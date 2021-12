Najnoviji podaci pokazuju da se epidemiološka situacija u Hrvatskoj popravlja - odnosu na prošli tjedan imamo gotovo 4500 novozaraženih manje, a nakon tjedana rasta napokon je manji i broj smrtnih slučajeva.

No bolnice i liječnici to rasterećenje još ne osjećaju. U općoj bolnici u Slavonskom Brodu i dalje je mnogo teško oboljelih pacijenata, koji su većinom necijepljeni. 14 je bolesnika na respiratoru.



„Kod nas tko uđe, od prve do zadnje sekunde traje borba za život, to su ljudi koji bi bez respiratora umrli jako brzo, u roku od nekoliko sati. Apeliram na sve ljude, pogotovo starije koji su bolesniji, da se cijepe prvom prilikom, odmah i sada jer možda smo zakasnili za ovaj val, ali barem ćemo spriječiti nekakav sljedeći, rekao je za HRT Ivan Mirković“, koordinator za rad covid intenzivne, OB Slavonski Brod.

'Još ne osjećamo olakšanje'

U Splitu je prije dva dana od posljedica bolesti preminulo najviše ljudi od početka epidemije, situacija je neznatno bolja, ali i danas je preminulo troje ljudi,

"Nažalost mi još uvijek ne osjećamo to olakšanje. Kod nas u jedinici intenzivnog liječenja gdje se liječe COVID pozitivni bolesnici danas imamo 35 bolesnika koji još uvijek zahtijevaju mehaničku ventilaciju, odnosno respirator i ukupan broj bolesnika je 49, znači još 14 bolesnika koji zahtijevaju intenzivističko liječenje i koji su na nekom od oblika neinvazivne mehaničke ventilacije i za koji se nadamo u sljedećim danima potpuno uspjeti riješiti respiracijske potpore i bit će spremni za neki od odjela, kaže Sanda Stojanović Stipić, predstojnica Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.