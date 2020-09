ANUŠIĆ NEMA PROBLEM S FESTIVALOM SLOBODE: ‘Imam problem što Hitna nije mogla doći… Ne smije se širiti panika ni anarhija’

‘Živimo u demokratskoj državi da bi se moglo nesmetano i bez kazne odlaska na Goli otok moglo reći svoje mišljenje’

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić komentirao je za N1 Festival slobode, prosvjed protiv mjera Stožera na glavnom zagrebačom trgu na koji je u subotu došao velik broj ljudi. “Živimo u demokratskoj državi da bi se moglo nesmetano i bez kazne odlaska na Goli otok moglo reći svoje mišljenje. Tako su i oni imali pravo na svoje mišljenje. Nemam s tim problem”, rekao je Anušić.

Međutim, dodao je da ima problem što Hitna pomoć nije mogla doći do osobe koju je trebalo hospitalizirati. “To se nije smjelo dogoditi kao i ono što pokušavamo svi staviti pod kontrolu – ne smije se širiti panika ni anarhija”, upozorava Anušić.

‘Virus koji maltretira svijet’

Tvrdi da koronavirus koji, kako kaže, “već mjesecima maltretira cijeli svijet”, moramo shvatiti ozbiljno. “Svi koji su s koronom prošli kao s običnom gripom, kažu da se s tim može živjeti, ali oni na respiratorima, s teškim simptomima, ne razmišljaju tako. Kad dobijemo cjepivo ili lijek, tad više sve mjere neće biti potrebne. Do tad se moramo pridržavati svega jer postoji ogromna mogućnost da se zdravstvenom sustavu dogodi kolaps. Nemojmo te mjere gledati kroz prizmu zabranjenog, nego da spriječimo drugi korak koji će se dogoditi ako se poveća broj zaraženih, a to je zagušenje i pad zdravstvenog sustava, a onda će i drugi bolesnici biti ugroženi i povećat će se smrtnost onih koji nisu ni imali kontak s koronom”, rekao je Anušić.

Rekao je da je lako govoriti, ali kad se u obitelji dogodi smrtni slučaj, za njih je to tragedija i tako to treba i gledati. “Mjere nisu toliko restriktivne, one su takve da se zaštite oni kojima bi korona mogla biti pogubna. Pogotovo domove za starije moramo čuvati, a nakon lijeka ćemo moći normalno živjeti”, rekao je Anušić.

