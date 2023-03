Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u ponedjeljak je objavila popis banaka s kojima je potpisan ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita, a riječ je o 12 banaka čije se efektivne kamatne stope kreću se od 3,12 do 3,75 posto. Banke koje su potpisale ugovor su Erste&Steiermärkische Bank, Raiffeisen Bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Karlovačka banka, Istarska kreditna banka Umag, Privredna banka Zagreb, Croatia Banka, Nova hrvatska banka, Agram banka, Samoborska banka i Zagrebačka banka.

APN je 15. veljače objavio poziv kreditnim institucijama za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, a one su se zaprimale do 23. veljače zaključno do 15 sati. S obzirom da je Hrvatska s početkom 2023. postala članica eurozone i da je kuna otišla u povijest, po prvi put se građanima nude isključivo eurski krediti.

Kolike kamatne stope su ponudile banke

Privredna banka Zagreb (PBZ) ponudila je najnižu efektivnu kamatnu stopu od 3,12 posto, Istarska kreditna banka Umag 3,14 posto, Hrvatska poštanska banka (HPB) i Nova hrvatska banka od po 3,30 posto, Zagrebačka banka (Zaba) 3,39 posto, Agram banka 3,49 posto, Karlovačka banka 3,54 posto, Croatia banka 3,60 posto, OTP banka 3,64 posto, Samoborska banka 3,67 posto te Erste&Steiermarkische banka i Raiffeisen banka od po 3,75 posto.

Prema ranije objavljenom hodogramu za novi krug prijava za subvencije, 8. ožujka će biti objavljen oglas za subvencioniranje stambenih kredita u Narodnim novinama, a od tada će i građani moći bankama podnositi svoje zahtjeve za kredite. Naposljetku, 20. ožujka je naveden kao datum kada će banke u ime svojih klijenata početi s predajom zahtjeva za subvencije APN-u.

Za ovu godinu izdvojit će se oko 9,3 milijuna eura

Javni poziv za građane biti će otvoren oko mjesec dana, odnosno do utroška osiguranih državnih sredstava, a procjenjuje se da će za ovu godinu biti potrebno izdvojiti oko 9,3 milijuna eura, što odgovara broju od oko 5800 zahtjeva.

Mjeru mogu koristiti svi građani Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina i koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću, a ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produženja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.

U sedam krugova natječaja odobreno 27.500 subvencija

Produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu u trenutku podnošenja zahtjeva, kao i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

APN je od 2017. proveo već sedam natječaja za stambene subvencije, pri čemu je dosad odobreno oko 27.500 subvencija, a kako je već potvrđeno, ovogodišnji, osmi krug subvencioniranja stambenih kredita, ujedno će biti i posljednji. Mnogi, naime, upozoravaju da APN-ove subvencije djeluju na tržište tako da povećavaju cijene kvadrata.