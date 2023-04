Čovjek ponekad s idejama nadmaši samog sebe, spoji ugodno s korisnim, djetinjstvo s nečim što mu je srcu drago, a točno to je uspjela učiteljica matematike u osnovnoj školi u Zagrebu Antea Seražin, inače majka dvogodišnje djevojčice...

Genijalna ideja

Ona je došla na genijalnu ideju u radu s onim najmlađima - s djecom. Naime, Antea je otvorila obrt koji se zove Edukido, a koji za svrhu ima edukaciju s legićima.

Edukido je, dakle, jedinstveni program edukativnih radionica koje pomažu da oni najmlađi otkriju svijet kroz, ni manje - ni više nego lego kocke. Svi znamo koliko su lego kockice popularne kod djece i koliko ih oni najmlađi vole.

Cilj Edukida je razvoj djece na cjelovit način. Djeca istovremeno uče, ali i razvijaju svoju osobnost i socijalne vještine koristeći prirodnu želju za proučavanjem svijeta. Edukido program se sastoji od redovne nastave, edukativnih radionica, rođendana, robotike i večeri uz Edukido.

Jedinstveni alat

Program se, inače, odvija za djecu od 3 do 12 godina. Alat koji koristi su popularne lego kocke, a Antea Seražin nam je sve objasnila:

"Vjerujemo da većina kod kuće ima legiće koji se mogu koristiti uz puno mašte na beskrajno mnogo načina", govori nam Antea Seražin i nastavlja otkrivati prednosti ove sjajne ideje:

"Moja prijateljica Jelena, kolegica s faksa, to je otvorila u Zadru i kako sam vidjela da je to prava stvar, došla sam na ideju da otvorim obrt u Zagrebu. Sjedište franšize je u Varaždinu, a franšiza je Poljska. Znači, to postoji samo u Poljskoj i Hrvatskoj", priča nam Antea Seražin i nastavlja u istom tonu:

'Djeca sama istražuju kako doći do nečeg'

"Djeci ovo pomaže na način da djeca sama istražuju kako doći do nečega. Poboljšavaju im vještine, potiče im razmišljanje i naravno to sve kroz zabavu i igru u krajnjoj liniji. Igra kao takva najbolje ptiče učenje jer kroz jednu zanimljivost djeca kod nas otkrivaju kako nešto funkcionira, tipa vjetrenjače, koliki teret može podići dizalica, pa tipa, na koji način lift djeluje, što ga pokreće itd."

Ali, jedna stvar nam nije bila jasna - zašto baš lego kockice i od kud one u ulozi posebnog alata u čitavoj ovoj priči?

"Zašto lego kockice? Ne znam, voljela sam ih u mladosti, a sad to želim nastaviti da ne izgubim to nešto iz djetinjstva, tu neku zabavu. Za sad samo koristimo lego, ali se nadopunjuju. Tokom vremena ćemo ih širiti", objašnjava nam Antea Seražin i naglašava kako s programom Edukida, s edukativnim radionicama, djeca i s posebnim potrebama i ona koja to nisu, sudjeluju u radu u grupama.

'Razvija se motorika'

"Tu posebno djeca s posebnim potrebama razvijaju motoriku. Super im je to za koncentraciju", navodi nam Antea Seražin i govori da mališani koji imaju ADHD smiruju se i koncentriraju na to da nešto naprave svojim rukama...

"Primjerice, imam djecu u razredu kojoj to super dođe, čisto da se koncentiriraju, da se uhvate nečeg, a ako im je zabavno, to je onda odmah plus. I pospiješujemo time kreativnost, jer sve sami rade - razmišljaju na koji način, kako bi iskombinirali nešto. Tu postoji i robotika, dakle mali motorići pomoću kojih možemo sastavljati autiće, robote. Ma, ima svašta stvarno", govori Antea.

Za spomenuti kako djeca osim zabave s lego kockama imaju mogućnosti da nauče o raznim prirodnim procesima, te da sama odgovore na različita pitanja iz matematike, fizike, kemije, geografije, prirode i društva, robotike. Znači, ona se razvijaju na jedan poseban, jedinstven način...

Upisi u redovnu nastavu traju

Upisi u redovnu nastavu traju, a u Zagrebu Edukido djeluje na dvije lokacije: Zagreb Centar i Novi Zagreb. Ima ih još u Varaždinu, Rijeci, Zadru i Splitu.

Za sva pitanja dostupni su na mail adresama: centar.zagreb@edukido.hr i novi.zagreb@edukido.hr, te Facebook i Instagram stranici Edukido Zagreb. Imaju svoju i službenu web stranicu: www.edukido.hr.