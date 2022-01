Nakon što je zadarska policija privela dvojicu muškaraca jer su na Facebooku napisali uvredljive komentare na račun premijera Andreja Plenkovića, o tom se slučaju oglasio i odvjetnik Anto Nobilo. On, za razliku od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, smatra da je ta policijska akcija - nezakonita.

“To je policijska akcija, ali problem je u tome što je nezakonita akcija. Oni su uhitili ovog čovjeka u Zadru premda se nisu stekli zakonski uvjeti. Zakon o prekršajima kaže da se može nekoga uhititi ako ga se zatekne u izvršenju prekršaja protiv javnog reda i mira”, rekao je Nobilo za N1 i potom objasnio svoj stav.

“Zateći znači onog trentuka kad on to radi ili apsolutno neposredno iza toga. Međutim, čovjek je objavio 20. siječnja spornu objavu, a oni su kod njega došli 21. siječnja. Dakle, nisu ga zatekli – prvi uvjet nije ispunjen. Drugi uvjet je da se može uhititi ako su se ispunili elementi za sudsko zadržavanje.

To su vrlo slični elementi pritvora u kaznenom postupku. Jedan je opasnost od bijega, čovjek ima stalno prebivalište, nigdje ne bježi, a druga je omogućavanje uništenja dokaza – to je išlo na mrežu, više to nitko ne može uništiti i treća je opasnost od ponavljanja, ali taj čovjek nikada nije prekršajno kažnjen, nije imao poroke u svom životu. Dakle, nisu se stekli zakonski za uhićenje. On nije smio biti uhićen, ali ga na razgovoru nisu mogli držati toliko dugo i onda je uhićen”, tvrdi odvjetnik.

Sve zbog grude snijega

Istaknuo je da je i odluka suda o puštanju muškarca na slobodu znak da je to privođenje bilo nepotrebno. No, povod takvoj reakciji mogla bi biti, kaže on, gruda snijega bačena prema premijeru tijekom posjeta Baniji.

“Vjerujem da premijer to nije naručio, ali da je načelan stav bio nakon one grude na Baniji da se neki stupanj sigurnosti premijera podigne. To mi je logično. Ali, način na koji su to izveli je apsolutno neprimjeren. Ovaj čovjek je na jedan grubi način izrazio svoj vrijednosni sud o politici premijera Plenkovića”, rekao je Nobilo.

Njegovanje kulta ličnosti

Smatra da bi ovo uhićenje moglo naštetiti premijeru i pomoći njegovim političkim protivnicima u tvrdnji da “on bilda svoj kult ličnosti”. “Njemu je ovo politička šteta, ali zabrinjava obrana ministra unutarnjih poslova, koji to brani čvrsto", istaknuo je Nobilo.

“Mogu shvatiti da je na vrhu donesena odluka 'Zaštitimo premijera, ono s grudom nam se nije smjelo dogoditi'. Međutim, oni koji su to provodili – to je politička odluka na vrhu. Vjerujem da je Božinović u tome sudjelovao. To je problem, što on opravdava takvo postupanje. Opći stav – spriječite grudanje, bacanje jaja – to je kao instrukcija sigurno otišlo prema policiji, a onda je policija to prevela na svoj način”, zaključio je odvjetnik Nobilo.