ANTO NOBILO: ‘Plenković i Božinović su znali da su Kovačević i klub pod mjerama i da tamo zalazi predsjednik. Pustili su ga u zamku’

‘Vjerojatno je bilo i telefonskih razgovora između Kovačevića i Milanovića’, kazao je Nobilo

Nacional je večeras objavio naslovnicu sutrašnjeg izdanja tjednika u kojem stoje izjave uglednog odvjetnika Anta Nobila vezano za aferu Janaf, odnosno svađu predsjednika Zorana Milanovića s premijerom Andrejem Plenkovićem oko toga tko je što znao u cijeloj toj priči.

Tjednik piše kako odvjetnik objašnjava zašto je predsjednik “zbog afere Janaf toliko kivan na premijera i ministar unutarnjih poslova”.

“Plenković i Božinović znali su da su Kovačević i njegov klub po mjerama, da tamo zalazi i predsjednik. Pustili su Milanovića u zamku i čekali njegovu političku kompromitaciju.

Vjerojatno je bilo i telefonskih razgovora između Kovačevića i Milanovića jer je Milanović rekao da je s njim bio u dobrim odnosima i oni su njega faktički pustili u zamku. I to je ono što on možda neće javno reći, ali vjerojatno im to najviše zamjera i od tuda je sve krenulo. A to nije korektan odnos”, prenosi Nacoinal izjavu Anta Nobila.