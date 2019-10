APSURD U ROVINJSKOJ BOLNICI: Radnici im na ljeto odlaze na bolovanje kako bi iznajmljivali apartmane ili zaradili ‘sa strane’

‘Neka su bolovanja sigurno opravdana, no evo imamo primjer jednog radnika bolnice Rovinj koji svako ljeto nestane početkom ljeta i vrati se krajem, a konstantno ga vide kako se kupa na plaži svaki dan i vi faktički ne možete ništa’

Ravnatelja bolnice u Rovinju, dr. Marinka Radu, zanimalo je kada bolnica najviše zarađuje. On se poslužio matematičkim i statističkim metodama ne bi li saznao kada je zarada najveća, no rezultat do kojeg je ravnatelj došao pokazuje pravi apsurd jer na prihod njihove bolnice najveći utjecaj ima prosječna temperatura zraka te broj sunčanih sati, piše Večernji list. Svoju računicu je ovaj liječnik prezentirao na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu u Rovinju, a kroz raspravu se moglo čuti da gotovo svaka bolnica u Hrvatskoj bilježi primjere kao iz njegovog mini istraživanja.

“Logika je da što više radimo, što imamo više zaposlenika da je to veći prihod. Išao sam statističkom metodom korelacije verificirati da li je to tako i našao sam da postoji pozitivna veza između ukupnog broja medicinskih radnika i prihoda, nemedicinskih radnika i prihoda, ali su sve te veze vrlo slabe. Nije logično da su te veze slabe ako smatramo da je što više radnika to je više posla pa i prihoda pa sam onda napravio matematički model koji se standardno koristi u istraživanjima, multiplu linearnu regresiju. Ubacio sam cijeli niz varijabli među kojima i dvije apsurdne; prosječnu temperaturu zraka i prosječan broj sunčanih sati”, objašnjava dr. Marinko Rade.

‘Kada je najviše posla, mi imamo najmanje ljudi na raspolaganju’

Premda se prosječna temperatura zraka i prosječan broj sunčanih sati čine kao čudne varijable, one su zapravo pokazale veliku povezanost s prihodima rovinjske bolnice. Inače, ravnatelj je koristio vremenske podatke DHMZ-a te je cijelu računicu bazirao na podacima od posljednjih pet godina. Ono što je zapravo otkrio jest da je najviše bolovanja u bolnici kada je najviše posla.

“Razlog tomu je da kad imamo najviše posla, najviše pacijenata i najviše zarađujemo značajan broj zaposlenika, čak uvijek jedni te isti, uvijek u to isto vrijeme idu na bolovanje. Znači kad imamo najviše posla imamo na raspolaganju najmanje ljudi. Oni koji rade tada rade nažalost duplo i za to nisu plaćeni. Neka su bolovanja sigurno opravdana, no evo imamo primjer jednog radnika bolnice Rovinj koji svako ljeto nestane početkom ljeta i vrati se krajem, a konstantno ga vide kako se kupa na plaži svaki dan i vi faktički ne možete ništa”, ispričao je dr. Rade Večernjem listu.

Osim što je ovakva “praksa” vrlo nepoštena prema kolegama, rasprava je pokazala da uprave bolnica kao i šefovi klinika i odjela ne mogu sankcionirati ovakve ponašanje, kao što ni ne mogu nagraditi osoblje koje “potegne” u vrijeme masovnih bolovanja. Dr. Irena Hrstić, ravnateljica Opće bolnice u Puli, kazala je da joj vlastito iskustvo govori da u njenoj bolnici ima “sezonskih bolovanja” i da neki zaposlenici odlaze na bolovanje pred turističku sezonu kako bi iznajmljivali apartmane ili radili na sezoni.

