ANTUN VRDOLJAK O KANDIDATURI GRABAR KITAROVIĆ ZA MOO: ‘Ja nju poznajem i to je energija kojoj se ne možete oduprijeti’

Ako bivša predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović 17. srpnja postane članicom Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), bit će to velika čast za nju, a još veća za Hrvatsku – smatra počasni predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i dugogodišnji i danas počasni član MOO-a Antun Vrdoljak.

“Velika je to čast za osobu, ali još veća za zemlju, a nema puno članova MOO-a koji dolaze iz malih naroda. Ja sam bio uvjeren da će Janica (Kostelić) ući u Sportsku komisiju, čije je članstvo vremenski ograničeno, a inače je neograničeno. Jer, kada prijeđete starosnu granicu, onda ste počasni član do kraja života. Imate sva prava kao i aktivni članovi, osim što ne glasate”, kazao je Vrdoljak za Večernji list.

‘Intencija je da u MOO bude što više žena’

Na pitanje kako to da u članstvo MOO-a može ući netko bez staža u rukovođenju sportom, Vrdoljak kaže da Grabar Kitarović iza sebe ima dugu diplomatsku karijeru i nije “anonimus”.

“Uostalom, članicom MOO-a postala je i sestra engleske kraljice, a bila je to i sestra španjolskog kralja. Član je i princ Albert od Monaka, a bio je to i belgijski kralj. Uostalom, plemići su bili i dugogodišnji predsjednik MOO-a Juan Antonio Samaranch, ali i osnivač olimpizma Pierre de Coubertin. Član je bio i bivši američki državni tajnik Henry Kissinger koji se i sam čudio kako je izabran, no Samaranch je volio da u MOO-u ima što više ljudi jakog društvenog statusa”, pojasnio je Vrdoljak.

On smatra kako je izuzetno važno što je Grabar Kitarović predložio sâm predsjednik MOO-a Thomas Bach te da će o njezinom članstvu odlučivati Bachovi najbliži suradnici.

“Intencija je da u MOO-u bude što više žena. Stoga sam siguran da ova kandidatura ide u dobrom smjeru”, dodaje.

‘Ako je Kolinda Bachov prijedlog, onda sigurno prolazi’

Vrdoljak napominje kako je Bach veliki prijatelj Hrvatske.

“Mi smo se upoznali 1992. u Zagrebu, a on je tada bio član MOO-a. Najavio mi je svoj dolazak u Zagreb sa željom da se nađemo u hotelu Esplanade. A ondje mi je predao novi kombi za HOO koji je osobno dovezao od Münchena do Zagreba. A to je bilo vrijeme kada se Hrvatskom nije putovalo ležerno. Čestit je to čovjek koji donosi odluke bez krzmanja, a ako je Kolinda njegov prijedlog, onda to sigurno prolazi. A taj dan potvrde u srpnju bit će veliki dan za hrvatski sport jer ne može se od svakud doći i postati članom MOO-a.

Uz MOO veže se niz primjera korupcije, a na pitanje zašto je to tako, Vrdoljak kaže kako “ne možete bogatu čovjeku dati 50 tisuća dolara da on za vas glasa, ali nekoj sirotinji možete”.

“Ne možete mito ponuditi sestri engleske kraljice, ali je za to plodno tlo prostor siromaštva. Ne samo materijalnog nego i moralnog, a to je često vezano”, kazao je napomenuvši da njemu nitko nije nudio kuvertu.

Član MOO uvijek treba imati dva dobra kofera

Na pitanje što je inače posao člana MOO-a, kolike su to obaveze i koliko putovanja godišnje podrazumijevaju, Vrdokjak je odgovorio jedno anegdotom.

“Kada sam ja izabran, kazao sam Samaranchu: “Sada trebam primiti vaše instrukcije, da znam što sam ja sada.” A on mi je na to rekao: “Najviše što ti mogu reći jest da si kupiš dva dobra kofera jer bez njih više ne možeš živjeti. Putovat ćeš do izbezumljenosti.” I tako je i bilo jer ja sam bio u komisijama za televiziju i radio, a potom i u komisiji za kulturu”, kazao je.

O statusu kakav članovi MOO uživaju tijekom zimskih i ljetnih Olimpijskih igara, Vrdoljak kaže: “Tada svaki član MOO-a dobije vozača i svog osobnog asistenta i oni su vam na raspolaganju 24 sata. Vi imate pravo dovesti svog bračnog partnera, a ako hoću povesti svoju djecu, onda jedno mlađe od 12 godina može biti s nama besplatno, no ako su stariji, onda za njih morate platiti smještaj. Osim toga, vi kao član olimpijske obitelji imate pravo i na apanažu, neku vrstu godišnje naknade, no o tome nije fer govoriti.”.

Na koncu, Vrdoljak smatra da Grabar Kitarović, ako bude izabrana, s pozicije članice MOO može puno pomoći hrvatskom sportu.

“Ja Kolindu poznajem i to je energija kojoj se ne možete oduprijeti. Recimo, može lobirati da se jedna sjednica MOO-a održi u Hrvatskoj”, zaključio je Vrdoljak.

