ANTO NOBILO: ‘Ratni zločini nemaju veze s ćirilicom, Povjerenstvo žele eutanazirati, a vještačenje Agrokora je prošireno

Anto Nobilo dao je opširno viđenje aktualnih društveno-političkih zbivanja s naglaskom na tri teme

Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u emisiji Novi dan N1 televizije. Prokomentirao je brojne društveno-političke teme, a najviše se zadržao na pitanjima odluke Ustavnog suda oko uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine te o istrazi DORH-a u Agrokoru. Osvrnuo se i na situaciju u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Prije sastanka saborskog Odbora za ljudska prava o odluci Ustavnog suda oko ćirilice Nobilo je bio odrješit. uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine – kako komentirate sudsku odluku?

“Postavlja se pitanje – ako Vukovar to odbije učiniti, što onda? Ali problem je daleko dublji i veći. Promjene koje je Ustavni sud naložio su male, svode se na to da umjesto pismenog zahtjeva vijećnik srpske manjine može usmeno tražiti da mu se da zapisnik sa sjednice podnese na ćirilici i da svake godine Gradsko vijeće mora razmatrati stanje u gradu, jesu li svi zadovoljni odnosima – ako nisu prolongira se.”

Osveta za ratne zločine

“Veći je problem što imamo dvije odluke Ustavnog suda koje su potvrdile statutarne odluke i promjene u statutu Vukovara, a statut je deložirao Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i zakon o pravima na pismo i jezik nacionalnih manjina, a time i Ustav. U jednoj uređenoj pravnoj državi imate hijerarhiju pravnih propisa – Ustav, Ustavni zakon, zakon, podzakonski akti i onda vam na kraju dolazi statut grada. Ne može statut grada zamrznuti prava nacionalnih manjina na svom teritoriju. To je iznuđeno političkom odlukom, to pokazuje da Hrvatska nije pravna država”, kometirao je Nobilo i rekao kako se pretpostavlja da bi Srbi trebali odgovarati zato što država ne procesuira ratne zločince.

Dodao je kako se to u Vukovaru nikad nije smjelo dogoditi te da ratni zločini nemaju veze s pravima nacionalnih manjina. “Ne možete kažnjavati jedan narod zato što država nije procesuirala zločine.”

Političarima smeta neovisnost

Nobilo smatra kako je rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa blokiran jer političarima smeta njegova neovisnost. Ministarstvo uprave priprema novi zakon, a predsjednik Ustavnog suda iznio je, kaže Nobilo, prijedlog koji je na tragu eutanazije Povjerenstva.

“Povjerenstvo je važan organ, ali na ljestvici represivnih organa najmanje važan. Mogućnost kažnjavanja je do 30.000 kuna. Ali uzbunu su izazvali jer su nezavisni. U Hrvatskoj nedostaje nezavisnih državnih organa. Političare je počelo na neki način smetati taj nezavisni državni organ i pokušavaju ga eutanazirati na bilo koji način. Prijedlog predsjednika Ustavnog suda je na tom tragu. On predlaže da predsjednik Vrhovnog suda i dva člana većine u parlamentu i dva člana oporbe budu u Povjerenstvu. Predsjednik Vrhovnog suda je osoba kojeg je većina izabrala u parlamentu, a predložila predsjednica koja je izvorno iz većina. Tako uvijek imate 3 prema 2 glasa. Smatram da je to neprihvatljivo”, rezolutan je Nobilo.

Suđenje za Agrokor iduće godine

Za N1 je otkrio i neke nove detalje u slučaju Agrokor. Tako se doznaje da DORH nije zadovoljan financijskim vještačenjem te je zbog toga doneseno rješenje o dopuni, odnosno dodatnom vještačenju. U Novom danu odvjetnik Anto Nobilo otkrio je neke nove detalja iz slučaja Agrokor, kao i mogući tijek sudskog procesa.

“Rok je probijen, ali to je instruktivni rok. DORH probijanjem tog roka ne gubi nikakva prava – kad ga jednom probiju, nema daljnjih rokova. Moramo čekati da DORH obavi sve radnje za koje misli da treba obaviti i donese odluku”, rekao je Nobilo i dodao kako bi suđenje moglo početi iduće godine, ali nije htio precizirati kada točno.

“Nakon vještačenja, zbog složenosti predmeta, DORH može maksimalno tri mjeseca zatražiti za pisanje optužnice. Ako će se tri, četiri mjeseca vještačiti, pa onda dva, tri mjeseca treba za pisanje optužnice, to je iduća godina u veljači. Onda u roku od dva mjeseca Optužno vijeće odlučuje o optužnici – već smo u ožujku ili travnju iduće godine. Optužno vijeće može optužnicu vratiti na popravak, što u tako velikom predmetu ne bi bilo čudno, to je još tri mjeseca pa opet na Optužno vijeće. Mogu samo reći da će nekad iduće godine početi suđenje, rekao je Nobilo i zaključio: “Mislim da sam bio u pravu kada sam rekao da će predmet trajati najmanje deset godina.”

