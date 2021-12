Nakon zastrašivanja liječnice ispred Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije i prijave policije protiv tri osobe, Vesna Štefančić Martić iz Hrvatske liječničke komore istaknula je u razgovoru za N1 televiziju da komunikacija u javnim prostorima sve češće obiluje pozivima na nasilje i mržnju.

"Takve stvari ne treba olako shvaćati već kad god postoji zakonski okvir za to pravno, a u slučajevima gdje postoji osnova za to kazneno sankcionirati. Danas smo to mi liječnici, a sutra je to netko drugi”, rekla je Štefančić Matić te dodala da se u posljednje vrijeme pojavljuju plakati na kojima se navodi da će liječnicima biti suđeno i da će liječnici odgovarati zbog cijepljenja.

“Mi smo mišljenja da ukoliko se ne budu provodile adekvatne mjere i ako se adekvatno ne sankcioniraju ovi pozivi na nasilje, postoji bojazan da bi baš te prijetnje i pozivi na nasilje ubuduće mogli eskalirati čak i težim kaznenim djelima”, govori.

Sve učestaliji slučajevi nasilja

Štefančić Martić je naglasila da su za liječnike pozivi na nasilje apsolutno neprihvatljivi te da očekuju da ih se pusti raditi njihov posao. "Ono što mi želimo jest da nam se omogući ono što je naš poziv i ono što je naš cilj, a to je da pružamo zdravstvenu zaštitu građanima”, kazala je.

“Kad govorimo o liječnicima koji su ovoj epidemiji dali veliki obol, želimo adekvatnu reakciju kako takve situacije ne bi kasnije eskalirale. Mi očekujemo podršku od ministra i Vlade. HLK je svojim priopćenjem adekvatno reagirala i zatražila informaciju od nadležnih institucija. Zasad nemam saznanja da nam se javio ministar, ali očekujemo da će to učiniti”, veli.

Otkrila je da slučaj zastrašivanja u Bjelovaru nije prvi takav slučaj. “Slučajevi nasilja i poticanja nasilje prema liječnicima u vrijeme epidemije su sve učestaliji. Naša kolegica koja obavlja svoj posao u Zavod za javno zdravstvo bila izložena jasnom primjeru govora mržnje, uznemiravanja i poticanja na nasilje”, rekla je.

Štefančić Martić je rekla da se zaista osjeća uplašeno. “Mislim da je ovo što se dogodilo našoj kolegici ne ostavlja dobar dojam na nos. Očekujemo pravodobne reakcije i očekujemo da se svi ti događaji koji su protuzakoniti sankcioniraju u skladu sa zakonom”, zaključila je za N1.

Podnesen optužni prijedlog

Bjelovarska policija podnijela je optužni prijedlog protiv 42-godišnje žene za koju se smatra da je organizator neprijavljenog javnog skupa 9. prosinca ispred zgrade županijskog Zavoda za javno zdravstvo, a Hrvatska liječnička komora ističe da su prosvjednici vrijeđali liječnicu.

Optužni prijedlog podnesen je zato što na javnom skupu, na kojem je sudjelovalo 30-ak građana, "nisu bile osigurane mjere osiguranja javnog reda i mira". Također je utvrđeno da je na javnom prosvjedu, osim spomenute 42-godišnjakinje, javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način remetila i 33-godišnjakinja te da je 57-godišnjak remetio javni red i mir vikom i galamom. Policija je i protiv njih podnijela optužne prijedloge.

U vezi s prijetnjom 56-godišnjoj liječnici, policija navodi kako je objavom komentara u vezi s prosvjedom na internetskom portalu počinjeno kazneno djelo prijetnje za koje se kazneni progon pokreće na temelju njezina prijedloga. Kriminalističkim istraživanjem, priopćila je bjelovarska policija, nisu utvrđeni elementi bilo kojeg kaznenog djela za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Hrvatska liječnička komora priopćila je jučer kako je iz videozapisa spomenutog prosvjeda vidljivo da dio prosvjednika vrijeđa liječnicu zaposlenu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te da joj prijete, unose joj se u lice i pozivaju na nasilje.

S obzirom na to da to nije prvi takav slučaj i da je sličnih verbalnih napada i prijetnja liječnicima bilo i prije, Hrvatska liječnička komora, kako ističe, zatražila je od MUP-a informaciju o tome kako su okvalificirali protuzakonito ponašanje prosvjednika te hoće li nakon završenoga kriminalističkog istraživanja podnijeti kaznenu prijavu.