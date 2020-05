ANTIKORONA PROSVJED U RIJECI; Pedesetak ljudi poručilo: ‘Izvršen državni udar, COVID-19 je prijevara’

Prosvjednicima protiv epidemioloških mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite pridružio se i saborski zastupnik Ivan Pernar

Po uzoru na prosvjede u Sjedinjenim Američkim Državama i nekim europskim zemljama, danas je oko podneva na riječkom Korzu održan prosvjed protivnika epidemioloških mjera protiv pandemije koronavirusa. Okupilo se pedesetak osoba s transparentima, na kojima je, između ostalog, pisalo: “Izvršen državni udar”, “Covid-19 je prijevara, mi nismo robovi”…

Prosvjed je organizirala neformalna građanska inicijativa koja smatra da je Nacionalni stožer civilne zaštite prekoračio ovlasti i izvršio udar na ljudska prava. Tvrde da je tijekom pandemije doneseno niz štetnih mjera koje su utjecale na stotine tisuća građana, piše Riportal.

Jedan od sudionika prosvjeda bio je i kontroverzni saborski zastupnik Ivan Pernar, koji je sve marljivo snimio i podijelio na svome Facebooku.

“Smatram da je smrtnost od tog virusa preuveličana, da su ljudi koji umiru od tog virusa u prosječnoj dobi od 80 godina i da je zapravo cijela ta priča prenapuhana, a da će posljedice karantene i izolacije, znači tih mjera, za ekonomiju biti katastrofalne. O toj šteti se ne može raspravljati. To što će BDP pasti preko 10 posto, to što su tisuće radnika ostale bez posla, to što su stotine tisuća radnika na minimalcu, to što je hrpa radnika u izolaciji, pogotovo ovi dnevni migranti, vozači autobusa, i tako dalje… O tome se u medijima ne raspravlja”, izjavio je Pernar za HRT Radio Rijeka.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.