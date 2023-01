Član Predsjedništva HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić ponovio je danas na konferenciji za novinare u Osijeku da je bio protiv smjene Nataše Tramišak (kadar osječkog HDZ-a, nap.a.) s mjesta ministrice regionalnog razvoja i EU fondova. Smjena je bila nepotrebna.

"Rekao sam i prvi put da sam protiv i glasao sam na Predsjedništvu stranke protiv. Dakle, nije bila plebiscitarna potvrda da se napravi rekonstrukcija Vlade u širini da se mijenja i Natašu Tramišak. Naravno da bi bilo vrlo zanimljivo za javnost da mi sad krenemo rušiti hrvatsku Vladu i krenemo s otkazivanjem povjerenja Vladi u Hrvatskom saboru, ali ja to napraviti neću. To sam rekao već puno puta", rekao je Anušić to još jednom.

Iza smjene ne stoji Vadimir Šeks

Rekao je i da ga nije iznenadila izjava Tramišak nakon smjene, ali i da smatra da se ne radi o provokaciji premijera.

"Ako i je, ja neću reagirati. Neću se ponijeti kao netko tko je isprovociran", rekao je.

Također je odbacio nagađanja da iza smjene stoji Vladimir Šeks.

"Naši odnosi su stabilni, normalni i nastavit će se razvijati", kazao je Anušić o odnosu s premijerom i šefom HDZ-a Plenkovićem.