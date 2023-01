Počela je 28. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.

Na javno saslušanje, uz ostale, pozvani su i predsjednik i premijer, radi rasvjetljavanja problematike upravljanja trgovačkim društvom Ina d.d. i unaprjeđenja mjera iz Akcijskog plana od 2022. do 2024., uz Strategiju sprječavanja korupcije do 2030. koje se odnose na poboljšanje upravljanja i sprječavanje korupcije u trgovačkim društvima i pravnim osobama u državnom vlasništvu.

DORH je priopćio kako će se glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, kao i dosad, odazvati na poziv Hrvatskog sabora.

"Kolega Zekanoviću, jeste li ovdje ili niste? Imamo li kvorum ili ne?", započeo je Nikola Grmoja sjednicu Antikorupcijskog vijeća. "Nazovite HDZ pa pitajte što je. Jeste li prisutni ili niste?" rekao je Grmoja i time uzrujao Zekanovića na samom početku sjednice te je Zekanović napustio sjednicu.

"Vidjeli ste junaka na djelu", kazao je Grmoja. "Kolega Zekanović koji je inicirao da dođe gospodin Petrov, gospoda, on sada ne želi tu biti pa ćemo se strpiti i pričekati kolegicu Orešković. Inače bismo imali kvorum i mogli nastaviti s radom", pojasnio je Grmoja.

Zekanović se vratio. "Nisam pobjegao. Jedini koji opstruira rad ovog vijeća ste vi. Kad dođe gospođa Orešković ja ću se pridružiti", kazao je Zekanović. "Nisi kadar dovesti četiri osobe na Antikorupcijsko vijeće, to je tvoja sposobnost. Ja sam sto puta dokazao da nemam šefa, a tebi zapovijeda Marija Raspudić", dodao je.

"Bivši premijer Orešković je na putu, gospođa Kosor nije mogla doći, ali nadam se da će doći u skorije vrijeme. Predsjednik Milanović je rekao da zbog zaštite institucije predsjednika ne može doći. Premijeru Plenkoviću se poziv ne može ostvariti. Odazvali su se gospodin Petrov i gospodin Dobrović", rekao je Grmoja uvodno.

'U Saboru nema mađarona, ali ima rusofila'

"Ina i danas čini 5 posto udjela u nacionalnom BDP-u i zbog toga pitanje nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Svi dužnosnici, kao i oni koje Vlada RH imenuje kao članove Uprave i NO-a u takve tvrtke, dužni su štititi te nacionalne interese", kazao je Božo Petrov u svom obraćanju. "Ja sam se tako postavio po pitanju Ine. Arbitraže koje su pokrenute prije nego što sam preuzeo dužnost potpredsjednika Vlade, te pritisci...bivši član Ine jasno je rekao da su sve vlade, uključujući i Plenkovićevu, davale punu potporu arbitražnom postupku te taj proces nije prekinula ni ova vlada", kazao je Petrov.

"Mol je arbitražnom presudom dobio samo dva posto od onoga što je tražio od Republike Hrvatske. A sada, da vidimo tko je zastupao prekid postupka i nagodbu s Molom. To je pokojni Jozo Petrović, Tomislav Karamarko čija je supruga imala poslove odnose s Petrovićem, to je Hrvoje Zekanović", kazao je Petrov. "Možda Zekanović i slični smatraju da je Hrvatska trebala jednostrano izaći ili da Ivo Sanader nije počinio kazneno djelo korupcije. Bojim se da, kolega Zekanoviću, niste pročitali zahtjeve Mola niti presudbu arbitražnog suda i da biste nagodbom platili nekoliko puta skuplje nego sadašnju presudu. Radije ću to vjerovati nego da imamo još jednog mađarona u Hrvatskom Saboru", kazao je Petrov.

"Kolega Petrov, kada je trebalo čitati materijale, vi ih niste pročitali. Sada uvjeravate javnost da je dobro što je država izgubila 2 milijarde kuna. Slavodobitno kažete da je arbitraža super i da smo uspjeli", kazao je Zekanović. "Danas sam razgovarao s Karamarkom koji mi je rekao 'nije bilo riječi o raskidu'. Govorio je da se sporazumno arbitraže prekinu. Vi ste bili na tom sastanku", dodao je.

"U Hrvatskom Saboru nema mađarona, ali ima rusofila. To ste vi i kolega Grmoja", kazao je Zekanović dodajući da mu je smiješno što Petrov pokušava uvjeriti javnost da je ostanak u arbitraži bila ispravna odluka. Dodao je da je ostanak u arbitraži bio razlog prijevremenih izbora. Zekanović je istaknuo da je Petrov uvjeravao kako neće doći do zatvaranja sisačke rafinerije.

"Jeste li razgovarali o zatvaranju rafinerije? A sve ostalo je bilo obmanjivanje javnosti, u čemu ste maher", kazao je Zekanović.

Petrov je odgovorio da su brojke neupitne. "Vlada koju vi podržavate rekla je da je ovo pozitivna presuda i da su troškovi samo dva posto onoga što je tražio Mol. Nagodom bi Sanader i Hernandi bili oslobođeni i još bi im se morala nadoknaditi šteta, a tražili su 10 milijardi", kazao je Petrov te dodao da se ne može pomiriti s činjenicom da netko, tko je predao upravljačka prava kompanije od strateškog interesa, bude oslobođen.

