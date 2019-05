APSURDNE CIJENE I APSOLUTNO DNO OD PONUDE: Podstanari očajni, za minijaturne rupe stanodavci traže po 3000 kn, za humanije i do 6000!?

Ako želite u Puli živjeti u dvosobnom stanu od 60-ak kvadrata morat ćete izdvojiti više od 500 eura

Problem dugoročnog najma stana na moru u Hrvatskoj postaje sve veći problem. Nakon što su se stanovnici Šibenika požalili na isti problem, sada to čine i Puljani. Naime, ondje je, figurativno rečeno, lakše osvojiti Jackpot nego pronaći pristojan podstanarski stan. K tome, nepoželjni stanari su uglavnom ljudi s kućnim ljubimcima što stvara još dodatan problem onima koji su u potrazi za stanom.

Stan traže svi – od studenata preko samaca pa do mladih obitelji. Međutim, cijene najma su vrtoglavo porasle. Kako piše Glas Istre, nekada je 300 eura mjesečno za podstanarski stan bio plafon, danas je to cijena obične garsonijere. Ako želite u Puli živjeti u dvosobnom stanu od 60-ak kvadrata morat ćete izdvojiti više od 500 eura. No, to nije sve jer cijene idu i do apsurda pa kako donosi Glas Istre, mnogi se stanovi oglašavaju i za više od 5000 kuna mjesečne najamnine.

Ljudi u Puli na rubu očaja

Prije dvije godine na Facebooku je nastala grupa naziva “Najam stanova preko cijele godine” u kojoj ljudi često otvore dušu i pišu svoja nimalo pozitivna iskustva traženja podstanarskog stana u Puli. Mnogi od njih tvrde da su na rubu očaja jer najamnine za dugoročan stan prije turističke sezone lete u nebo, a plaće naravno ostaju iste.

“U Umagu živim s roditeljima gdje sam donedavno radio u hitnoj medicinskoj službi kao prvostupnik sestrinstva. Zbog male sredine koja ne nudi mnogo sadržaja mladima i odakle su se odselili gotovo svi moji prijatelji, odlučio sam novi život potražiti u Puli gdje sam vrlo brzo dobio posao u Općoj bolnici. No, nakon dva mjeseca potrage, stan još nisam našao”, ispričao je 28-godišnji Dejan Marić za Glas Istre.

Turizam otežava život domaćima

Mladić je još ispričao da je kontaktirao sve poznanike i prijatelje u nadi da će mu proslijediti kakvu korisnu informaciju, no svi su ga upozorili da je izabrao najgori dio godine za najam stana jer bliži se ljeto puno turista.

“Listao sam oglasnike i dobivao oglase s društvenih mreža. Stanovi za dugoročan najam uglavnom se izdaju već pola sata do sat vremena nakon objave pa ako ne možete nazvati odmah, stan gubite. U oglasnicima je najčešće dano malo informacija o stanovima pa je potrebno mnogo telefoniranja radi selekcije onih koje se isplati pogledati”, ispričao je Dejan te dodao da ga fascinira hladnokrvnost stanodavaca.

Kako tvrdi, oni za zastarjele, neuređene, derutne garsonijere ili pak minijaturne stanove do 35 kvadrata traže po 3000 kuna mjesečno, u što režije nisu uključene. Ono što je malo očuvanije, humanije i modernije uređeno, ističe Djean, ide pod najam za 4000-6000 kuna.