APSURD NAD APSURDIMA: 3. maj odbija 100 milijuna kn vrijedne poslove zbog nedovršenog broda kojeg država želi prodati za – 1 kn

Riječko brodogradilište 3. maj moralo je odbiti 19 poslova vrijednih oko 100 milijuna kuna, kojima bi pokrili potraživanja vjerovnika, zbog nedovršenog broda za kojeg država u stečaju drugog brodogradilišta traži – jednu kunu

Teška vremena dolaze za riječko brodogradilište 3. maj. Naime, za nešto manje od pet mjeseci na naplatu im stiže oko 100 milijuna kuna potraživanja vjerovnika. To je 85 posto ukupnih potraživanja, za koja uprava brodogradilišta pokušava naći rješenje. Predsjednik nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić tvrdi da je uprava dobila zadatak pronaći nekoliko modela namirenja vjerovnika, što bi se trebalo dogoditi uskoro. Osim toga, brodogradilište ima svoje tekuće obveze, pa i kredit podignut zbog ponovnog pokretanja proizvodnje i deblokade računa.

Iz tog je novca vjerovnicima već isplaćeno prvih 15 posto potraživanja. Mali dio kredita namiren je isporukom samoiskrcavajućeg broda za prijevoz rasutih tereta tvrtki Algoma. Dio kredita bi trebao biti vraćen i dovršetkom broda za prijevoz automobila te tankera Santiago.

Šoljić pritom ne bježi od činjenice da je 3. maj iz četverogodišnje faze restrukturiranja pod kapom propalog Uljanika izašao s gubitkom iznad temeljnog kapitala većim od 400 milijuna kuna, a problem kojem se zasad ne vidi rješenje, jesu i otvoreni stečajni postupci u gotovo svim društvima bivše Uljanik grupe, u kojima je ostalo dosta novca 3. maja. S druge strane, riječki škver strahuje od ovrha kojima se nastoje naplatiti potraživanja tih istih društava prema njima.

“Ne znam koliko je realno u svim ovim okolnostima nadati se nekakvu interesu kod ulagača. Mislim da bi bilo uputnije napore uložiti da se iznađe model slijedom kojeg bi vlasnički portfelj dionica 3. maja privremeno prešao u državne ruke s obzirom na to da je Republika Hrvatska i u našem slučaju najveći vjerovnik. Nakon što se riješi status i potraživanja naših vjerovnika i brodogradilište ugovori nove poslove, bit će stvorene puno bolje predispozicije da se može početi razgovarati o prodaji vlasničkog paketa dionica”, pojašnjava Šoljić za Novi list.

PLENKOVIĆ O RIJEČKOM BRODOGRADILIŠTU: ‘3. maj živi i radi jedino zahvaljujući ovoj vladi’

Odbijanje projekata zbog jedne kune

No, brodogradilište posluje prema posebnom programu i s toliko lošom bilancom da ne može isposlovati nikakav kredit bez 100-postotnih državnih jastava, pa je informacija o novim poslovima naprosto – čudna. No, još je čudnije to s čime se u škveru moraju boriti. Naime, 3. maj posjeduje dva navoza. Na jednom će uskoro biti postavljena kobilica novog Scenicovog polarnog kruzera, dok je drugi zauzet započetom novogradnjom 527, koja se sada kao dio stečajne mase Uljanika u četvrtom pokušaju dražbe prodaje za jednu kunu.

“3. maj je u proteklom razdoblju morao ili odgoditi ili odbiti 19 projekata, vrijednih oko 100 milijuna kuna, upravo iz razloga što nam je jedan od navoza zauzet. Svi su ti projekti financijski zaokruženi na način da ne iziskuju državna jamstva i imaju pripremljenu dokumentaciju, no mi ih, dok se ne riješi pitanje novogradnje 527, koja se također vodila kao Uljanikova, ne možemo odraditi jer nemamo slobodni navoz”, pojašnjava Šoljić.

ŠEFOVI ULJANIKA PRODALI 3. MAJU STROJ KOJI NIJE BIO NJIHOV: Zbog duga bi se mogla zakomplicirati prodaja tvrtke; Poznat i kupac

Problematična hrpa metala

Najgore od svega je to što nitko ne zna što će se dogoditi s tom novogradnjom. Iako su u dobrim odnosima s naručiteljem, tvrtkom Algoma, nije poznato jesu li dogovorili završetak tog broda. Priča s novogradnjom 527, na kojoj razlučna prava imaju Miistarstvo financija i Hrvatska banka za obnovu i razvoj, mogla bi se otegnuti ako do sredine svibnja, odnosno kraja četvrtog kruga dražbovanja nitko ne pokaže interes za njom.

Nedovršeni brod nije primamljiv ni drugim proizvođačima ili trgovcima sekundarnim sirovinama, jer su troškovi rezanja na navozu vrlo visoki. U najgorem slučaju, 3. maj će dovršiti brod tek toliko da ga može porinuti u more, no to ne može učiniti dok se ne riješi situacija sa stečajnim postupkom Uljanika.