drugi val epidemije koronavirusa, te pozvao na solidarnost u borbi s koronavirusom za što će biti potrebno najmanje idućih mjesec dana.

Slovenija je u utorak imala potvrđenih 2025 novih dnevnih infekcija koronavirusom i još 29 preminulih, što je najviše do sada u jednom danu, ali epidemiolozi navode da je reprodukcijski virus širenja zaraza u usporavanju i da bi vrhunac drugog vala mogao biti dosegnut krajem tjedna.

Unatoč tomu, prerano je za popuštanje strogih mjera koje je donijela vlada, pa će one morati ostati na snazi još najmanje 7 do deset dana, kazao je novinarima ministar zdravstva Tomaž Gantar, dodavši da je ih treba zadržati sve dok u bolnice dolazi više oboljelih nego što ih se otpušta kućama na oporavak.

Pojasnio je da je to njegovo osobno mišljenje i da vlada o tome još nije donijela odluku.

Capak: Lockdown i policijski sat u okolnim državama pokazuju se neefikasnim

16:49 Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je u srijedu da se strože epidemiološke mjere, poput lockdowna (zatvaranja) i policijskog sata, koje su uvedene u okolnim državama, pokazuju neefikasnima, a mjere koje su trenutno na snazi u Hrvatskoj su dobre.

“Mislimo da su naše mjere dobre, apeliramo na građane da ih se drže, i ako će ih se držati sigurni smo da ćemo zauzdati ove brojke”, rekao je Capak novinarima nakon sjednice Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj.

Iako hrvatski liječnici traže strože mjere, Capak je ustvrdio da policijski sat i zatvaranje koji su uvedeni u drugim državama Europske unije tjedan dana nakon donošenja ne postižu rezultate jer brojke u tim državama i dalje rastu.

“Dakle, mi mislimo da te mjere nisu efikasne”, naglasio je.

U srijedu je šest liječničkih udruga, Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički sindikat, Hrvatska udruga bolničkih liječnika, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a i Hrvatsko epidemiološko društva od Vlade zatražilo donošenje strožih epidemioloških mjera.

Udruge su ustvrdile da bolnice, bez strožih mjera i ako se nastavi dosadašnji rast hospitalizacija, već za 30 dana neće moći uspješno liječiti bolesnike s covidom-19 ni druge građane, primjerice one koji će doživjeti moždani i srčani udar ili prometnu nesreću.

Capak je ustvrdio kako se problem eventualnog nedostatka opreme ili osoblja može riješiti preraspodjelom, iz područja gdje ih ima u područja gdje su potrebni.

“Imamo dovoljan broj respiratora, u zdravstvu radi više od 70.000 ljudi, siguran sam da ćemo zaštititi zdravlje naših građana”, poručio je Capak.

Novi dnevni rekord u Srbiji – 2.412 zaraženih koronavirusom

16:57 Srbija je u srijedu prijavila još šest smrtnih slučajeva povezanih s covidom 19, te je zabilježila novi dnevni rekord po broju novozaraženih od početka epidemije – 2.412 pozitivnih uzoraka među 12.617 testiranih za posljednja 24 sata.

Po broju zaraženih koronavirusom, situacija u Srbiji se, u odnosu na ostale europske zemlje, najbrže pogoršava, izjavio je danas direktor Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Srbiji dr Marijan Ivanuša.

On je, kako prenosi RTS, istaknuo da treba razmišljati o uvođenju novih mjera, te napomenuo da su mjere koje su na snazi “dobre, ali da očigledno ne daju rezultate koji se očekuju i žele”.

“Puno ima razloga za to. Određeni broj ljudi postojeće mjere ne poštuje kako bi trebalo. Moguće je i da se virus proširio toliko da postojeće mjere nisu dovoljne pa treba razmišljati o dodatnim mjerama”, sugerirao je dužnosnik WHO.

Najveće žarište virusa i dalje je u Beogradu, a epidemiolog i član Kriznog stožera dr. Predrag Kon situaciju je ocijenio kao “nepovoljnu”, s tendencijom da se dodatno pogorša.

“Ne možemo dopustiti da popunimo bolnice i nemamo gdje smjestiti ljude. Moramo smanjimo priljev. Imamo nepovoljnu situaciju u Beogradu, s tendencijom pogoršanja”, rekao je Kon za RTS.

U protekla 24 sata u Srbiji je zaraženo još 2.412 osoba, što je novi dnevni rekord po broju novozaraženih od početka epidemije 6. ožujka.

Novi rekordan broj slučajeva zaraze potvrđen je među 12.617 testiranih uzoraka u posljednja 24 sata, objavljeno je danas na službenom portalu ministarstva zdravstva.

Na bolničkom liječenju trenutno je 2.014 pacijenata, od kojih su 53 na respiratoru.

Od početka epidemije, od posljedica zaraze korona virusom u Srbiji je preminulo ukupno 850 osoba, zaraza je potvrđena kod 53.495 osoba nakon što je testirano ukupno 1.376.236 uzoraka.

Zbog pandemije se zatvara sve više država EU-a

16:55 Litva u subotu ulazi u trotjedno zatvaranje, a Poljska je na korak do te mjere, dok su rekordne brojke zaraženih potvrđene su u srijedu u Austriji i Mađarskoj.

Litva

Litavska vlada proglasila je trotjedno zatvaranje s početkom od 7. studenoga, pošto je u srijedu potvrđeno 639 novih slučajeva, što je triput više od prosječno 205 oboljelih na dan 20. listopada.

Ukupno je 18.092 potvrđenih zaraženih koronavirusom, a umrlih je 182, piše agencija Reuters.

Europa je sada svjetsko žarište pandemije covida-19 pa su mnoge zemlje, među njima Francuska, Velika Britanija i Njemačka već uvele zatvaranje.

U Litvi, baltičkoj državi od 2,8 milijuna ljudi, zabranjena su okupljanja više od 5 osoba, a pogrebima i vjenčanjima može prisustvovati najviše 10 ljudi.

Zatvorene su škole i sveučilišta, a trgovine su otvorene samo za ograničen broj kupaca. Restorani mogu služiti samo dostavu.

Susjedna Latvija, država od 1,9 milijuna ljudi u petak će odlučiti hoće li uvesti zatvaranje, javlja mreža BNS iz te zemlje koja je izvijestila od 313 zaraženih u srijedu, čime je ukupan broj 6439 i 79 umrlih

Litva ima 340,9 zaraženih na 100.000 ljudi, a Latvija 147,4 na 100.000, objavile su vlasti u srijedu, no prvo mjesto drži Belgija s1669,4 zaraženih na 100.000 ljudi, prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti.

Poljska

Nova ograničenja u cilju sprečavanja širenja koronavirusa Poljska uvodi u subotu i na korak je do proglašenja nacionalnog zatvaranja, rekao je u srijedu premijer Mateusz Morawiecki.

Djeca od 7 do 9 godina pridružit će se starijim učenicima koji već prate nastavu na daljinu.

Otvorene su samo trgovine hranom i lijekovima, a hotelske sobe dostupne su samo za poslovna putovanja. Kulturne ustanove poput kinodvorana, kazališta i galerija zatvaraju se, najavljeno je.

Te mjere u Poljskoj (38 milijuna stanovnika) potrajat će najmanje do 29. studenoga i budu li nedovoljne sljedeći korak je “nacionalna karantena, potpuno zatvaranje”, rekao je Morawiecki na konferenciji za novinare.

Mađarska

Sredinom prosinca u gotovo desetmilijunskoj Mađarskoj moglo bi uzmanjkati bolničkih kreveta za oboljele od covida-19 ako se ostvari najcrnji scenarij, rekao je u srijedu Gergely Gulyas, predstojnik ureda premijera Viktora Orbana.

Mađarska je u ponoć s utorka na srijedu uvela izvanredno zdravstveno stanje i policijski sat zbog porasta slučajeva covida-19, što prijeti preopterećenjem bolnica.

Vlasti su rezervirale 32.000 bolničkih kreveta u slučaju eksplozije oboljelih. Gulyas je rekao da bi broj oboljelih koji će zahtijevati bolničko liječenje zbog covida mogao premašiti 5000.

Mađarska je u srijedu potvrdila 4219 novozaraženih, što je najviši broj u jednom danu od pojave pandemije i prvi put iznad 4000.

Rekordan je i broj smrti, 90 umrlih, a broj hospitaliziranih zbog covida narastao je na 4871 od kojih je 355 na respiratoru.

Švicarska

Švicarska vlada u srijedu je dopustila raspoređivanje 2500 vojnika za pomoć zdravstvenim djelatnicima u zbrinjavanju oboljelih od covida.

Time je drugi put u godini vojska uključena u pomoć bolnicama u zbrinjavaju i prijevozu pacijenata.

Prema objavljenim podacima u srijedu je broj zaraženih koronavirusom u Švicarskoj premašio 10.000 u jednom danu i prijeti kolapsom zdravstvenog sustava.

“S drugim valom pandemije covida-19, broj oboljelih oštro raste (…) time i broj pacijenata u bolnicama i na odjelima intenzivne skrbi. Od utorka, 27. listopada, nekoliko kantona zatražilo je pomoć vojske” , navodi vlada nakon sjednice.

Vlada je odobrila raspodjelu 350 milijuna švicarskih franaka u zajmovima i jamstvima sportskim klubovima pogođenima pandemijom.

Austrija

U gotovo devetmilijunskoj Austriji je dnevni broj zaraza dosegnuo novi rekord – 6211 u srijedu, objavila su ministarstva zdravstva i unutarnjih poslova. Oštrije mjere na razini zemlje radi suzbijanja infekcije na snazi su od utorka, uključivo policijski sat noću od 20 sati do 6 sati ujutro, te zatvaranje ugostiteljskih objekata za sve osim za dostavu hrane.

Bugarska

Država od 7 milijuna ljudi, Bugarska je u srijedu potvrdila dnevni rekord od 4041 zaraženih. Oko 60.537 Bugara testrirano je pozitrivno na virus od ožujka, a umrlo je 1412.

Apel ugostitelja da se svi pridržavaju epidemioloških mjera

16:40 Predstavnici ugostitelja iz obrtničkih i gospodarskih komora i Nacionalne udruge ugostitelja te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar pozivaju sve građane, ugostitelje i goste na poštivanje epidemioloških mjera pri dolasku i boravku u ugostiteljskim objektima uz poruku: „I vi ste borci protiv koronavirusa”.

Meštrović: Stanje u KBC Split je pod kontrolom

16:05 Iako je u Splitsko-dalmatinskoj županiji danas potvrđeno rekordnih 396 novih slučajeva zaraze koronavirusom, ravnatelj splitske bolnice Julije Meštrović poručio je u srijedu kako je stanje u tom KBC-u pod kontrolom te da su spremni za prijem povećanog broja bolesnika.

“Pripremili smo se za taj povećani broj bolesnika. Imamo ih preko 90, a od njih je devetoro bolesnika na respiratorima u vrlo teškim kliničkim stanjima. Za ovu smo se situaciju pripremili i osigurali broj postelja, opreme i osoblja. Svi su naši pacijenti zbrinuti i dobivaju sve ono što im je potrebno”, izjavio je novinarima ravnatelj KBC Split Julije Meštrović.

Rekao je i kako na različitim odjelima imaju pojavu pacijenata zaraženih koronavirusom te se događa da onda te bolesnike moraju zbrinuti, liječiti i zadržati u bolnici.

To su, pojasnio je, bolesnici koji dolaze zbog nekog drugog razloga, zbog neke druge akutne bolesti, a prilikom prijema i nakon njega im je dijagnosticiran covid.

Sve bolesnike, ističe, smjeste u bolnicu i liječe od osnovne bolesti i koliko treba zbog simptomatologije zaraze covidom.

“Imamo između 15 i 20 posto tih bolesnika koji su primljeni zbog nekog drugog razloga, a inficirani su i covidom. Imamo i zdravstvene djelatnike koji su u samoizolaciji, njih je od 35 do 40, ali važno je reći da to nisu zdravstveni radnici s jednog, nego sa različitih odjela. Svi se oni zaraze izvan bolnice, a ne unutar nje”, kazao je ravnatelj Meštrović.

Poručio je i da će ta bolnica sve izdržati, sve bolesnike zbrinuti na najbolji način, te se prilagođavati okolnostima koliko i kako to bude potrebno.

Na novinarski upit je li u bolnicu stigao lijek za covid-pozitivne pacijente remdesivir odgovorio je kako ga imaju za sve one kojima je potreban.

396 novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

15:00 – U Splitsko-dalmatinskoj županiji u posljednja 24 sata evidentiran je rekordan broj od 396 zaraženih, dok su tri pacijenta umrla u bolnici, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1044 obrađena testa danas je 396 novooboljelih osoba pozitivno na koronavirus. Iz Splita je njih 108, Sinja 97, Imotskog 22, Kaštela i Omiša po16, Makarske 15, Solina i Hrvaca po 11, Prološca devet, Trilja i Vrgorca po osam, Dugog Rata i Otoka po sedam, Dicma, Muća i Zmijavaca po šest, Podstrane i Šestanovca po pet, te Runovića, Podbablja i Klisa po četiri. Troje novooboljelih je iz Vrlike, po dvoje iz Trogira, Podgore i Marine, te po jedan iz Starog Grada, Supetra, Bola, Baške Vode, Jelse, Lovreća, Okruga, Postira, Primorskog Doca, Šolte, Tučepa i Ciste Provo. Od ukupnog broja novooboljelih 176 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno se 2235 osoba nalazi u samoizolaciji, na bolničkom liječenju je 91 covid pozitivna osoba, a njih se osam nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata umrle su tri osobe, od čega jedna žena stara 91 godinu i dva muškarca stara 71 i 76 godina. Sve su uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na covid infekciju, navodi se u priopćenju.

Udruge liječnika traže od Vlade stroge epidemiološke mjere

14:59 – Šest liječničkih udruga zatražilo je u srijedu od Vlade hitno uvođenje strogih epidemioloških mjera jer bi inače moglo doći do sloma zdravstvenog sustava, budući da je dio bolnica u unutrašnjosti Hrvatske već sada dosegao “točku pucanja”. Ako Vlada bez odgode ne donese plan strogih mjera, ako se nastavi dosadašnji rast hospitalizacija, bolnice već za 30 dana neće moći uspješno liječiti bolesnike s covidom-19 ni druge građane, primjerice one koji će doživjeti moždani i srčani udar ili prometnu nesreću, upozoravaju predstavnici liječnika u pismu. “Bez strogih mjera uvedenih sada, već krajem studenoga bit ćemo prisiljeni donositi odluke tko će od pacijenata imati šansu za život, a tko neće. Jer respiratora i intenzivnih kreveta neće biti za sve. Naš poziv je liječenje ljudi, a ne donošenje odluke tko ima pravo živjeti”, ističu. Procjenjuju kako će, uz nastavak sadašnjeg rasta novooboljelih, krajem studenoga liječenje u bolnicama trebati 3000 pacijenata oboljelih od covida-19, a Hrvatska nema dovoljno liječničkih i sestrinskih timova, niti nužne medicinske opreme za taj scenarij.

93 nova slučaja u Brodsko-posavskoj županiji

14:58 – Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije potvrdio je u srijedu 93 nova slučaja zaraze koronavirusom. U toj županiji trenutno je 545 osoba pozitivno na koronavirus, a 42 je pod nadzorom liječnika u bolnici. Pod mjerom samoizolacije trenutno je 1.136 osoba, 196 više nego u utorak. Od izbijanja pandemije 1.725 osoba s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije imalo je pozitivan test na koronavirus. U Požeško-slavonskoj županiji evedentirano je 25 novooboljelih. Županijski stožer civilne zaštite izvijestio je u srijedu da su u toj županiji trenutno 154 osobe pozitivne na koronavirus, a njih 18 je u bolnici. Na području Požeško-slavonske županije 440 osoba je pod mjerama samoizolacije.

Europa je bila središte širenja koronavirusa

14:34 – Genetičari s engleskog sveučilišta Huddersfield i portugalskog sveučilišta Minho mapirali su distribuciju novog koronavirusa diljem svijeta i otkrili da je Europa bila glavni izvor širenja pandemije. Iako je istraživanje, nakon analize 27.00 virusnih genoma, uzorkovanih iz cijelog svijeta, pokazalo da je virus izvorno potekao iz Kine te prešao sa šišmiša na čovjeka, Europa je bila središte iz koje se on najviše proširio u druga područja. Znanstvenici tvrde da su Britanija i Europa imale preslaba i prekasno uvedena ograničenja putovanja, što je dovelo do širenja pandemije po SAD-u i drugim dijelovima svijeta, piše University of Huddersfield.

Broj novozaraženih po županijama prema podacima Nacionalnog stožera

13:43 – Grad Zagreb (677), Zagrebačka (183), Vukovarsko-srijemska (58), Varaždinska (136), Primorsko-goranska (165), Krapinsko-zagorska (105), Sisačko-moslavačka (31), Osječko-baranjska (122), Splitsko-dalmatinska (396). Međimurska (182), Brodsko-posavska (68), Bjelovarsko-bilogorska (19), Dubrovačko-neretvanska (58), Zadarska (35), Istarska (61), Virovitičko-podravska (9), Karlovačka (60), Šibensko-kninska (15), Požeško-slavonska (25), Ličko-senjska (22), Koprivničko-križevačka (53).

194 nova slučaja u Međimurju

13:40 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u proteklih 24 sata testirano je novih 453 osoba. Evidentirano je 194 osoba pozitivnih na virus COVID-19 u Međimurskoj županiji. U proteklih 24 sata oporavilo se 105 osoba. Do sada je ukupno uzeto 14 985 uzorka. Postotak pozitivnih osoba na virus COVID 19 u odnosu na broj testiranja za proteklih 24 sata je 42,8%. U Županijskoj bolnici Čakovec tijekom proteklih 24 sata primljeno je novih 10 pacijenata te su, u ovom trenutku, hospitalizirana 54 pacijenta pozitivna na virus COVID-19, od kojih se 6 pacijenata nalazi na respiratoru. U proteklih 24 sata preminule su dvije COVID-19 pozitivne osobe: muška osoba stara 83 godine i ženska osoba stara 93 godine, oboje sa teškim dodatnim kroničnim bolestima. U zdravstvenom sustavu na virus COVID-19 je pozitivan 1 liječnik i 13 medicinskih sestara. U samoizolaciji se nalazi 1 liječnika i 13 medicinskih sestara.

99 novozaraženih u Krapinsko-zagorskoj županiji

13:39 – U protekla 24 sata evidentirano je 99 novih osoba s područja Krapinsko-zagorske županije pozitivnih na koronavirus. Radi se o osobama s prebivalištem na području sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Donja Stubica (2), Grad Klanjec (5), Grad Krapina (9), Grad Oroslavje (9), Grad Pregrada (1), Grad Zabok (9), Grad Zlatar (4), Općina Budinšćina (1), Općina Desinić (14), Općina Đurmanec (3), Općina Gornja Stubica (1), Općina Hrašćina (2), Općina Hum na Sutli (3), Općina Konjščina (1), Općina Kraljevec na Sutli (1), Općina Lobor (1), Općina Mače (1), Općina Marija Bistrica (7), Općina Mihovljan (1), Općina Petrovsko (2), Općina Radoboj (3), Općina Sveti Križ Začretje (3), Općina Tuhelj (10), Općina Veliko Trgovišće (5) i Općina Zagorska Sela (1). Ukupan broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije iznosi 1.009. U samoizolaciji se nalaze 662 osobe.

U Sloveniji umrlo čak 29 oboljelih

12:17 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 2025 novih zaraza koronavirusom, a umrlo je još 29 oboljelih od Covida-19, što je najviše do sada, no predstavnik vlade izrazio je u srijedu optimizam da će se drugi val epidemije smiriti “na dugi rok” jer pada reprodukcijski broj širenja zaraze. Govoreći na konferenciji za novinare u Ljubljani glasnogovornik vlade Jelko Kacin je kazao da je postotak potvrđenih zaraza i dalje velik, jučer je iznosio 32 posto, ali da ohrabruje što se reprodukcijski broj, koji govori koliko jedan oboljeli zarazi drugih ljudi, smanjuje iz dana u dan.

Prije tri dana reprodukcijski broj iznosio je 1,21, dan kasnije 1,17, a sada je 1,14, te će se za nekoliko idućih dana spustiti na jedan, kazao je Kacin, dodavši da to znači da će jedan inficirani moći zaraziti samo još jednu osobu, što je vrlo indikativno i pozitivno jer pruža uvjete za smirivanje epidemije “na dugi rok” i svjedoči da mjere koje su donesene djeluju. Kacin je naglasio da to ne smije biti signal za opuštanje jer se djelomična normalizacija stanja i relaksacija mjera mogu očekivati negdje u drugoj polovici prosinca, a do tada slijedi najmanje mjesec dana borbe s koronavirusom i pridržavanja mjera kojih se moraju pridržavati svi.

Po njegovim riječima djelomično ohrabrenje daju i signali da će se postupno smiriti prijem novih bolesnika u bolnice, jer rast hospitalizacija više nije tako strm kao ranijih tjedana. “Slijedi još nekoliko mjeseci nesigurnosti i stanje u bolnicama je još uvijek ozbiljno, ali mjere daju rezultat”, kazao je Kacin, dodavši kako je uvjeren da Slovenci mogu izaći kao pobjednici u borbi s epidemijom. Prema podacima ministarstva zdravstva, s novim potvrđenim zarazama u zadnja 24 sata ukupan broj zaraza od početka epidemije povećao se na 39.408, od čega je aktivnih slučajeva 23.417, a 14-odnevna incidencija, odnosno broj zaraza na 100.000 stanovnika u zadnja dva tjedna, iznosi 1117. Trenutačno je hospitalizirano 979 pacijenata primljenih zbog Covida-19, od čega ih je 158 na intenzivnim odjelima covid bolnica.

U zadnja 24 sata umrlo je još 29 ljudi, pa se broj preminulih od početka epidemije povećao na 441.

17 novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

12:14 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije 17 je novih slučajeva zaraze koronavirusom. 9 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 2 novooboljele osobe s područja su grada Daruvara, po jedna novozaražena osoba s područja je grada Garešnice te općina Kapela, Sirač, Zrinski Topolovac, Nova Rača i Rovišće. U samoizolaciji je u našoj županiji 805 osoba. Od početka ovoga tjedna na području Bjelovarsko-bilogorske županije preminule su 4 osobe s koronavirusom, čime dolazimo do 22 smrtna slučaja u našoj županiji povezana s covidom-19.

149 novozaraženih u Varaždinskoj županiji

11:41 – Tijekom 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirano je 149 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju nalaze se ukupno 102 osobe s težom kliničkom slikom što je 12 više nego jučer. 68 osoba nalazi se na odjelu infektologije u Varaždinu, 12 ih je u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru, a 22 u Klenovniku. Varaždinska bolnica trenutno za liječenje težih COVID-19 oboljelih raspolaže s 85 kreveta na lokaciji u Varaždinu i 35 u Klenovniku, te je već krenula u pripremu dodatnih kapaciteta na lokaciji u Novom Marofu. Dio tamošnjih pacijenata bit će premješten u Specijalnu bolnicu u Varaždinskim Toplicama. Tijekom jučerašnjeg dana isporučeno je 5 novih respriratora koje je osigurala Varaždinska županije, te 3 dodatna koje je osiguralo Ministarstvo zdravstva pa će tako na raspolaganju biti 20 respiratora za najteže bolesnike.

Zbog pozitivnog nalaza na COVID-19 ili mjere samoizolacije izvan službe je 157 djelatnika Opće bolnice Varaždin. “Još prošli mjesec smo unutar tjedan imali 20 zaraženih, a sada ih u tjedan dana imamo 1.000 – to je pedeset puta više! Približno svaki deseti zaraženi ima težu kliničku sliku te treba bolničko liječenje i kisik, a svaki stoti treba respirator i to za razdoblje od više tjedana. Vjerujem da sada više nikome nije teško izračunati brojke i predvidjeti moguće scenarije ukoliko ništa ne promijenimo,” upozorio je Robert Vugrin, načelnik Stožera civilne zaštite Varaždinske županije.

Italija uvodi policijski sat u četvrtak u 22 sata

11:31 – Talijanski premijer Giuseppe Conte je u noći na srijedu potpisao dekret o policijskom satu koji će stupiti na snagu u 22 sata u četvrtak, objavili su tamošnji mediji. Policijski sat će na razini cijele države trajati do 5 ujutro. Uvode se i druge restriktivne mjere poput zatvaranja trgovačkih centara tijekom vikenda, a trajat će do 3. prosinca. Italija je bila prva europska zemlja pogođena pandemijom koronavirusa koja je tamo odnijela više od 39 tisuća života. Sveukupno je bilo zaraženo više od 750 tisuća Talijana.

Novim dekretom će se 20 talijanskih regija podijeliti na tri zone – zelenu, narančastu i crvenu, ovisno o ozbiljnosti epidemiološke situacije. Svaka boja će predstavljati razinu restriktivnih mjera na snazi. Ministarstvo zdravstva će regije klasificirati na temelju dvadeset pokazatelja poput stope zaraze ili pritiska na bolnice i jedinice intenzivne njege. Tijekom policijskog sata će se iz kuće moći izlaziti samo radi posla ili zdravstvenih razloga. Srednje škole prelaze na online nastavu, a zatvaraju se i muzeji. Vozila javnog prometa smjet će primiti samo 50 posto ukupnih kapaciteta putnika.

U Hrvatskoj je zabilježeno 2480 novozaraženih

11:27 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 2480 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14843. Među njima je 1221 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 118 pacijenata. Preminulo je 26 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 56567 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 654 preminulo, ukupno se oporavilo 41070 osoba od toga 1690 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 29404 osobe. Do danas su ukupno testirane 523 382 osobe, od toga 9206 u posljednja 24 sata.

Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana. Pozivom na broj 113 svakim danom od 8 do 21 sat možete dobiti sve informacije o koronavirusu.

Također, informacije vezane uz koronavirus možete pronaći na internetskim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr

16 novozaraženih u Zadarskoj županiji

11:22 – Na području Zadarske županije 46 je novozaraženih osoba koronavirusom. 16 novooboljelih osoba je sa područja Grada Zadra, 15 sa područja Grada Benkovca, po dvije osobe su sa područja Grada Biograda i Općine Pakoštane, po jedna sa područja Grada Nina i Paga te općina Bibinje, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir i Vrsi. U Domu za starije i nemoćne osobe „Ivan Pavao II“ u Biljanima Donjim još je 10 štićenika i 6 djelatnika pozitivno na koronavirus, jedna štićenica ima blage simptome i ona je upućena u bolnicu, dok su svi ostali asimptomatski. Tijekom jučerašnjeg dana testirani su svi djelatnici i štićenici, i još se čeka nalaz za nekoliko osoba. Oboljeli asimptomatski štićenici smješteni su u izolaciju u zasebne sobe, a ukoliko im se razviju simptomi bit će hospitalizirani. U protekla 24 sata testirano je ukupno 294 uzoraka, aktivni nadzor provodi se nad 850 stanovnika, a istekao je za 9522 osobe. Izliječene su još 22 osobe i u ovome trenutku na području naše županije aktivan je 431 slučaj zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Zadar na svim COVD odjelima hospitalizirane su 23 osobe od kojih je 5 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru na liječenju je 10 bolesnika s lakšim simptomima COVID-a 19.

23 nova slučaja u Šibensko-kninskoj županiji

11:05 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 23 osobe su oboljele od COVID-19 infekcije; devet ih je s područja Šibenika, sedam s područja Drniša, pet s područja Knina te po jedna osoba s područja Tribunja i Pirovca. Uglavnom se radi o kontaktima ranije oboljelih. 17 osoba se liječi na odjelu infektologije šibenske bolnice. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u samoizolaciji. Trenutno su 223 aktivna slučaja oboljenja od COVID-19 infekcije. U posljednja 24 sata uzorkovana su 93 uzorka za testiranje na SARS-CoV-2 virus. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno su 422 osobe.

‘Dugi covid’ posljedica teškog i trajnog oštećenja pluća?

11:01 – Obdukcijom pluća ljudi koji su umrli od posljedica covida-19 patolozi su u većini slučajeva otkrili trajna i velika oštećenja, a to bi saznanje znanstvenicima moglo pomoći da shvate što se krije iza sindroma poznatog kao “dugi covid”, tijekom kojega pacijenti mjesecima pate od neprekidnih simptoma bolesti. Znanstvenici koji su proveli istraživanje kažu da su otkrili neke jedinstvene karakteristike SARS-CoVa-2, virusa koji uzrokuje covid-19, što bi moglo razjasniti zbog čega je u stanju nanijeti takvu štetu. “Nalazi ukazuju na to da covid-19 nije samo bolest uzrokovana smrću stanica zaraženih virusom, već je vjerojatno i posljedica toga što te abnormalne stanice dugo ostaju u plućima”, rekao je Mauro Giacca, profesor na londonskom King’s Collegeu i jedan od suautora studije.

677 novozaraženih u Zagrebu

10:56 – U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ obavljeno je 1025 testiranja na SARS-CoV-2, od čega je 390 nalaza bilo pozitivno. Nacionalni je stožer izvijestio da je ukupan broj novooboljelih osoba u Gradu Zagrebu u posljednja 24 sata 677. Epidemiolozi Zavoda uspješno su kontaktirali 895 osoba. Od navedenog, 653 osobe od prethodnih dana, a 242 osobe od 3. studenog. Mjera samoizolacije izrečena je 748 osoba, stoji u priopćenju NZJZ-a Andrija Štampar koje prenosimo u cijelosti:

Od 895 obrađenih pozitivnih osoba: 277 je za sada negativne epidemiološke anamneze, 389 osoba je kontakt COVID + osoba, tri su osobe doputovale iz Srbije, BiH i Slovenije. 41 osoba je štićenik/djelatnik domova za starije i ostalih ustanova socijalne skrbi, a za 83 osobe obrada je još u tijeku. Kod 16 osoba moguća je izloženost na radnom mjestu, kod dvije je osobe moguća izloženost tijekom vjerskih događanja, a kod tri osobe tijekom sportskih aktivnosti. 15 djece školske dobi u obradi je od strane liječnika školske medicine. Kod devet osoba moguća je izloženost tijekom izlazaka i ostalih društvenih i obiteljskih okupljanja. Obrada za 57 osoba završena je od strane liječnika obiteljske medicine.

Na današnji dan, 03. studenog 2020. godine, u Službu za epidemiologiju ukupno je pristiglo 948 nalaza COVID + osoba. Od navedenih: 181 je nalaz iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, pristigao u razdoblju od 20,00 sati 2. studenog do 20,00 sati 3. studenog 2020. godine. 767 je nalaza COVID + osoba koji su pristigli u tablici HZJZ-a, to su nalazi laboratorija drugih zdravstvenih ustanova iz razdoblja od 31. listopada do 2. studenog 2020. godine.

U pet domova za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba u protekla su 24 sata potvrđeni pozitivni nalazi 11 korisnika, dvije nezdravstvene djelatnice i jednog zdravstvenog djelatnika te korisnika i djelatnice u jednoj ustanovi s posebnim uvjetima obrazovanja. Tijekom proteklog dana utvrđen je pozitivan nalaz testa kod 12 učenika i jednog nastavnika osnovnih škola te 15 učenika srednjih škola. Mjera samoizolacije određena je za 235 učenika i osam nastavnika osnovnih te 251 učenika srednjih škola. U Karanteni Grada Zagreba nalazi se 28 osoba.

137 novih slučajeva u Zagrebačkoj županiji

10:55 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije od početka pandemije do srijede, 4.11.2020. do 10:00 sati evidentirano je 3833 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječeno je 1467 osoba, a 27 osoba je preminulo. Trenutno je aktivno 2339 slučajeva. U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 137 osoba (gradovi – 14 Samobor, 5 Sveta Nedelja, 14 Zaprešić, 5 Jastrebarsko, 34 Velika Gorica, 1 Ivanić-Grad, 16 Dugo Selo, 10 Vrbovec, 4 Sveti Ivan Zelina, općine – 3 Brdovec, 17 Bistra, 1 Marija Gorica, 3 Dubravica, 2 Stupnik, 1 Krašić, 1 Pokupsko, 2 Kloštar Ivanić, 1 Brckovljani, 2 Rugvica, 1 Dubrava), ozdravilo je 169 osoba, a preminula je jedna osoba (16.10. Ivanić-Grad). Samoizolacija je propisana učenicima 6 razreda osnovnih škola i 5 razreda srednjih škola s područja Zagrebačke županije. U tri doma za starije sa šireg zaprešićkog područja pozitivno je ukupno 25 korisnika i 8 djelatnika. U jednom od njih epidemiološka obrada je u tijeku.

56 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

10:53 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 56 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (15 osoba iz Vinkovaca, 3 iz Županje, 4 iz Cerne, 3 iz Vukovara, 3 iz Ivankova, 2 iz Vođinaca, 2 iz Jarmine, 2 iz Bapske, 2 iz Starih Mikanovaca, 2 iz Ostrova, 1 iz Andrijaševaca, 1 iz Antina, 1 iz Babine Grede, 1 iz Bokšića, 1 iz Borova, 1 iz Drenovaca, 1 iz Gradišta, 1 iz Gunje, 1 iz Ilače, 1 iz Iloka, 1 iz Lipovca, 1 iz Nuštra, 1 iz Orolika, 1 iz Privlake, 1 iz Starih Jankovaca , 1 iz Štitara, 1 iz Tordinaca i 1 iz Trpinje. Preminule su tri osobe. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 2228, od kojih je 1737 osoba izliječeno, a ukupno je 32 preminule osobe. Trenutno je u županiji 44 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 293 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 18051. U samoizolaciji na području županije je 961 osoba.

58 novozaraženih u Karlovačkoj županiji

10:52 – U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 58 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 od čega su 19 osoba štićenici i 3 osobe zaposlenici jednog Obiteljskog doma za starije i nemoćne osobe.Epidemiološka obrada je u tijeku te ćemo Vas izvijestiti sa više informacija nakon epidemiološke obrade. U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada oboljelo 1398 osoba. U samoizolaciji se nalazi 528 osoba. U OB Karlovac se na bolničkom liječenju nalazi 46 pacijenata od čega je 5 novoprimljenih, 8 je otpušteno, 1 osoba je na respiratoru, a na žalost jedna osoba je preminula (ženska osoba u dobi od 85 godina, s pridruženim bolestima). U samoizolaciji se nalazi 46 zdravstvenih djelatnika i 13 nezdravstvenih djelatnika OB Karlovac. Na COVID odjelu ogulinske bolnice leži 16 pozitivnih pacijenata. U samoizolaciji se nalazi 8 djelatnika te bolnice. Inspekcija SCZ Karlovac- područje Karlovca- trgovine-3. Nije utvrđeno kršenje mjera.

46 nova slučaja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

10:35 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 46 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Radi se o 23 osobe iz Dubrovnika, devet iz Župe dubrovačke, šest iz Blata, tri iz Konavala, dvije iz Metkovića, po jednoj iz Ploča i Vela Luke te jednoj osobi koja nema prebivalište na području županije. Ukupno je zaraženo 19 osoba muškog spola i 27 osoba ženskog spola, a za njih 27 je utvrđena epidemiološka veza. Izliječeno je 39 osoba: 15 iz Dubrovnika, po šest iz Župe dubrovačke i Metkovića, tri iz Stona, po dvije iz Opuzena, Ploča i Konavala te po jedna osoba iz Blata, Vela Luke i s Mljeta. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 40 osoba pozitivnih na koronavirus. Sedam bolesnika zahtijeva intenzivnu skrb, od čega su četiri bolesnika na respiratoru (neinvazivna ventilacija) dok su tri na invanzivnoj ventilaciji.

161 novi slučaj u Primorsko-goranskoj županiji

9:54 – U Primorsko-goranskoj županiji danas je 161 novozaražena osoba te 51 ozdravljena osoba. Ukupno je 1279 aktivnih slučajeva COViD -19 bolesti. 957 osoba je testirano. Udio starijih u ukupnom broju zaraženih danas se stabilizira na 12%, što znači da danas nemamo nastavka rasta zaraženih među starijom populacijom. Ukupno je 32 pozitivna korisnika triju domova za starije koji su smješteni u izolacijske jedinice domova, odnosno u KBC-u, a jedan je korisnik doma jučer je, nažalost, preminuo u KBC-u.

Slovenija opet zabilježila veliki broj novih zaraza

9:49 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata sa 6311 testova potvrđeno 2025 zaraza koronavirusom, uz visok 32,1 postotak pozitivno zaraženih, objavili su u srijedu slovenski mediji. Podatak još nije služben, a potpune podatke koji uključuju i stanje u bolnicama i broj preminulih vlada će objaviti tijekom dana. Premijer Janez Janša sinoć je u obraćanju građanima putem video poruke kazao da slijedi mjesec teške borbe s koronavirusom i “duga zima” u kojoj će biti potreban oprez. Istaknuo je da vjeruje kako će Slovenci Božić i Novu godinu dočekati u normalnijim okolnostima nego što je trenutna situacija, ako se svi budu pridržavali propisanih epidemioloških mjera i vladinih odluka, među kojima su i policijski sat tijekom noći, te “zaključavanje” unutar općina boravišta.

Donesene drastične mjere zaustavljanja dijela društvenog života bile su potrebne kako bi se spriječio raspad zdravstvenog sustava, naveo je Janša, pozvavši na solidarnost i odgovornost u uvjetima zimskog razdoblja kako bi se sadašnji drugi val epidemije zaustavio. U Sloveniji je od početka epidemije potvrđeno više pod 39.000 zaraza, no Nacionalni institut za javno zdravlje (NIJZ) u svojoj je novoj ocjeni naveo kako je vjerojatno u zemlji trenutno oko 90.000 zaraženih koronavirusom, odnosno da je inficiran svaki 22. stanovnik. NIJZ navodi kako se procjenjuje da će vrh drugog vala epidemije biti dosegnut krajem ovoga tjedna.

Šostar: ‘Zdravstveni sustav se pojačano puni’

9:30 – “Do 20 sati jučer u ZJZ Andrija Štampar zabilježeno je 181 novih slučajeva. zaraze virusom SARS-CoV-2”, izjavio je jutros ravnatelj Zvonimir Šostar. “Brzi testovi još se nisu počeli raditi u Zagrebu, oni će se raditi osobama koji imaju simptome, obujam posla će se smanjiti 30-40 posto, ali svi asimptomatski slučajevi te oni koji putuju morat će ići na PCR”, naglasio je Šostar koji tvrdi da se vrhunac ovog vala epidemije očekuje u drugoj polovici studenog. Kaže da se zdravstveni sustav pojačano puni jer je sve više starijih osoba zaraženo, koje zahtijevaju bolničko liječenje.

53 nova slučaja u Istri

9:20 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 555 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 53 novozaraženih osoba s područja županije. Za 40 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 5 osoba epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima (Rijeka (2), Republika Kosovo (2), Republika Albanija (1)). U epidemiološkoj obradi nalazi se 8 osoba. Izliječeno je 36 osoba. Trenutno je 317 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalaze se 387 osoba. Nažalost, u Općoj bolnici Pula, preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1963. godište) sa značajnim kroničnim bolestima

18 novozaraženih u Ličko-senjskoj županiji

9:19 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 18 je novozaraženih osoba koronavirusom te su dvije osobe preminule. 8 oboljelih osoba je s područja Senja, 4 s područja Gospića, 3 iz Otočca, 2 iz Brinja te jedna iz Novalje. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Dvije osobe starije životne dobi (83 i 92 godine) preminule su u OB Gospić. Preminule osobe su korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije te su uz potvrđeni virus COVID-19 imala i niz kroničnih bolesti. Ukupno je oboljelo 597 osoba od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije od čega je 174 aktivnih slučaja, 398 osoba je izliječeno te 25 osoba preminulo.

55 novozaraženih u Koprivničko-križevačkoj županiji

9:13 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza izuzetih uzoraka testiranih na SARS – CoV-2 virus, na području županije u općoj populaciji potvrđeno 55 novih slučajeva bolesti COVID-19. Dio nalaza još se uvijek očekuje, a epidemiološka obrada kontakata novooboljelih osoba je u tijeku. Od početka epidemije do danas na SARS – CoV-2 virus na području županije ukupno je testirano 7436 osoba. Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno su aktivna 252 slučajeva bolesti COVID-19, 27 osoba je ozdravilo, a na bolničkom liječenju nalazi se 21 osoba. Od početka pojave koronavirusa na području županije zabilježeno je ukupno 774 slučajeva bolesti COVID-19. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na SARS – CoV-2 virus, a riječ je o osobi starije životne dobi, štićeniku Doma za starije i teško bolesne osobe „Senior care“ iz Križevaca, koja je u kliničkoj anamnezi imala više bolesti.

29 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:12 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan je dvadeset i devet novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19 na području Sisačko-moslavačke županije. Riječje o dvanaest osoba s područja grada Siska, osam osoba s područja grada Popovače, tri osobe s područja grada Kutine, tri osobe s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja općine Velika Ludina i jednoj osobi s područja općine Lekenik.

Koncerti u pandemiji mogli bi biti sigurni uz poštivanje pravila

9:01 – Koncerti, sportski događaji i druga ostala velika javna okupljanja mogla bi se odvijati i tijekom pandemije pod uvjetom da se ispune određeni uvjeti, pokazala je njemačka studija. Eksperiment koji su proveli znanstvenici sveučilišne bolnice u Halleu uz sudjelovanje stotina fanova na lažiranom rock koncertu, pokazao je da je najvažnije u dvorani ugraditi dobar ventilacijski sustav. To omogućuje dotok svježeg zraka, čime se znatno smanjuje rizik od zaraze, kazao je glavni autor studije Stefan Moritz. Naime, znanstvenici su izračunali da je vjerojatnost zaraze uz loše prozračivanje 70 posto veća. Usto je u zatvorenim prostorima ključno pridržavati se higijenskih pravila poput fizičkog distanciranja i nošenja maski, dodaju znanstvenici.

No postoji i ‘kvaka’. Studijom je utvrđeno da se širenje zaraze u dvoranama može suzbiti jedino ako posjetitelji sjede. Stajanjem se, a ono sa sobom nosi i kretanje, znatno povećava rizik od nekontroliranih kontakata i širenja virusa, čak i uz poštivanje spomenutih mjera, utvrdili su. Rezultati studije stižu u vrijeme kad je velik dio Europe najavio ili već provodi strože mjere u borbi s drugim valom pandemije pa će tako mnoge koncertne i sportske dvorane u studenome biti zatvorene.

122 nova slučaja u Osječko-baranjskoj županiji

8:40 – 122 su pozitivne osobe u Osječko-baranjskoj županiji, gotovo polovica njih je s područja grada i prigradskih naselja, izjavio je jutros Mato Lukić, ravnatelj osječkog doma zdravlja, javlja HRT.

U Zagrebu zasad 391 novi slučaj

8:39 – “1025 osoba je testirano u Štamparu, jutros do dva sata je bio 391 pozitivan, ali to su nepročišćeni podaci. Sigurno je da je bio 181 pozitivan sinoć do 20 sati u našem Zavodu, a vidjet ćemo još podatke iz drugih lokacija s kojih nam stižu. Mislim da nismo dosegli vrhunac. Epidemiolozi me uvjeravaju da ćemo vrhunac dosegnuti u drugom dijelu studenog”, rekao je Šostar jutros za HRT.

Mađarski ministar vanjskih poslova pozitivan na koronavirus

8:37 – Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto pozitivan je na koronavirus, objavila je novinska agencija MTI u srijedu navodeći da ministar, koji je u posjetu Tajalndu, nema simptoma. U utorak je u Mađarskoj bilo 3989 novooboljelih, što je najveći broj do sada, a rekordan je bio i broj preminulih – ukupno 84. U zemlji su do sada od covida-19 umrle 1973 osobe, a oboljelo je 86.769 osoba.

25 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:22 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 154 slučaja zaraze koronavirusom, 136 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 18 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 440 osoba, a ukupno je testirano 13.030 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 179 uzoraka, od kojih je 25 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba, kao i svih suspektnih osoba.

Ekonomija i pandemija najvažnija pitanja za polovicu izašlih birača u SAD-u

7:00 – Ekonomija i pandemija koronavirusa najvažnija su pitanja za polovicu američkih birača koji su u utorak glasali na predsjedničkim izborima, pokazala je izlazna anketa. Prema izlaznoj anketi agencije Edison Research 30 posto birača izdvojilo je ekonomiju kao glavno pitanje kada su odlučivali kome da daju glas, a 20 posto pandemiju koronavirusa, prenio je Reuters. Četiri od 10 anketiranih birača smatra da se napori američke države na suzbijanju koronavirusa odvijaju “vrlo loše”, odnosno da se zemlja nije na dobar način suočila s pandemijom. Pandemija je odnijela više od 230.000 života u SAD-u, gdje je zaraza potvrđena kod više od 9,4 milijuna ljudi. Polovica birača kaže da im je važnije da se suzbije epidemija, čak i ako to šteti ekonomiji.

Mađarska uvodi izvanredno stanje

Jučer – Mađarska u utorak u ponoć uvodi izvanredno zdravstveno stanje i policijski sat zbog porasta broja slučajeva covida-19, što prijeti preopterećenjem bolnica, rekao je premijer Viktor Orban. “Vrijeme je za donošenje novih mjera kako bismo mogli očuvati funkcionalnost naših bolnica i zaštititi živote starijih”, rekao je Orban u videosnimci na Facebooku. Izvanredno stanje koje će vladi omogućiti da upravlja putem izvršnih uredaba stupa na snagu u ponoć, dodao je premijer. “Moramo ostaviti po strani političke rasprave, treba nam brzo djelovanje i pravodobne mjere”, rekao je, dodajući da bi u suprotnom slučaju bolnice mogle biti preopterećene sredinom prosinca. Orban je rekao da će zatražiti od parlamenta da potvrdi uvođenje izvanrednog stanja na 90 dana i uvede policijski sat koji će trajati od ponoći do 5 sati. U Mađarskoj su u utorak 84 osobe umrle od covida-19, a ukupno je 1973 umrlih od početka epidemije. Podaci Europskog instituta za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) pokazuju da je Mađarska u utorak bila na trećem mjestu u Europi po broju umrlih na milijun stanovnika, poslije Češke i Belgije.

Arena Zagreb spremna za prihvat oboljelih od koronavirusa

Jučer – Operativni stožer Arene Zagreb spreman je za zbrinjavanje oboljelih od koronavirusa s blažom do početnom srednje teškom kliničkom slikom, a za njih će se brinuti 60 medicinskih sestara i tehničara i 18 liječnika. U Areni će biti smješteni oboljeli s blažim oblikom bolesti kojima je potrebna rehabilitacija prije otpusta kući, rekla je u utorak novinarima glavna medicinska sestra Snježana Krpeta nakon predstavljanja tog covid stacionara. Na početku će u Areni moći biti smješteno sto pacijenata, no postoji mogućnost proširenja kapaciteta na 290, a pokrivat će područje Zagreba i djela županije.

Krpeta je objasnila da će u covid stacionar dolaziti samo dogovoreni pacijenti, što znači da ustanova koja premješta takvog bolesnika mora dogovoriti premještaj. Pacijenti će biti primljeni u stacionar prema unaprijed utvrđenom protokolu. Tako će hitna medicinska pomoć koja dovodi bolesnika na šalteru pokazati njegovu dokumentaciju, on će potom dobiti bar code narukvicu nakon čega će ga u stacionaru preuzeti liječnik i sestra koji će ga trijažirati i smjestiti u bolnički krevet. Centar zasad raspolaže s 33 boce s kisikom, s dvije boce u reanimacijskoj prostoriji i jednom u prijemnoj ambulanti, a u slučaju proširenja stacionara planira se novo ljudstvo i oprema. Krpeta je rekla da su iz KBC Sestara milosrdnica u ovom trenutku osigurali 60 medicinskih sestara i tehničara, logistiku koje će mijenjati boce kisika, donositi hranu i vodu i odnositi prljavo rublje, ali i sve druge pomoćne djelatnosti potrebne za funkcionira covid stacionara.

Objasnila je da će u stacionaru smješteni ljudi s blažim oblicima bolesti, a riječ je ljudima koji još nisu za otpust kući ali nisu ni za KBC Dubravu. “To su mahom stariji ljudi koji još imaju druge komorbiditete, internistički i kirurški bolesnici koji se teže oporavljaju i onda oni imaju produženu njegu i liječenje”, rekla je Krpeta, dodavši da su to ljudi kojima će biti potrebna elementarna zdravstvena njega i zadovoljavanje osnovnih potreba, poput hrane i presvlačenja jer su to ljudi koji se jako znoje. U brzi za pacijente vodilo se računa o svim potrebama pa je civilna zaštita osigurala jednokratne boce vode koje ima dovoljno za svakog bolesnika, a osigurana su i mjesta za tuširanje ljudi koji, kaže Krpeta, neće biti neoprani ni nenahranjeni.

Prehrana će biti pakirana u jednokratnim kutijama kako bi nakon korištenja mogla ići u otpad. No, prije otvaranja centra glavni glavni sanitarni inspektor treba još uzeti uzorak vode i zraka. Krpeta, koja će voditi sestrinski dio, ustvrdila je da su kompletno opremljeni medicinsko-tehnički, ljudstvom i potrebnim materijalima, uključujući priručni laboratorij i ljekarnu, a imaju 24-satnu komunikaciju s matičnim KBC Sestre Milosrdnice.

Vagić: Na sto kreveta radit će 18 liječnika

Koordinator organizacijskog stožera za podizanje Arena Zagreb Davor Vagić rekao je da će na sto kreveta raditi 18 liječnika, od čega tri liječnika daje HV, sedam KBC Sestara milosrdnica, dok će osam liječnika odrediti ministar. Pukovnik i neurolog Berislav Dalić koji je odradio četiri misije u Afganistanu rekao je da se HV nakon što su dobili pozivi iz Sestara milosrdnice rado odazvali jer su vidjeli da mogu pomoći svojim iskustvima. Igor Milić iz Ravnateljstva civilne zaštite rekao je da sve što je potrebno zdravstvenim djelatnicima iz nemedicinskog djela osiguravaju zajedno s kolegama iz Oružanih snaga, a kad se pojavi potreba za bolo kojom potrebom Ravnateljstvo će to promptno rješavati.

Beroš: Arena će biti pomoćna zdravstvena ustanova

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je na predstavljanju da Arena neće biti zdravstveni objekt u užem smislu već pomoćna zdravstvena ustanova koja će rasteretiti zdravstveni sustav. Na promišljanje o ideji i ulozi Arene kao tercijarnog centra došli su, kazao je, komparativnim analizama onog što se događalo u zemljama okruženja i promišljanjima onog što bi se moglo dogoditi u Hrvatskoj. Objasnio je da nastoje promišljati unaprijed i biti korak, ako je moguće ispred ove ugroze te je izrazio nadu da Arena, kao i proljetos ne bude u funkciji, iako su sada brojke puno ozbiljnije pa je moguće da će biti ispunjena bolesnicima. Istaknuo je i da svatko od nas svojim ponašanjem može doprinijeti da kapaciteti Arene ostanu popunjeni što je manje moguće.

Koordinator organizacijskog stožera za podizanje Arena Zagreb Davor Vagić zahvalio je svojoj ekipi što je u nevjerojatno kratko vrijeme uspjela napraviti da je to moguće, civilnoj zaštiti i Hrvatskoj vojsci koja u tom sudjeluje logistički i s djelom medicinskog osoblja. “Na početku je ovo da se našalim izgledalo kao nemoguća misija ali nakon uključivanja cijele ekipe ovo je postala moguća misija”, rekao je Vagić. Ministar obrane Mario Banožić rekao je da će zdravstveno-vojno osoblje sudjelovati u funkcioniranju centra s dva liječnika, a ako bude potrebe sudjelovat će s dodatnim timom od tri liječnika, šest medicinskih tehničara i još šest pripadnika Hrvatske kopnene vojske koja će se staviti na raspolaganju liječničkom timu.

Švedska uvodi nove mjere

Jučer – Švedska je u utorak objavila da će najviše osmero ljudi moći zajedno sjediti u restoranima i kafićima kako bi se zaustavio nagli porast slučajeva koronavirusa, a premijer te zemlje opisao je situaciju s koronavirusom “vrlo ozbiljnom”. “Vidimo da situacija ide u pogrešnom smjeru – situacija je vrlo ozbiljna”, rekao je premijer Stefan Lofven na konferenciji za medije. Dodao je da je sve više oboljelih na intenzivnoj njezi i da bi broj mrtvih mogao rasti. Svaki peti pacijent na intenzivnoj skrbi obolio je od covida-19, dodala je švedska ministrica zdravstva Lena Hallengren.