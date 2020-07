ANUŠIĆ PRIJETI MEGGLEU ZBOG POVLAČENJA IZ SLAVONIJE? ‘Mi možemo vršiti pritisak na njih, uprava nam je zatajila jednu ključnu stvar’

“Razgovarat ćemo s njima, dakle, i na koji način misle dalje raditi u Hrvatskoj. Traju pregovori i s drugim firmama kako spasiti sve, ali o tome za sad ne bih govorio“, zaključio je Anušić.

Uprava Megglea u četvrtak je najavila kako do kraja godine namjerava ugasiti proizvodnju i preradu mlijeka u Osijeku. Otkaz bi trebalo dobiti oko 160 radnika, a o mljekari ovisi i niz kooperanata. Odmah nakon vijesti o zatvaranju, sastanak s upravom zatražio je župan Ivo Anušić, a u petak je rekao da je dogovoren sastanak uprave tvrtke s ministricom Marijom Vučković.

“Napravit ćemo sve kako bismo spasili radna mjesta i proizvodnju ove tvrtke u Osijeku, ali i veliki broj kooperanata koji ovise upravo o tvrtki Meggle. Uspostavljen je kontakt s Upravom Megglea, s našom ministricom, a nakon povratka iz Bruxellesa, uspostavit će se i kontakt s premijerom Andrejom Plenkovićem, i siguran sam da ćemo do kraja godine, kada je najavljeno zatvaranje tvrtke, naći rješenje i da se to neće dogoditi”, poručio je Anušić.

ANUŠIĆ NAJAVIO: Idući tjedan sastanak s Upravom Megglea u Ministarstvu poljoprivrede

Ključan sastanak bit će i onaj sa sindikatima. „Kontaktirali smo upravu tvrtke i rekli su nam da ćemo u ponedjeljak dobiti termin sastanka na kojem moramo puno toga proći. Jako je puno pitanja na koje tražimo odgovore i zato vas molimo za razumijevanje. Dogovorili smo se da nećemo davati nikakve izjave sve dok ne obavimo sastanak s upravom i dok se o našim akcijama ne konzultiramo s radnicima“, rekla je za Jutarnji predsjednica Sindikata trgovine Zlatica Štulić.

‘Nisu objavili da sele proizvodnju u BiH i Srbiju’

Ipak, najoštriji je bio Anušić koji tvrdi kako je gašenje pogona u Osijeku došlo bez ikakve najave, kako je uprava pritom prešutjela da se pogoni sele u BiH i Srbiju te da „iako ne mogu privatnoj tvrtci govoriti što da radi“, može se raditi pritisak na druge načine, konkretno, ističući kako Meggle više ne bi bio domaći brand ako se povuče iz Slavonije.

„Domaća uprava tvrtke nije objavila da se proizvodnja seli u Bihać i Kragujevac iz razloga jeftinijeg, a možda i jednostavnijeg načina poslovanja. Pretpostavljam da je to to. Mi im ne možemo zapovjediti gdje će i kako raditi, ali možemo na drugi način vršiti pritisak, a to je da tvrtka koja bi ostala nije Meggle koji se u Hrvatskoj predstavlja kao domaći, nego neki brend koji će proizvoditi negdje drugdje, a ne u Osijeku. Osim toga, oni su kvalitetu svojih proizvoda naglašavali činjenicom da je to proizvod koji izvorište ima sa slavonskih polja, da je to domaće mlijeko, pa ćemo morati mijenjati percepciju o njihovim proizvodima. Razgovarat ćemo s njima, dakle, i na koji način misle dalje raditi u Hrvatskoj. Traju pregovori i s drugim firmama kako spasiti sve, ali o tome za sad ne bih govorio“ zaključio je Anušić.

Osijek nudi potporu radnicima

Grad Osijek ocijenio je u petak u priopćenju u vezi s najavom gašenja proizvodnje pogona Megglea kako nadu ulijeva odgovor te tvrtke da će postupati odgovorno prema radnicima i osigurati im kvalitetne otpremnine i uvjete raskida ugovora o radu.

Odluka je “prouzročila je šok i razočaranje u gradskoj upravi“, navodi se u priopćenju i dodaje da su se javili Upravi Megglea s upitom o razlozima za donošenja takve odluke te da su predstavnike radnika te tvrtke pozvali na sastanak. Očekuju kako će se odazvati pozivu.

Premda razumiju “dinamiku i pravila tržišne ekonomije”, u priopćenju ističu kako ne mogu ne osjetiti gorčinu što u Osijeku nestaje 160 radnih mjesta i što se gasi dugogodišnja tradicija proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda.

I za osječku gradsku upravu ta situacija, dodaju, zahtijeva uključivanje najviše razine državnih institucija, ponajprije ministarstava poljoprivrede i gospodarstva te predsjednika Vlade.

Pozivaju da se sastanak mjerodavnih institucija i Megglea održi u najskorijem roku.

Napominju kako Grad ne može utjecati na poslovne odluke privatnih tvrtaka, ali im nadu ulijeva činjenica da se ne radi o stečajnom postupku, nego o restrukturiranju poslovanja, te odgovor Megglea da će u tom procesu postupati odgovorno prema radnicima i ostalim dionicima procesa i osigurati kvalitetne otpremnine i uvjete raskida ugovora o radu.

Ako inicijative za nastavak rada Megglea u Osijeku ne budu dale zadovoljavajući rezultat, Grad vjeruje da bi te otpremnine radnicima mogle biti poticaj da “svojim znanjem, vještinama i sposobnostima pokrenu vlastiti posao”.

Gradska uprava dodaje kako će im u tom slučaju stajati na raspolaganju u obliku poticaja za razvoj poduzetništva, jačanja konkurentnog nastupa na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.