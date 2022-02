Ne stišavaju se reakcije nakon otkrića Net.hr-a da je potpredsjednik Sabora i politički tajnik HDZ-a Ante Sanader zaposlio sina Ivana u županijskoj Vatrogasnoj zajednici u kojoj je predsjednik te Vatrogasne zajednice – Ante Sanader. Udruga se velikom većinom, financira iz državnog proračuna. Drugim riječima, otac Ante zaposlio je svog sina, možda mu je doslovno i potpisao ugovor o zapošljavanju kao odgovorna osoba.

Ante Sanader se danas branio riječima da je njegov 28-godišnji sin već 20 godina u vatrogastvu. Na presici koju je danas organizirao Sanader kazao je kako su za njegovog sina glasali i drugi. Rekao je i kako mu se sin Ivan "20 godina bavi vatrogastvom", što se čini jako zanimljivim s obzirom da je Ivan Sanader 1994. godište. Dakle, počeo je vrlo mlad, već sa sedam godina.

Nakon otkrića, uslijedile su brojne reakcije, a o slučaju se oglasio i predsjednik Zoran Milanović.

"Preporučit ću sinu da se učlani u HDZ. Ako Plenković može biti predsjednik HDZ-a, može i moj sin biti pravni savjetnik u HDZ-u. Jel' ima kakav posao za mog sina?", kazao je, između ostalog Milanović.

Udarci su stigli i iz redova oporbe.

Ahmetović: Što se vi stvarno čudite tome?

SDP-ova Mirela Ahmetović bila je vrlo jasna.

"Što se vi stvarno čudite tome? Nisam sigurna postoji li ijedan, ijedan visoki dužnosnik HDZ-a čiji direktan ili indirektan rod, prijatelji ili interesno povezane osobe sa HDZ-om nisu zaposlene mimo javnog natječaja ili istiskujući one koje su kvalificiraniji", kazala je Ahmetović.

Grmoja: Rasplamsavanje plamena korupcije koji proždire sve pore hrvatskog društva

Mostov Nikola Grmoja nije bio ništa blaži, ali on je ukazao izravno na Antu Sanadera.

"Pitajte ljude koji su vatrogasci. Dakle, na koji način Ante Sanader zapravo odlučuje o svemu što se događa u hrvatskom vatrogastvu. On se brine o sebi i o svojim privatnim interesima. Nisam to rekao, ne bih želio da reći da je piroman, ali da sudjeluje u ovom rasplamsavanju ovog plamena korupcije koji proždire sve pore hrvatskog društva, to svakako", kazao je Grmoja.

Čini se kako će ovaj požar oko skandala sa zapošljavanjem vlastita sina, Ante Sanader teško ugasiti...