APEL GRAĐANIMA: ‘Stanje sa zalihama krvi je alarmantno. Dođite i darujte, ne morate strahovati od epidemije!’

‘To je posljedica svega što nam je korona donijela jer je jako puno naših redovitih darivatelja u samoizolaciji’, kaže ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

U Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu kažu kako imaju povećene potrebe za krvlju svih krvnih grupa jer su zalihe, zbog epiemiološke situacije u zemlji, drastično smanjene. Ravnateljica Zavoda Irena Jukić kazala je za RTL da trenutno manjka svih krvnih grupa, posebno 0 i A.

“To je posljedica svega što nam je korona donijela jer je jako puno naših redovitih darivatelja u samoizolaciji. Dosta ljudi radi i od doma pa su neke akcije, koje su znale organizirati razne firme, sada obustavljene, odnosno, ne organiziraju se”, kazala je Jukić.

‘Mi smo kolateralna žrtva ove epidemije’

Potrošnja krvi poprilično je velika jer se tijekom epidemije Covida-19 pojačano radi pa se i zalihe brže troše.

“Mi smo kolateralna žrtva ove epidemije”, ustvrdila je Jukić.

Zalihe krvi su, kaže, smanjene u svim gradovima, ali manjak se najviše osjeća u Zagrebu gdje su bolnice veće i u njima se obavljaju složeniji operativni zahvati.

Jukić također poručuje građanima da ne moraju strahovati od dolaska u Zavod zbog trenutne epidemiološke situacije jer se sve mjere zaštite temeljito provode. A svi koji se na to odluče mogu darivati krv od ponedjeljka do petka od 7:30 do 19:00 sati te subotom od 7:30 do 15:00 sati u prostorijama Zavoda u Petrovoj ulici 3.