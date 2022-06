Saborsko Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije saslušat će glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek koja će morati odgovarati na pitanja o eventualnom političkom utjecaju na rad Državnog odvjetništva RH. Predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja (Most) potvrdio je za Hinu da Hrvoj Šipek dolazi na sjednicu istaknuvši kako je saslušanje inicirao kako bi odgovorila na pitanja o mogućem utjecaju vlade na rad DORH-a.

"Inicirao sam saslušanje kako bi dogovorila na pitanja o pozivima predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i mogućem utjecaju vlade na rad DORH-a”, kazao je Grmoja podsjetivši da je premijer priznao da je zvao glavnu državnu odvjetnicu u vezi moguće istrage ministra obrane Marija Banožića.

Ističe da DORH kao neovisna i nepristrana institucija mora jednako tretirati sve građane Hrvatske neovisno o njihovo političkom položaju, utjecaju ili financijskoj moći i da je zato nužno da glavna državna odvjetnica odgovori na pitanja koja su se pojavila u javnosti. Sjednica Antikorupcijskog vijeća biti će otvorena za javnost, a pitanja Hrvoje Šipek osim članova vijeća moći će postavljati i drugi zainteresirani saborski zastupnici.

"Htio bih radi šire javnosti objasniti zašto smo sazvali sjednicu. U Saboru nije uobičajeno javno saslušanje, iako je to Poslovnikom propisano, ukoliko je to u interesu javnosti. Neka pitanja propituju mediji, analitičari i javnost, a o ovoj temi je reakciju dao premijer Andrej Plenković koji je potvrdio da je nazvao ovdje nazočnu glavnu državnu odvjetnicu zbog reakcija predsjednika Zorana Milanovića te kako ne bi smjelo biti dvostrukih aršina u postupanju DORH-a. Poslije je reagirao predsjednik Milanović, a mediji su na razini tvrdnji neimenovanih visokih izvora pisali o tome kako glavna državna odvjetnica posjećuje premijera te da je on instruira oko slučajeva vezanih za ministre.

Cilj ove sjednice je potvrditi spekulacije ako je to moguće i otkloniti svaku sumnju u neovisan rad DORH-a. Glavna državna odvjetnica je izabrana u Hrvatskom saboru te ima gotovo faraonske ovlasti. Zlata Đurđević je neki dan opisala sustav u kojem županijski državni odvjetnici direktnoj odgovaraju glavnoj državnoj odvjetnici, arhivi su drugačije posloženi, a prijave nitko ne kontrolira. Stoga je naša dužnost reagirati na najmanju naznaku bilo kakvih utjecaja iz Vlade ili od drugih dužnosnika te moramo svaki potez DORH-a promatrati pod mikroskopom", poručio je Grmoja te pozvao Hrvoj Šipek da se izajsni o telefonskom pozivu premijeru te da odgovori je li premijer utjecao na rad DORH-a i je li ona izvještavala premijera o pojedinim slučajevima.

Prije izajašnjavanja Hrvoj Šipek, Hrvoje Zekanović je upitao što je s utjecajem Zorana Milanovića na DORH te je pokušao to uvrstiti na dnevni red sjednice, iako nije član Nacionalnog vijeća. MInistar Ivan Paladina tvrdi da je Grmoja već narušio neovisnost i jednakopravnost DORH-a svojim tvrdnjama, iako se diplomatski ograđivao te da je Nacionalno vijeće izašlo izvan svojih ovlasti.

"Moram priznati da sam bila u dvojbi odazvati se pozivu ili ne. Odlučila sam doći iz poštovanja prema Hrvatskom saboru i drugim institucijama. Pročitala sam 52. članka odredbe po kojoj je sazvana ova sjednica. Očekivala sam da će ovdje biti i osobe koje navodno vrše pritisak, ali čuda nema. Zakonom o DORH-u zabranjeno je reagiranje na postupke DORH-a, utjecaj na rad te istupanje u medijima, kojima se komentira rad DORH-a. Ona zabranjuje zlouporabu javnog istupanja, korištenja i medija. Nedvojbeno je da ćemo se vrlo često naći na tankoj granici gdje je kritika dobrodošla, a gdje su oblici utjecaja na pravosuđe nedopustivi", započela je Hrvoj Šipek.

"Moram priznati da već neko vrijeme razmišljam o osnivanju okruglog stola o pritiscima na pravosuđe, gdje bi osim pravnika sudjelovali političari, deontolozi, stručnjaci, ali nemam novca ili vremena. Moramo razlikovati tri riječi: prisila, pritisak i utjecaj.

U svom uvodnom govoru, predsjedniče, vi ste govorili o nadzoru. Ali ste ušli u kontradikciju. Kažete da je mene imenovala politička većina u Hrvatskom saboru, a istodobno smatrate da struka u Državnoodvjetničkom vijeću ne bi trebala odlučivati o napredovanju županijskih državnih odvjetnika. Ondje se nalaze članovi vladajuće i oporbenih stranaka i može se doznati puno toga o mojem utjecaju na izbor.

Pritisku predsjednika Vlade nisam izložena. Sve je definirano zakonom i ne izlazi se iz okvira. Postoji li prisila drugih dužnosnika, interesnih skupina i stručnjaka? Da. Teško je slušati komentare stručnjaka koji o materiji ne znaju ništa, dužnosnika koji nemaju uvid te novinare koji komentiraju nešto i zovu ljude koji točno znaju što žele postići s time što rade. Teško je raditi ako svako malo moramo nešto komentirati. Ne tražite od mene da komentiram izjave predsjednika vlade ili države, to je loše za postupak. Nemam vremena za komentiranje.

Odluke DORH-a prolaze sudsku kontrolu. Tamo gdje nije došlo do prijave, oštećenici imaju pravo preuzeti progon i nastaviti dalje pred sudom. DORH kojeg vodim i predstavljam ne ispunjava želje. Čuti i slušati je jedna strana, a poslušati i napraviti ono što se očekuje je nešto drugo.

Premijer nikad nije pitao za Paladinu. Bio je jedan poziv premijera. Bio je nezadovoljan na izjavu predsjednika da nekog treba utamničiti i da treba javno reagirati. Ali, ja neću kao jo-jo iskakati i objašnjavati što treba, a što ne. Postoji tendencija da se stranke međusobno sukobljavaju i da u to uvuku i DORH. Ja u tim igricama neću sudjelovati", poručila je Hrvoj Šipek.

"Mislim da mnogi od javnih osoba nisu svjesni kako njihove izjave utječu na ljude. Oni bi svi trebali biti odgovorni za svoju riječ. Jedan je čovjek kažnjen psihijatrijskim liječenjem, jer je prijetio da će me ubiti kad je čuo izjave predsjednika Republike. Psihičko stanje nacije je teško. Što bi takvi ljudi trebali napraviti ako čuju neke izjave na televiziji? DORH je izložen pritiscima, ali ja ih ignoriram i postupam po zakonima", poručila je glavna državna odvjetnica.

Uskoro opširnije...