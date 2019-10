ANTO ĐAPIĆ: ‘Pozivam sav hrvatski narod da se usprotive ulasku Vučića u Hrvatsku. To je teško ruganje uspomen na Vukovar’

Najmanje je to s čime možemo iskazati poštovanje Vukovaru, ali prije svega, svome narodu u cjelini, poručuje Đapić

I Anto Đapić, predsjednik stranke DESNO, koji je također najavio kandidaturu za predsjednika države, oglasio se povodom iznajmljivanja sabornice, ali tvrdi da su se oporbeni političari fokusirali na krivu stvar.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“U poplavi opozicijskih prosvjednih izjava o ‘iznajmljivanju’ sabornice europskim Pučanima, postalo je važnije istaknuti svoju zastupničku posebnost poistovjećujući se s tim povijesnim mjestom, nego sama bit stvari. A i razotkriju se podmukle velikosrpske poruke zastupnika iz tzv.ljevičarskih krugova.

Tako bivši ministar u SDP-ovoj vladi Željko Jovanović izražava zgražanje zbog najave da će u sabornici sjediti Tajani, Orban i Vučić! To je nezapamćena drskost i krivotvorina, posve na crti bjesomučne relativizacije srpskog političkog i vojnog barbarstva kroz cijelo XX.stoljeće, a pogotovo uoči, tijekom i nakon srpske agresije do danas. Od kada su to i po kojim mjerilima usporedivi za hrvatski narod, ali i za bilo koga civiliziranog, bivši četnički ratni huškač, agresor i nasilnik Aleksandar Vučić, koji i danas kao predsjednik Republike Srbije promovira iste politike, s Viktorom Orbanom, dokazanim prijateljom hrvatskog naroda i predsjednikom vlade dokazano prijateljskog mađarskog naroda i njegove države? U kojoj to izuzev u relativističkoj i podmukloj velikosrpskoj ravni možemo usporediti talijanskog političara Tajanija, koji je iskazao riječima dio nekadašnje talijanske imperijalne ambicije prema Hrvatskoj, s čovjekom na čelu Srbije, koji je izravno sudjelovao u politici okupacije naše zemlje, ubijanja, progona i neviđenih zala protiv našega naroda, a i danas to čini na druge, jednako neprijateljske načine?

Jovanović je ovom porukom posve razotkrio bit tzv.antifašizma i svu tragičnost navodne ljevice, s vrlo podmuklim prosrpskim biljegom ispod svega. Umjesto da kao hrvatski političar i državljanin Republike Hrvatske jasno upozori na povijesni cinizam da u danima kada se hrvatski narod prisjeća strahota koje je doživljavao 1991.godine s vrhuncem paklenog srpskog rukopisa u Vukovaru i Škabrnji, Vučić pod europskom egidom promovira istu zlu politiku u Zagrebu i da zatraži zabranu pristupa bar u tim danima svakome u ime Srbije, dok sama ne osudi svoju zločinačku prošlost Jovanović pokušava izjednačiti autentične europske kršćanske vrijednosti s tim zlom, skrećući fokus javnosti s bitnih pitanja i istodobno europeizirajući Vučića i njegovu Srbiju.

Čude me reakcije oporbenih nacionalnih političara, koji su se fokusirali na ‘iznajmljivanje’, a ne pada im na pamet da je Vučić u Zagrebu, premda i s maskom pučanina, teško ruganje uspomeni na Vukovar. Tako se ne iskazuje pijetet. Pozivam rukovodstvo HDZ-a i hrvatske države, ali i sav hrvatski narod da se usprotive ulasku Vučića u Hrvatsku tih dana. Najmanje je to s čime možemo iskazati poštovanje Vukovaru, ali prije svega, svome narodu u cjelini.”