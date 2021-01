ARENA U PRIPRAVNOSTI IAKO VIŠE NEMA PACIJENATA; Markotić poziva na oprez: ‘Moramo ozbiljnije pratiti situaciju s mutiranom virusom’

Jučer su u Hrvatskoj u protekla 24 sata zabilježena 174 nova slučaja koronavirusa pa je broj aktivnih slučajeva ukupno 3276

U Hrvatskoj su 1742 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 139

Preminulo je ukupno 4655 osoba

U svijetu je potvrđeno 95.518.512 slučajeva

Oporavilo se 68.230.396, a umrlo 2.040.457

Zagrebačka Arena više nema pacijenata

7:19 – U zagrebačkoj Areni, koja je posljednjih tjedana služila za prihvat srednje teško oboljelih od korone, više nema pacijenata, ali dvorana ostaje u pripravnosti za slučaj potrebe. “Trenutno u njoj nema pacijenata, ali je Ministarstvo zdravstva odlučilo da smještajni kapaciteti i dalje budu na raspolaganju u slučaju potrebe. Iako je u Hrvatskoj trend poboljšanja epidemiološke situacije, stanje u okolnim zemljama navodi na potrebu daljnjeg opreza glede zaraze korona virusom”, kažu u Ministarstvu zdravstva, javlja Dnevnik.hr.

Gostujući u Dnevniku Nove TV, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Alemka Markotić, rekla je kako će popuštanje mjera sigurno biti postupno. “I daje treba biti oprezan jer u zemljama oko nas situacija nije idealna, možda su malo prerano popustili mjere. Moramo pratiti malo ozbiljnije situaciju s mutiranom virusom.”

WHO je trebao ranije proglasiti globalno izvanredno stanje

7:12 – Neovisni odbor stručnjaka objavio je u ponedjeljak u izvješću o globalnom odgovoru na pandemiju koronavirusa da su kineski dužnosnici mogli uvesti oštrije zdravstvene mjere u siječnju i kritizirao Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) što je tek 30. siječnja proglasila izvanredno globalno stanje. Odbor stručnjaka predvođen bivšom premijerkom Helen Clark i bivšom liberijskom predsjednicom Ellen Johnson Sirleaf u preliminarnom izvješću navodi da “globalni sustav upozorenja na pandemiju nije primjeren svrsi”. “Svjetska zdravstvena organizacija nije bila u mogućnosti obaviti posao”, dodaje se. “Ono što je Odboru jasno jest da su lokalne i nacionalne zdravstvene vlasti u Kini u siječnju mogle primijeniti oštrije javnozdravstvene mjere”, navodi se u izvješću koje se referira na pojavu novog virusa u gradu Wuhanu u pokrajini Hubei.

Odbor dodaje da kad su se pojavili dokazi o prijenosu zaraze s čovjeka na čovjeka, “u previše zemalja je ignoriran taj signal”. Također navodi da se postavlja pitanje zašto se Odbor za hitne slučajeve WHO-a nije sastao do trećeg tjedna siječnja i nije proglasio međunarodnu izvanrednu situaciju do drugog sastanka 30. siječnja 2020. “Iako se termin pandemija ne koristi niti definira Međunarodnim zdravstvenim propisima (2005.), njegova upotreba služi tome da usmjeri pažnju na težinu zdravstvenog događaja. WHO je taj izraz upotrijebio tek 11. ožujka”, stoji u izvješću. Odbor stručnjaka pozvao je na “globalnu obnovu” i reklao da će preporuke iznijeti u konačnom izvješću ministrima zdravstva u svibnju.