ARENA POSTAJE VELIKA BOLNICA ZA OSOBE S KORONAVIRUSOM: Procurila snimka na kojoj se vidi kako će to izgledati

Pročelnik Ureda za upravljanje hitnim slučajevima u Gradu Zagrebu Pavle Kalinić najavio je da se razmatra da se zagrebačku Arenu pretvori u dodatni kapacitet za prihvat zaraženih koronavirusom.

Kako doznaje 24sata, u Areni će biti samo oboljeli od koronavirusa koji imaju lakše simptome. Na društvenim mrežama objavljene su i snimke kako sada izgleda najveća zagrebačka dvorana. Video možete pogledati OVDJE.

Zdravstveni sustav mora izdržati

KBC Dubrava dobio je uz pomoć vojske i Bad Blue Boysa šator kojim su povećali kapacitete, a nešto slično trebalo bi se dogoditi u Areni.

“Bolnice nisu ni predviđene za taj kapacitet, nemamo tu što pametovati. Vjerojatno ima boljih ali i gorih rješenja od toga. Mi ćemo morati tražiti dodatni prostor za karantenu jer će broj oboljelih skočiti. Svi koji misle da će to trajati par dana se varaju, to će trajati malo duže. Važno je da ne dođe do loma unutar zdravstvenog sustava, sve mjere su zbog toga da zdravstveni sustav izdrži”, rekao je Kalinić za N1.

Kao još jednu dodatnu mjeru, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić najavio je da će dežurne službe dezinficirati čitav grad.

