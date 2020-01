ANTO NOBILO: ‘U Splitu vlada rat narko klanova, a politička elita u svom interesu suspendira zakon, pravo, pravnu državu’

Odvjetnik Anto Nobilo govorio je o smanjenju povjerenja građana u institucije te na primjeru trostrukog ubojstva u Splitu pojasnio zbog čega povjerenje građana pada

Odvjetnik Anto Nobilo danas se osvrnuo na rastuće nepovjerenje hrvatskih građana u institucije, pogotovo u policiju i pravosuđe te je konstatirao kako nedavni slučajevi, poput trostrukog ubojstva u Splitu, dovoljno govore o našem društvu, ali i o državi koja ne funckionira.

“Ovakvi slučajevi govore o puno toga – o jednoj socijalnoj patologiji, ali i o našoj državi, državi koja ne funkcionira. Naime, mi se sada čudimo što građani uzimaju pravdu u svoje ruke, što žele suspendirati zakon, ali mi smo svjedoci svakodnevno da politička elita suspendira zakon. Ne treba čuditi da i obični građani, kada misle da je to za neku opću pravdu, također to traže”, rekao je Nobilo u emisiji Novi dan na N1 televiziji.

Rekonstrukcija države

Dodao je kako treba rekonstruirati državu i to uz ukidanje partijskih podjela, vraćanje ustavnog poretka te izgradnju i uspostavljanje ponovnog povjerenja u institucije. Nobilo smatra da u državi postoji strukturni problem te naglašava kako je to simptom kolapsa države.

“Mi moramo državne institucije osloboditi od utjecaja partija na vlast, pojedinih stranaka i klijentelizma. Mi ćemo naći veliki broj primjera gdje se suspendira zakon i nitko ne reagira. Politička elita suspendira pravo na gotovo svakodnevnoj razini. Na lokalnoj razini svi gledatelji će naći na desetke i desetke primjera gdje bez stranačke iskaznice ništa ne možeš napraviti. Politička elita u svom interesu suspendira zakon, pravo, pravnu državu. I sada su to pokušali građani. To je logična posljedica. Ja to ne odobravam, naravno. Ali ne mogu se tome čuditi”, rekao je Nobilo.

Problem u institucijama

Za slučaj trostrukog ubojstva u Splitu, odvjetnik je zaključio kako je kompleksan te pokušao ući u srž problema, kojeg je opet pronašao u institucijama.

“Ja mislim da će ovaj postupak biti vrlo složen. Nije taj momak pao s neba i odjedanput postao zločinac. Ja mislim da tu treba krenuti od korijena, od Centra za socijalni rad koji se brinuo o toj obitelji. Je li se adekvatno brinuo o toj obitelji? Po posljedicama bismo mogli reći da očito nije. S druge strane, koliko god PU Splitska govorila da ne vlada, ali u Splitu vlada rat narko klanova. Oni se obračunavaju gotovo na kvartalnoj bazi. Narkomanija je u Splitu prilično raširena, građani to vide, a nema očito povjerenja u policiju”, upozorio je odvjetnik Nobilo.

Komentirao je i podršku dijela građana osumnjičeniku za trostruko ubojstvo Filipu Zavadlavu te naglasio kako skupljanje novca za njegovu obranu putem Facebooka nije problematično, jer ljudi “žele da sustav riješi problem.” Ipak, osuđuje opravdavanje ubojstva.

“Oni su ljuti na državu što ne čisti dilere i vjerojatno počinitelja shvaćaju kao žrtvu svoje obitelji, sustava, ne funkcioniranja sustava i žele mu pomoći da kroz sustav, pravosuđe dobije adekvatnu obranu. Za mene to nije najveći problem, ali je najveći problem kada se opravdava to ubojstvo”, zaključio je Nobilo.

