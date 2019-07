GDJE JOŠ OVOGA IMA? Uporno mu šalju račune za usluge koje ne postoje. Grad mu morao vratiti stotine tisuća kuna, ali i dalje ih šalju…

Vlasnik tvrtke u Puli požalio se da mu Grad naplaćuje komunalne naknade i naknade za uređenje voda bez da zauzvrat pruža bilo kakvu uslugu

Amir Adžikić, vlasnik tvrtke Antaris koja posluje u industrijskoj zoni u Puli, požalio se da Grad Pula godinama donosi rješenja o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda, a zauzvrat ne pruža ništa, piše Glas Istre. “Godišnje samo za komunalnu naknadu plaćam oko 65,7 tisuća kuna, a dodamo li tome i slivne vode, koje iznose nešto manje 1.500 kuna mjesečno, dolazimo do ukupno 84.927 kuna. Kupio sam zgradu prije 19 godina i izračunajte koliki je to novac, a tvrtki poput moje je barem desetak”, rekao je Adžikić te dodaje da je Grad dužan pružati usluge košnje trave, uklanjanja suhih stabala i grana koje padnu te njihova odvoza, dužan je brinuti o javnoj rasvjeti, održavanju čistoće, ali od svega toga ništa ne obavlja.

‘Ne dobivamo uslugu za novac’

“Vi nešto morate dati tom građanstvu, u protivnom ćete ugušiti gospodarstvo. Plaćamo komunalnu naknadu i izvolite nam dati što nam pripada”, odlučan je Adžikić. Kaže da zapošljava 14 do 15 radnika te da bi morali otpustiti jednog radnika bez kojeg ne mogu ako žele platiti te naknade. “Promet je sve manji, a davanja sve veća. Najveći su atak ove naknade koje bi bile u redu kad bismo dobili uslugu za taj novac.”

“Od 2000. nemamo nijednu sijalicu u cijelom krugu od 78.000 četvornih metara, u cijeloj zoni u kojoj, osim Antarisa, posluje i niz drugih firmi, među ostalim i Dukat, Malvazija, Lesninino skladište, MDM Pirija, Velekem, Sijana project, a tu je i veleprodaja voća. Gradu sam napisao prigovor u kojem navodim da ne bježim od plaćanja komunalne naknade i slivnih voda, ali želim znati što mi zauzvrat nudi za taj novac. Grad uporno donosi rješenja o komunalnoj naknadi, a kad se bilo što dogodi, kažu da smo dužni sami održavati zonu dok, s druge strane, našim novcem uređuju okoliš Arene i ono što je u vlasništvu Grada”, kaže.

Neustavna praksa

Adžikić smatra da je obveza plaćanja komunalne naknade neustavna jer im nije pružena usluga za taj novac, što je potvrdilo i Ministarstvo graditeljstva kojemu se žalio te 2012. poništilo rješenje Grada, koji je Antarisu morao vratiti 225.095 kuna za komunalnu naknadu i 80.158 kuna za slivne vode za 2010., 2011 i 2012. godinu.

“Grad nakon toga nije donosio nikakvo rješenje od 2013. do 2015., da bi nova počela stizati 2015. godine. Opet smo se žalili i tako smo došli do 2018. kada je drugostupanjska komisija poništila rješenja Grada za razdoblje od 2015. do 2018. temeljem čega nas je Grad oslobodio obveze plaćanja tih naknada u iznosu od 225.095 kuna. Međutim, 2019. donijeli su novo rješenje po kojem žalba više ne odgađa izvršenje kao ranije, te smo im jučer za prvo polugodište ove godine uplatili 42.463 kune, iako smo i na to uložili žalbu. I dalje tvrdimo da Grad ne pruža nijednu uslugu kakvu inače uživaju drugi koji plaćaju komunalnu naknadu, a posluju u prostoru koji graniči s imovinom u gradskom vlasništvu”, objasnio je Adžikić, dodavši da su mu iz Grada poručili da su sami dužni brinuti se o području oko tvrtke, piše Glas Istre.