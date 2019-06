APOKALIPTIČNI PRIZORI IZ OSIJEKA, OVO VIŠE NIJE NORMALNO: Pogledajte kako grad izgleda i to nakon tretiranja komaraca; rojevi su posvuda

U borbi protiv komaraca, Osječani posežu za svim mogućim sredstvima i metodama

Osječani su pod opsadom komaraca, a koliko je situacija ozbiljna pokazuju i sve brojnije fotografije i snimke. “Ovako je u Višnjevcu 2 sata nakon tretiranja komaraca”, napisao je jedan korisnik Facebooka, objavivši video snimku roja komaraca koja podsjeća na apokalipsu.

Mrežasto odijelo

Jedan Osječanin, 57-godišnji Zdravko Mandić iz Medulinske 12 danima gotovo ne izlazi iz mrežom isprepletenog ogrtača kakav koriste pčelari, piše Glas Slavonije. Taj ogrtač protiv komaraca najčešće koriste ribiči, Mandić je nabavio prošle godine. “Pčelari imaju bijela, a ovo je crno odijelo, odnosno mrežu koriste ribiči kako bi se spasili od komaraca. I sam sam ribič, i stoga sam ga kupio ranije, i ne misleći koliko će mi biti potrebno ove godine. Komarci doslovce idu u oči i usta i neizdrživo je. Taj ogrtač kad sjedim ispred zgrade ili čak idem u šetnju – ne skidam”, rekao je Mandić.

Uz to, Mandić ima još jedan način borbe protiv komaraca. Kod klupe ispred ulaza parkirao je motor koji, kad ga upali i stavi u “ler”, dosta dimi i tjera komarce. Osim sebe, time štiti i svoje susjede, koji za lijepog vremena vole sjesti ispred zgrade na klupu.

“Znate kako dobro dim motora tjera komarce? Moramo se jednostavno svačega dosjetiti kako bismo se obranili, jer je ovo neizdrživo u svim dijelovima grada. Ovdje na Jugu ih je bezbroj, a baš me pitala jedna susjeda koja obrađuje vrt prekoputa zgrade gdje može nabaviti cijelo odijelo, od glave do pete”, kaže Mandić, koji je ogrtač kupio na autotržnici i to po cijeni od 50-ak kuna. Taj bi novac, kaže, svatko izdvojio samo da se riješi komaraca kojih je ove godine kao rijetko kad.