APSOLUTNA SENZACIJA, ŠKORO JE JEDAN OD FAVORITA ZA PREDSJEDNIKA: ‘Sada moram napraviti jednu stvar. Definitivno moram’

Miroslav Škoro za Net.hr je prokomentirao iznenađujuće rezultate najnovije ankete Promocije plus i HRT-a Hrejting koja mu daje 9,4 posto podrške

Anketa Hrejting, koju za HRT provodi Promocija plus jučer je iznenadila svojim rezultatima o predsjedničkim izborima. Naime, nakon izrazitih favorita za drugi krug Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića, kao treći kandidat s najvećom potporom od čak 9,4 posto glasova pojavio se pjevač Miroslav Škoro. On je, po svom rezultatu, jači kandidat od, primjerice, Ivana Vilibora Sinčića i Dalije Orešković. A uopće nije objavio svoju kandidaturu, niti se bavi politikom!

S obzirom na iznenađujući rezultat na neočekivanomu mjestu, upitali smo Miroslava Škoru što misli o svom “izbornom rezultatu” na najvećoj anketi koja se provodi u Hrvatskoj i planira li se kandidirati. U duhu provedene ankete, iznenadio nas je odgovorom. Iz razgovora s popularnim pjevačem zaključujemo kako kandidaturu za predsjednika – ne isključuje.

‘Iza mene nitko ne stoji’

“Meni je to s jedne strane iznenađujuće, a s druge strane velika odgovornost, koja treba čovjeka natjerati na razmišljanje, zbog toga što ne treba zanemariti značaj deset posto potencijalnih birača i građana Republike Hrvatske. Uvijek sam uvijek slušao svoj narod i pisao sam pjesme slušajući svoj narod. Naravno da je moja obaveza da ga i dalje slušam, nemam tu što reći.

Mislim da svatko onaj tko dobije takav signal mora sjesti i razmisliti. Definitivno moram, to je jednostavno conditio sin e qua non. Ne mogu ja pjevati jedno, a raditi drugo”, poručio je pjevač te se zahvalio svima koji su mu “dali glas” i dodao: “Zanimljivo je u cijeloj toj priči da se nisam kandidirao, nisam nigdje istaknuo svoju kandidaturu, nisam nigdje o tome pričao, a eto dogodilo se da su u tom istraživanju građani iskazali relativno visok postotak zanimanja za to da bih se ja pojavio u toj ulozi.”

Kaže kako za ovaj rezultat nije odgovoran nitko jer nema “nikakvu organizaciju, lobi, stranku, interesnu skupinu, bilo što drugo iza sebe, osim sebe samog i to malo pjesama iz života”. U ovom trenutku nije sasvim jasno zbog čega su HRT i Promocija plus uvrstili Škoru u svoju anketu – je li za to dovoljna fejsbuk stranica “Škoro moj Predsjednik” koja ima 200-injak lajkova i nije pretjerano aktivna ili razlog leži negdje drugdje.

Političko iskustvo

Podsjećamo da je Škoro bio i saborski zastupnik HDZ-a 2008. godine te da je nedavno doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, pa ne treba isključiti da će se Škoro zaista i kandidirati na predsjedničkim ili nekim drugim izborima.

“Znam da svatko tko obnaša bilo koju dužnost, bilo što što radi, moje iskustvo govori da se mora okružiti pametnim, dragim, obrazovanim i vrijednim ljudima. Ljudi su najveći potencijal. U svakom poslu je tako, pa vjerujem i u politici. Ja sam jedno kratko vrijeme bio tamo i kad sam vidio da to nije tako, u onom smislu parlamentarne demokracije, odnosno rada u Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora, ja sam otišao”, rezolutan je bio Škoro.

Škoro nam je ponudio i objašnjenje zašto ima ovako visoku podršku, premda se nije niti kandidirao. “Vjerujem da sam to povjerenje dobio na osnovi samo dvije stvari, a to su moje pjesme i vjerojatno moj svjetonazor koji živim već 56 godina”. Napise kako je popularan zbog kumstva s Markom Perkovićem Thompsonom Škoro naziva “malim, zločestim komentarom”.

Ovog se vikenda održavaju izbori za predstavnike u Europskom parlamentu, a Škoro je jučer s zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem obišao zagrebačke fontane uoči koncerta 30. svibnja. povodom Dana grada Zagreb. Za kraj smo popularnog pjevača pitali hoće li njegov potencijalni politički angažman biti povezan upravo s Bandićem i da li ovaj susret znači i podršku listi zagrebačkog gradonačelnika.

“Što se tiče moje odluke, mislim da je ona, kao i kod svakog građanina, prepuštena onom trenutku kad čovjek ostane sam sa svojim listićem pa zaokruži što zaokruži. Bio sam na fontama zbog toga što 30. svibnja u prigodi Dana branitelja Grada Zagreba i u prigodi Dana Grada Zagreba koji je 31. svibnja imam jedan krasan koncert sa Zagrebačkom filharmonijom, zborom ‘Ivan Goran Kovačić’ i s 1000 tamburaša na jednom lijepom prostoru na otvorenom. Ja tom prigodom slavim 30 godina od pisanja i postojanja pjesme ‘Ne dirajte mi ravnicu’ i to je bio jedini i isključivi razlog što smo se mi vidjeli jučer. Sve drugo su insinuacije”, zaključio je Miroslav Škoro.