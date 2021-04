ANTE ŠIMUNOVIĆ NAPUSTIO HDZ PA ŽESTOKO NAPAO ZAGREBAČKI OGRANAK: ‘Vode ga poslušnici koji su uhljebili kumove, rodbinu…’

“Tragična smrt Milana Bandića dovela je HDZ u nemoguću poziciju; kandidat nema nikakve šanse za pobjedu”

Dojučerašnji HDZ-ovac, Ante Šimunović, odlučio je napustiti stranku. Šimunović je inače, i dio stožera Vesne Škare Ožbolt koja se natječe za zagrebačku gradonačelnicu.

“S danom 19. travnja 2021. istupam iz članstva Hrvatske demokratske zajednice, pa molim da me se briše iz evidencije članstva.

Pristupio sam HDZ-u kao maturant, 11. veljače 1990. Do današnjih dana pokušavao sam promijeniti stvari unutar stranke, osobito unutar zagrebačkog ogranka. No danas, nakon dvaju koalicijskih mandata sa strankom BM365, uvjeren sam da je to nemoguće učiniti sa strankom koja je kreirala klijentelističko-koruptivnu mrežu u gradu Zagrebu.

Očita je namjera predsjednika HDZ-a, Andreja Plenkovića bila “podariti” Milanu Bandiću još jedan mandat. Ta je namjera pokazana odbijanjem raskidanja koalicije MB365, što je bio uvjet g. Damira Vanđelića da bude gradonačelnički kandidat HDZ-a u Zagrebu, a konačno je dokazana nominiranjem jednoga zastupnika vladajuće koalicije HDZ-BM365 za kandidata HDZ-a u Zagrebu.

Danas GO HDZ-a Zagreba vode ljudi koji su dio vladajuće gradske strukture, koji su u Gradsku upravu, gradska poduzeća i ustanove “smjestili” stranačke poslušnike, svoje kumove, rodbinu i prijatelje. To je razlog zašto u Zagrebu, bez obzira na jako dobre rezultate stranke na parlamentarnim izborima, HDZ-ovi kandidati na izborima dobivaju mizernih 5-6%. To je razlog zašto se unutar članstva o GO HDZ-a Zagreba govori posprdno kao o “HDZ365”.

Tragična smrt Milana Bandića dovela je HDZ u nemoguću poziciju; kandidat nema nikakve šanse za pobjedu, a u Skupštini nitko ne želi koalirati s HDZ-om. Tek kada se raspusti GO HDZ-a Zagreba, HDZ će moći započeti povratak na pozicije relevantnog čimbenika u gradskoj politici. Osobno više ni na koji način, pa ni formalnim članstvom u stranci, ne želim pridonositi HDZ-u u gradu Zagrebu.

Kako uistinu osjećam unutarnju potrebu za značajnim promjenama u mome rodnom gradu, odlučio sam za gradonačelnicu na ovim izborima podržati gospođu Vesnu Škare Ožbolt. Uvjeren sam da će kao gradonačelnica uspješno rasplesti klijentelističku mrežu uspostavljenu od koalicije HDZ-BM365”, stoji u njegovu zahtjevu za ispisivanjem iz članstva u HDZ-u.