ANTISEMITSKI INCIDENT U NAŠOJ DIPLOMACIJI: Objavljujemo mail veleposlanice: ‘Osramotila je državu, iza nje stoji židovski lobi. Nek je zaposle…’

Veleposlanica Nives Malenica 2014. godine poslala je poruku antisemitskog sadržaja zbog koje se vodi sudski proces, no krajem prošle godine, Vlada RH i predsjednica šalju je na novu dužnost te postaje veleposlanica u Španjolskoj

Jedna elektronička poruka u prosincu daleke 2014. u labirintu hrvatske diplomacije otišla je na pogrešnu adresu. Radi se o korespondenciji tadašnje veleposlanice RH u Čileu, Nives Malenice, i osobe, ili više osoba, u Ministarstvu vanjskih poslova. Ali poruka je otišla, zabunom, i na adresu osobe o kojoj se govori u trećem licu.

Veleposlanica spekulira o postupcima ministrice savjetnice u veleposlanstvu, Renee Ivin, o mogućim njezinim postupcima koji su „osramotili i unizili“ veleposlanstvo i državu, bez ikakvih konkretnih navoda, a onda dodaje u maniri najcrnjeg trača: „….mi je rekao da iza nje stoji cijeli židovski lobby. Neka je onda zaposle u Židovskoj općini. Razgovarat ću s Ognjenom Krausom.“

2014. ministrica vanjskih poslova bila je Vesna Pusić, a državna tajnica u ministarstvu Vesna Cvjetković Kurelec. Veleposlanstvo u Čileu je, nakon odlaska veleposlanice Vesne Terzić, kao „otpravnica poslova“ držala Renee Ivin, dugogodišnja diplomatkinja s rangom „ministar savjetnik“, ali onda je, u veljači 2014. imenovana Nives Malenica. Ona je danas veleposlanica u Španjolskoj, no prije veleposlaničke pozicije u Čileu nije imala iskustva u vođenju veleposlanstava.

Zategnuti odnosi u Čileu

Ekonomistica po struci radila je u Ministarstvu vanjskih poslova od 1995. , započela je karijeru u Odjelu za europske integracije (u vrijeme kada je tamo i Andrej Plenković) a potom radi na poslovima različite kompleksnosti, od Odjela za analitiku, do Misije RH pri Europskoj zajednici (2003-2006., u vrijeme kada je tamo i Andrej Plenković), od 2010. do 2012. radila je u uredu ministra (prvo s Gordanom Jandrokovićem, a potom, od 2011. s Vesnom Pusić), a uoči odlaska u Čile bila je koordinator za barcelonski proces- Uniju za Mediteran.

Nakon što je Nives Malenica stigla u Čile, njezin odnos s Renee Ivin, diplomatkinjom koja je u tom trenutku imala mnogo bolje kontakte u lokalnoj zajednici, po svemu sudeći nije uspio doseći normalan, profesionalni rang. Malenica traži povlačenje Renee Ivin u Zagreb, a 22. prosinca 2014. šalje poruku u kojoj se bavi prijedlogom „neka je onda zaposle u Židovskoj općini“.

Net.hr je u posjedu poruke, ali i još jednog dopisa koji je arhiviran u spisima Ministarstva vanjskih poslova. U veljači 2015. Renee Ivin piše ministrici vanjskih poslova Vesni Pusić, a iz dopisa je evidentno da je već mnogo pisala tadašnjoj glavnoj tajnici, Vesni Cvetković Kurelec, ali da nije primila nikakav odgovor. Renee Ivin je i svom dopisu ministrici priložila poruku „elektroničke pošte vidljivo antisemitskog sadržaja“ koju joj je veleposlanica Malenica uputila 22. prosinca 2014.

„Nakon svega, postavljam si pitanje: „Je li u krugu hrvatske diplomacije mržnja prema židovskom narodu toliko jaka da u toj diplomaciji iz toga razloga za mene nema adekvatnog mjesta?“, piše u dopisu tadašnjoj ministrici vanjskih poslova. “One su bile u sukobu, ali bez političkih konotacija”, odgovorila je kratko bivša ministrica Pusić na pitanje Net.hr-a sjeća li se dopisa diplomatkinje Ivin i tadašnjih problema na liniji Malenica-Ivin.

Ministarstvo gubi spor zbog nezakonitog povlačenja diplomatkinje

Po svemu sudeći, veleposlanica Malenica krajem 2014. godine nije ni na kakav način sankcionirana zbog antisemitske poruke, a Renee Ivin jest: etička povjerenica Ministarstva vanjskih poslova, Olga Kresović Rogulja, donosi preporuku da se Renee Ivin povuče iz veleposlanstva u Čileu zbog narušenih međuljudskih odnosa. Etička povjerenica ne može donositi odluke, nego tek „preporuku“, no, Renee Ivin se brzopotezno povlači. Povučena je 31.12. 2014. I pokreće se proces pred Službeničkim sudom, no sud poništava odluku o povlačenju.

Naravno, prolaze mjeseci, pa i godina – viša instanca potvrđuje odluku Službeničkog suda 2016. i Renee Ivin se ima pravo vratiti na svoj posao u veleposlanstvu u Čileu. Ali u Ministarstvu ne postoji dobra volja. Ne ide, pa ne ide. Renee Ivin predlaže nagodbu, mirno rješenje, da je vrate u Čile ili u Argentinu, ali – ne uspijeva dogovoriti mirno rješenje. Stoga pokreće tužbu za naknadu štete, koju dobiva, te je 2018. – Ministarstvo vanjskih poslova moralo platiti 1,3 milijuna kuna radi nadoknade štete. Pojednostavljeno, radi želje veleposlanice Malenica da se Renee Ivin svakako „preseli“ opet u Zagreb, plaćeno je 1,3 milijuna kuna.

No, nije to jedini dodatni trošak za porezne obveznike iz čileanske faze veleposlanice Malenica: 2018. Ministarstvo vanjskih poslova je izgubilo i 20 tisuća dolara zbog tužbe jednog lokalnog zaposlenika u čileanskoj ambasadi. Ako bismo zbrojili obje presude u kojima je MVP izgubilo mogli bismo reći da je tijekom čileanske faze Nives Malenica, iz državne blagajne otišlo otprilike 200 tisuća eura. Diplomatkinja Renee Ivin i dalje je zaposlena u Ministarstvu vanjskih poslova, iako smo je pokušali kontaktirati – nije odgovarala na naše upite. Nije poznato koji joj je djelokrug posla danas povjeren, ali po svemu sudeći, nije uspjela nastaviti karijeru koja je onako naprasno prekinuta u Čileu.

Istodobno, karijera Nives Malenica se nesmetano razvija: nakon Čilea uslijedilo je novo veleposlaničko mjesto. Renee Ivin je protiv Nives Malenice pokrenula i građansku parnicu, radi uvreda i iskazanih antisemitskih stavova. Dakle, veleposlanica RH u Španjolskoj povremeno dolazi na sud u Zagrebu radi građanske parnice u kojoj je tuži bivša suradnica, također diplomatkinja – radi uvrede.

Tko je sve znao za antisemitski incident?

Krajem prosinca 2018. predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na javnoj ceremoniji uručila je cijeloj skupini novih veleposlanika vjerodajnice, a među njima bila je i Nives Malenica. U veljači 2019. ona je predala vjerodajnice španjolskom kralju Filipeu VI. Poznato je da je u Hrvatskoj proces izbora veleposlanika u pravilu stvar dogovora između Banskih dvora i Pantovčaka, kandidati prolaze i saborski Odbor za vanjsku politiku, čeka se i agreman, privola zemlje u koju veleposlanik dolazi, prolazi se i sigurnosnu provjeru.

Za očekivati je da su detaljne biografije i rezultati svih provjera bili i na stolu premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Grabar Kitarović. No, jesu li bili upoznati sa svim činjenicama, jesu li na bilo koji način bili upoznati s porukom u kojoj se razmatra navodno židovsko porijeklo jedne diplomatkinje i predlaže „neka je onda zaposle u Židovskoj općini“? Ako je diplomatkinja pisala, ako su se vodili sporovi, ako su padale presude…je li to nešto što dođe kao bilješka na stol premijera i predsjednice? Bilo je to vrijeme kada je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih intergracija vodila ministrica Marija Pejčinović Burić.

Iz Ureda predsjednice nam je odgovoreno da nisu imali nikakvih saznanja o problemima o kojima smo pisali (poruke, sudski procesi itd.). “Gospođu Nives Malenica za imenovanje veleposlanicom Republike Hrvatske u Čileu predložilo je tadašnja Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Ministarstvo je nadležno tijelo zaduženo za ocjenjivanje djelatnika te praćenje svih podataka o svojim djelatnicima, uključujući i proces praćenja karijere i sigurnosnih provjera, o čemu su u slučaju bilo kakvih dvojbi prilikom imenovanja veleposlanika dužni upoznati i Predsjednicu Republike Hrvatske. U ovom slučaju, ponavljamo, nismo zaprimili nikakve podatke ili informacije. Za odgovore na navedene upite upućujemo vas na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.”,n avedeno je u odgovoru iz Ureda predsjednice.

Nives Malenica danas je u Madridu, kontaktirali smo je, u kratkom razgovoru je objasnila da zbog diplomatskih pravila ne smije direktno odgovoriti na naša pitanja, ali da će svakako stići odgovor iz Ministarstva vanjskih poslova. No, ni nakon više telefonskih poziva i obećanja da će odgovor stići, do zaključenja teksta – odgovor nije stigao. Slučaj antisemitske poruke iz 2014. i svi ti zapleti poslije nje jasno potvrđuje da se nevjerojatne i skandalozne stvari godinama skrivaju i neriješavaju u Ministarstvu vanjskih poslova, u hrvatskoj diplomaciji i visokoj politici. Od jedne do druge vlade, od jedne do druge političke garniture. Kao nekakav zavjet šutnje. Te ostaje pitanje: ako se ovakav slučaj skrivao godinama i nitko nije ništa poduzimao, tko zna kakve se još tajne skrivaju ispod ljušture hrvatske diplomacije?