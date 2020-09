ANUŠIĆ O AFERI S JOSIPOM RIMAC: ‘Državni ispit su jednostavni, nije potrebna nikakva veza. Ali, oni koji su to tako rješavali…’

‘Fokus političkih rasprava trebamo svesti na to kako napraviti bolju Hrvatsku sutra. To je preduvjet. Da to napravimo, potrebno je zatvoriti teme Domovinskog rata’

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić osvrnuo se u razgovoru za N1 na odnose sa Srbijom rekavši kako je vrijeme da se riješe otvorena pitanja iz Domovinskog rata kako bi se okrenuli budućnosti.

“Apsolutno je vrijeme da se stvari koje su se događale u Domovinskom ratu stave na stol i da se o njima raspravi te da zatvorimo prvenstveno te sukobe koji tinjaju i da se okrenemo budućnosti. Nove generacije koje žele ostati u Hrvatskoj zanimaju radna mjesta, budućnost i sve što europska država nudi svojim građanima, pa tako i Hrvatska. Fokus političkih rasprava trebamo svesti na to kako napraviti bolju Hrvatsku sutra. To je preduvjet. Da to napravimo, potrebno je zatvoriti teme Domovinskog rata”, smatra Anušić koji se nadam da to više neće biti glavna tema nego gospodarstvo, iskorjenjivanje korupcije i kvalitetnije pravosuđe.

“Neke stvari koje su se događale 90-ih godina moraju završiti onako kako prirodni zakon traži, a to je da žrtve moraju biti pronađene. Oni koji su napravili najteže zločine nad hrvatskim civilima, vojnicima, starcima, djecom za to moraju biti kažnjeni. To je preduvjet da stvarno otvaranje nove stranice može zaživjeti i tada se stvarno možemo okrenuti budućnosti. Najteži zločini i nestali u Domovinskom ratu su teme koje se moraju riješiti kako bi se moglo u potpunosti krenuti u budućnost”, upozorio je.

Nespremnost na suradnju

Anušić kaže kako pravosuđe mora odraditi svoj posao, da srpska strana treba dati potrebne informacije, “Radi se po tom pitanju, procesuiraju se, traže se nestali. Naravno, 25 godina nakon Domovinskog rata nije to više tako jednostavno napraviti. Također, ne vidim preveliku suradnju Srbije u tom smjeru. Ne vidim Srbiju koja je spremna dati informaciju ili surađivati. Ne vidim ni kod dijela srpske nacionalne manjine surađivati, nisu spremni komunicirati niti dati informacije gdje su kosti ubijenih, nestalih, odvedenih. To će uvijek biti kamen spoticanja u konačnom pomirenju”, rekao je za N1.

Anušić je rekao i kako je predstavnik SDSS-a Boris Milošević dolaskom u Knin na proslavu Oluje napravio pravi korak prema pomirenju. “Razlika između stava SDSS-a do prije godinu dana i sada je to da predstavnik SDSS-a otišao na proslavu Oluje, da je jasno i decidirano rekao je da Oluja bila legitimna i tu nema dileme. To je veliki zaokret. To je dobar put. Naravno, osuđuju se i zločini s hrvatske strane”, poručio je.

Korupcija u HDZ-u

Što se tiče bivše državne tajnice Josipe Rimac i istrage korupcijske afere u HDZ-u, Anušić kaže da USKOK radi svoj posao od kada je Rimac privedena. “Ako se pojave neki drugi problemi, najavljeno je da su možda i neki drugi naši članovi bili umiješani, morat će snositi političke odluke i konsekvence, ali i sve one druge konsekvence kroz hrvatsko pravosuđe.”

Anušić je dodao da je pitanje što se zapravo dogodilo te da on nije sudjelovao u tome, kao i da nema nikakve podatke. “Državni ispit su dovoljno jednostavni da ih se može završiti, nije potrebna nikakva protekcija ili veza. Oni koji su to rješavali na takav način, postoje procesi koji će ih neminovno sustići i neka odgovaraju za to što su napravili.”

Nada se da će se i HDZ i sve druge političke stranke riješiti klijentelizma i korupcije. “Plenković je do sada uspio napraviti ogromne pomake za HDZ. Napravio je odlične izborne rezultate, iznenadili smo sami sebe u kvaliteti potpore koju imamo i nema dileme da javnost to podržava. To je pravi put”, kazao je Anušić za N1.

