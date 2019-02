APSOLUTNI UŽAS U SRCU ISTRE: Pogledajte kako izgledaju rijeke oko jednog odlagališta građevinskog otpada

Goleme količine građevinskog otpada zatrpače su Pazinčicu i njen pritok Drazej

Od petka do nedjelje u Pazinu je palo 142,4 mm kiše. Ta brojka možda vam i ne znači puno, no možda će vam značiti ako kažemo da prosjek oborina za veljaču iznosi 79,6 mm, piše Istramet. Možda to i ne bi bio toliki problem da jedan od nabujalih pritoka Pazinčice, Drazej, ne prolazi kod kraj odlagališta građevinskog materijala.

Sredinom prošle godine, situacija u pritoku Drazej je kulminirala kad se otvorila velika rupa na samom odlagalištu. Iz inicijative “Naš potok” poručuju kako su ovom posljednjom bujicom ogromne količine plastike gume, i agrotekstila završile u Pazinčici i Pazinskoj jami te da voda na više mjesta prodire ispod nasipa i tako ispire materijal.

Strahuju i od ekološke katastrofe većeg razmjera budući da je Pazinčica ponornica koja se proteže sve do rijeke Raše.