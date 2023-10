Da čelni čovjek HEP-a, Frane Barbarić, nanosi štetu HDZ-u ilegalno gradeći kuću i u predizborno vrijeme opterećuje time stranku čiji je član - otvoreno je izrekao Ivan Anušić, osječko-baranjski župan i član Predsjedništva HDZ-a, dakle jedan od čelnih ljudi stranke. On je u razgovoru za N1 otvoreno izrazio neslaganje s time da se Barbariću dozvoljava ostanak na čelu važne javne tvrtke budući da afera 'plin za cent' i bespravno izgrađena kuća na Hvaru štete stranačkim interesima.

Na pitanje treba li Barbarić otići s čela HEP-a, Anušić je rekao da o tome ne odlučuje on nego predsjdnik stranke Andrej Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja ne vodim kadrovsku politiku HDZ-a", rekao je.

'Kad sam ja bio na sastancima, o Barbariću se nije raspravljalo'

Na opasku novinara da svaki put kad o tome pitaju Plenkovića ne dobiju odgovor, Anušić je dodao: "Eto, onda imate odgovor na to pitanje."

Ponovio je da čovjek, poput Barbarića, koji je na važnoj poziciji, ne smije si dopustiti da bespravno gradi kuću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To si ne smije dopustiti nitko, a kamoli čovjek koji je toliko izložen a da to ilegalno radi. Ja iza toga apsolutno stojim i to je moje mišljenje", rekao je te napomenuo da se o tome nije raspravljalo na sastancma HDZ-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam bio na Predsjedništvu ako se o tome raspravljalo. Ja kad sam bio nije se raspravljalo o Frani Barbariću", dodao je.

'Svaka afera nam šteti, ali ne donosim ja odluke'

Novinar je upitao Anušića hoće li afere INA i HEP štetiti HDZ-u na izborima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Isti odgovor kao za svinjsku kugu. Naravno da će štetiti, svaka afera nam šteti. Ne samo afera HEP, afere koje se događaju u političkom smislu su nešto najgore što se može dogoditi političkoj stranci. Ključno je da se te stvari ne ponavljaju, da se ne događaju. Kad je riječ o HEP-u i ovim stvarima, ono što sam rekao na početku, ja mogu tu reći moje mišljenja ali ja ne donosim odluke, ne kadroviram, ne radim one odluke koje su ključne i krucijalne. Pitanje može biti za mene podržavam li ja to ili ne podržavam, to sam vam rekao. Ne, ne, ne… ja o tome komunicirati neću, premijer će donijeti odluku", kazao je.

'Zbog afera ne dolazi do izražaja ono dobro što radimo'

Još jednom je ponovio da ako šef HEP-a. koji je i član HDZ-a, nešto ilegalno gradi, onda to biva problem za stranku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"O njemu se stalno komunicira, o njemu se stalno raspravlja, stalno ima upite o njemu i premijer i ministri o tom slučaju. Ne bavimo se stvarima koje bi trebale biti kvalitetne, bitne i važne za zajednicu. Odnosno, bavimo se, ali one ne dolaze do izražaja nego se kontinuirano ponavlja jedno te isto pitanje: Što će biti s Barbarićem, što će biti s aferom ‘plin za cent’ i ne znam ni ja što. To je stvar koja je problematična za nas. Pa jasno je da nam to nije dodatna vrijednost", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, kazao je da on neće "potezati ta pitanja" te da on ne trpi štetu.

"HDZ trpi štetu. Ja nisam taj koji donosi odluke tko će biti imenovan u Vladu i tko će biti smjenjen. To ste vidjeli u slučaju prije sedam mjeseci", kazao je Anušić na N1 misleći na tadašnju smjenu Nataše Tramišak, ministrice ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, koaj se smatra njegovim kadrom iz Osijeka.

POGLEDAJTE VIDEO: Barbarića više ne podržavaju ni 'njegovi', organizirao je zajedničko gledanje utakmica - no nitko se nije odazvao

Tekst se nastavlja ispod oglasa