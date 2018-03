‘Za godinu i par mjeseci trebam završiti, a ja ne znam što me čeka. Zapravo, pretpostavljam da me čeka Europa’, kaže studentica medicinske-dijagnostike čije kolege u zemljama EU posao dobiju bez problema, dok njena dipolma ne vrijedi.

Iako već nekoliko godina studiraju studenti medicinsko-laboratorijske dijagnostike već sada znaju da im diploma neće vrijediti. “Za godinu i par mjeseci trebam završiti, a ja ne znam što me čeka. Zapravo, pretpostavljam da me čeka Europa”, kaže Martina koja je među brojnima koji su završili inače priznat fakultet.

Naime, prije pet godina u Hrvatskoj je postojao preddiplomski studij laboratorijske dijagnostike i on se nalazi u Zakonu o djelatnosti u zdravstvu. No, diplomski studiji, koji su u međuvremenu otvoreni u Rijeci i Osijeku, u Zakonu se ne nalaze.

“Nadležno ministarstvo uporno tvrdi da mi kao takvi nismo prepoznati. Itekako smo mi prepoznati. Naše kolege u Sloveniji, Milanu i Njemačkoj rade taj posao za koji su se obrazovali i objeručke ih prihvaćaju”, komentira za Dnevnik.hr student Petar.



Zakon je taj koji priječi i odlazak na odrađivanje pripravništva pa ga tako, primjerice, odraditi nije mogla ni današnja diplomirana inženjerka medicinsko-laboratorijske dijagnostike Matea Rebrina. “Sad možemo raditi staž sa nižom razinom obrazovanja. Zapravo ono, zakinuti smo za to pripravništvo i to me najviše ljuti”, kaže ona dok Martina napominje da bez staža nema licence, a bez licence ni posla.

“Tjeraju nas van. Mislim da je ministar to zapravo i preporučio, idite van to vam jedino preostaje”, govori Martina.

Ministarstvo bez odgovora

U Ministarstvu obrazovanja, pak, navode kako je evidentno je da su studijski programi doneseni bez provjere potreba i propisa. Sada, kažu, izrađuju novi Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u kojem se predlaže uspostavljanje sustava u kojem se u postupcima donošenja studijskih programa u reguliranim profesijama propisuje obvezno pribavljanje mišljenja regulacijskog tijela o potrebi pokretanja studijskih programa.

No, i dalje ne odgovaraju na pitanje kako će riješiti problem mladih koji su fakzultet završili, a sa svojom diplomom ne mugu ni izaži na tržište, a kamoli dobiti posao.