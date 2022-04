Ruska vojska počinila je stravičan masakr u ukrajinskoj Buči. Stižu informacije o mučenjima i likvidacijama civila na najokrutnije načine, neki od njih ubijeni su dok su u ruci nosili bijele maramice, zavezanih ruku.

Ukrajinski ministar obrane kazao je danas da je broj poginulih već sad veći nego u Vukovaru, dok Rusi demantiraju da su oni počinili stravične ratne zločine u Buči. Neki ljudi ubijeni su dok su skupljali drva, neki su spaljeni. Šokiran je cijeli svijet, a isto kažu i Emmanuel Macron, Joe Biden i njemački kancelar Olaf Scholz.

Ugledni odvjetnik Anto Nobilo kaže kako je potrebno pričekati istragu kako bi se utvrdilo je li se u Buči dogodio ratni zločin. “To je tipično za strijeljanje ljudi koji ste prethodno zarobili. I to je pronađeno u svim ratovima, od Drugog svjetskog rata do danas kada se piše o strijeljanju. Ovo što ste mi sad opisali, to je tipično za strijeljanje i onda bi mogli reći da je nedvojbeno riječ o ratnom zločinu”, objasnio je Nobilo za RTL Direkt.

Stravične slike

Dodao je kako treba pronaći svjedoke, utvrditi kako su civili ubijeni, jesu li možda ustrijeljeni istim kalibrom i tko je odgovoran.

Bivša šefica diplomacije Vesna Pusić kazala je nakon strašnih događaja u Ukrajini potrebno uspostaviti jedan posebni tribunal za istraživanje i procesuiranje onih koji su odgovorni za ratne zločine osobno, naredbom ili time što su ih mogli, a nisu spriječili.

“Slike su stravične. Izgledaju apsolutno kao ratni zločin nad civilima. Mislim da je apsolutno dovoljno strahota došlo kao informacija s terena iz rata u Ukrajini”, kazala je Pusić.

U međuvremenu, Rusija tvrdi da ratnih zločina nije bilo te da su snimke koje dolaze iz Buče - lažirane.

Brammertz: Ovo podsjeća na Srebrenicu

Sergea Brammertza, glavnog haškog tužitelja, Buča podsjeća na Srebrenicu. “Svi smo se nadali da će rat u BiH biti posljednji rat u Europi, ali nažalost, povijest i stvarnost nam pokazuju da smo bili u krivu”, rekao je Brammertz.

No, Nobilo kaže kako Buča nije Srebrenica te da Zelenskij nije u pravu kada to naziva genocidom. “Ako je ubijeno 300 ljudi, prema sudskoj praksi to zasigurno ne bi bio genocid. Nije stvar samo u broju ljudi koji je ubijen, mora postojati genocidna namjera, da Rusi žele istrijebiti ukrajinsko stanovništvo. Takvu genocidnu namjeru mi u Ukrajini nismo vidjeli. Primijetili smo da žele osvojiti Ukrajinu, da žele srušiti ovu vlast, da žele oslabiti vojnu moć Ukrajine”, objasnio je Nobilo.

Ukrajina dotad upozorava da Buča nije najgore što se Ukrajini dogodilo. “Mogu vam reći bez pretjerivanja, ali sa velikom tugom da je situacija u Mariupolju mnogo gora", rekao je ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba.