Nakon sjednice Predsjedništava, potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić dao je izjavu za RTL Danas. Potvrdio je da je smjena ministrice Tramišak bila tema i na sjednici.

Na pitanje je li premijer pojasnio na sjednici zašto njena smjena, odgovorio je: "Razgovarali smo o okolnostima odluke i, kao što je rekao novinarima, izgubio je u nju povjerenje. Zašto, ne znam. To mora premijer reći".

Nije direktno htio odgovoriti je li u stranci rekao prave razloge, ali je potvrdio da je predsjedništvo skoro jednoglasno usvojilo odluku o njenoj smjeni, a da je klub koalicijskih partnera to je potvrdio.

Na pitanje, ima li to veze s Gabrijelom Žalac i tvrtkom Omega software, odgovorio je: "Ne znam, stvarno ne znam. To je slučaj na pravosuđu, podignuta je optužnica. Hoće li imati sudski epilog i je li to povezano s tim, pretpostavljam da nije. Tu informaciju, vjerujete, nema puno ljudi, ako se radi o istražnim radnjama, ako nisu za javnost, a možda nisu niti poznati svima koji bi onda mogli odgovoriti na pitanje."

Rekao da se s tim ne slaže

"Rekao sam i premijeru kad smo razgovarali o prestanku mandata ministrice i da se s time ne slažem. Rekao sam da ću poštivati njegovu odluku, ali ću glasovati protiv njene smjene. To sam i napravio", odgovorio je Anušić.

Nastavio je da nikad nije trenutak za radikale aktivnosti, da oni su zadnja opcija. "Ja sam rekao da sam stvarao stranku, iz pepela je podigli, 2014. preuzeo organizaciju koja je stabilna, niže ogromne uspjehe u izbornim ciklusima i u organizaciji same stranke", rekao je i dodao da će se Tramišak u Saboru ponašati kao svi ostali iz HDZ-a, unutar redova zajednice.