ANTO NOBILO SECIRAO PLENKOVIĆA: ‘U panici je, više nema onu sigurnost i ne zna se boriti pod kišom udaraca’

Prema mišljenju odvjetnika Ante Nobila, premijer Plenković pokazuje znakove panike i uzdrmanosti nakon lošeg rezultata na izborima za Europski parlament

Odvjetnik Anto Nobilo, za kojega se nagađalo da bi se mogao kandidirati za predsjedničkog kandidata, danas je gostujući u Novom danu N1 televizije rekao da šef HDZ-a i premijer Andrej Plenković pokazuje znakove panike i uzdrmanosti nakon lošeg rezultata njegove stranke na izborima za Europski parlament.

Naime, Nobilo smatra da će izbori za Europski parlament imati utjecaj na politički život u Hrvatskoj, ali posebno na HDZ koji je podbacio na europskim izborima, osvojivši isti broj mandata kao i SDP. Iako ne misli da je to veliki problem za HDZ, dodao je kako ipak ima dojam da premijer Plenković pokazuju znakove panike i manjka sigurnosti. “Međutim, zbog reakcija koje su se dogodile, nekako sam osjetio kao da je premijer u panici, više nema onu sigurnost. Nekako ga se prelako uzdrmalo, očito ne može djelovati kad dođe do negativnih situacija, ne zna se boriti pod kišom udaraca. Njegova desna ruka s kojom je stvarao političke efekte kroz kaznene progone, ministar Božinović, nestao je. Jeste li ga igdje vidjeli?”

Ugrožen proces europeizacije HDZ-a

Nobilo je također mišljenja kako je ugrožen proces transformacije HDZ-a iz nacionalističkog pokreta u “pristojnu konzervativnu stranku”, a ako Plenković prihvati neku funkciju u Europi, “sasvim je sigurno da će se HDZ vratiti na totalno nacionalističke vode i da će projekt stvaranja pristojne stranke od HDZ-a propasti, a to će bitno utjecati na Hrvatsku, jer HDZ je najveća stranka”.

Upravo u tome Nobilo vidi najveće posljedice europskih izbora na političku situaciju u Hrvatskoj. Najveća se opasnost krije u budućnosti HDZ-a, tj. hoće li se proces europeizacije prekinuti ili će se vratiti u izvorne nacionalističke vode, smatra Nobilo.

Diktatorski tip Plenkovićeve vladavine

“U svojoj suštini Plenković je pokazao određene diktatorske ovlasti, autoritativne ovlasti. Prostor slobode se smanjivao, ali način izvedbe je mekaniji, civiliziraniji. U svojoj suštini HDZ i ciljevi koje imaju nije se promijenio. I dalje HDZ preko države kontrolira 60 posto privrede, bez stranačke iskaznice ne može se dobiti posao u državi”, dodao je.

S druge strane, Nobilo smatra da je SDP “začuđen rezultatom” izbora te da je oporba “potpuno izgubljena” i da se ne zna postaviti. Zbog toga smo u apsurdnoj situaciji, tako da je Plenkoviću “najveća oporba unutar HDZ-a i nje se najviše boji, a van HDZ-a ima čisti prostor”.

Autoritarni Kolakušić

Na pitanje što misli o Mislavu Kolakušiću, Nobilo tvrdi da je postigao impresivan rezultat, ali da mu je politika populistička poput politike Živog zida. Jedina razlika je u tome što ispred svog imena ima titulu suca, pa se doima ozbiljnije, smatra Nobilo. Nalasio je i da je ono što je Kolakušić obećavao ustavno neostvarivo. “Kako ustavnopravno to može da on kao predsjednik sebi premijeru da mandat da sastavi Vladu? Ja mislim da je to apsolutno neprihvatljivo.

S druge strane, kako on vidi svoje vladanje da će imati 75 mehaničkih glasova koji će svako toliko izglasavati zakone, a da im on ne mora ništa objašnjavati. Čujemo i riječ korupcija, ali nema konkretnih mjera kako on to misli napraviti. On želi doslovno 76 ruku koje ništa ne misle, a on sve misli i sve vodi. Ja sam apsolutno protiv bilo kakvog autoritarizma, ja sam za razvijanje demokratskih institucija države, jedino tako možemo naprijed”.

Podcjenjivanje Škore

O Miroslavu Škori kao predsjedničkom kandidatu nema tako loše mišljenje, a i vjeruje da ima značajne šanse. Dapače, misli da ga svi “pomalo podcjenjuju”, da je u pitanju “uljuđen čovjek, ozbiljan popularan pjevač i izgleda fin i pristojan čovjek”.

Za Zorana Milanović tvrdi da je dobar zajednički kandidat lijeve opcije ako ne postoji neki drugi kandidat. “Sad se pokazuje da je on ipak bio dinamičniji u odnosu na sadašnje rukovodstvo, međutim, bojim se da bi njegova kandidatura mogla raskoliti SDP. On je po meni apsolutno prihvatljiv kao lijevi kandidat. Meni je zasmetalo i zato nisam glasao na njega na zadnjim izborima, onaj njegov čuveni razgovor s braniteljima, gdje je rekao da bi se Srbima najradije krvi napio, gdje je glumio nacionalistu pred braniteljima i mislim da je on na neki način prikriveni nacionalist, ali mislim da je za veći dio lijevog biračkog dijela u ovom trenutku prihvatljiv”, rekao je Nobilo za N1.