SANADER ODBIJA ISPRIČATI SE HAJDUKOVIĆU: ‘Nisam ja tu napravio žrtvu. On se sa životnim partnerom tukao na ulicama Osijeka’

Ante Sanader i dalje ne vidi ništa sporno u svom jučerašnjem odgovoru zastupniku Domagoju Hajdukoviću, ali nije dao odgovor na pitanje kako bi postupio da je morao razgovarati s napadnutom ženom

Dan nakon što je HDZ-ov potpredsjednik Sabora Ante Sanader zbog svoje izjave izazvao lavinu optužbi da napada žrtvu obiteljskog nasilja, jer je predbacio SDP-ovom saborskom zastupniku Domagoju Hajdukoviću da “bira loše društvo, jer ga je partner istukao”, on i dalje ne vidi ništa sporno u tome.

“Jučer nakon cjelodnevnog vrijeđanja od strane SDP-a, Domovinskog pokreta i Mosta, začinio je Hajduković s prozivanjem i kriminalizacijom HDZ-a. Prozvao nas je da smo mi loše društvo, HDZ. Ja sam na to uzvratio da je on loše društvo, jer on skupa sa svojim kolegom SDP-ovcem, koji mu je životni partner, tuče se po ulicama Osijeka. Mene ne zanima njegova seksualna orijentacija, ali kad se ljudi u istospolnim zajednicama tuku međusobno, mislim da je to loše društvo”, rekao je Sanader novinarima i dodao: “SDP u svom klasičnom smislu to izvrće kao govor mržnje.”

‘Mene ne interesira njegova spolna orijentacija’

Novinari su ga upozorili da je policija u tom slučaju utvrdila da je Hajduković bio žrtva napada, no Sanader se na to nije obazirao: “Nisam imao tu informaciju. Ne znam tko je tu koga tukao, ja nikad nisam medijski vidio tko je koga tukao”, ustvrdio je.

Potom se opet vratio na svoju jučerašnju izjavu, negiravši da je od žrtve ponovno napravio žrtvu. “Nisam ja tu napravio žrtvu, jer je gospodin kolega koji je bio predstojnik ureda predsjednika SDP-a Bere, oni su tamo bili kolege, dva SDP-ovca su se tukli međusobno. A to što se od toga želi napraviti govor mržnje, to nema veze, jer mene ne interesira njegova spolna orijentacija. Oni su se tukli na ulicama Osijeka”, zaključio je.

‘Nije dobro društvo kad se dvoje tuku’

No, na hipotetska pitanja o nasilju u drugačijim situacijama i s drugim akterima, davao je paušalne odgovore. “Uvijek je sukob, tuča loša. I to nije dobro društvo kad se dvoje tuku”, odgovorio je Sanader na pitanje bi li koristio ista mjerila da se radilo o nasilju muškarca nad ženom, a također je relativizirao i situaciju u kojoj bi se na isti način obratio kolegici iz Sabora koju je prebio muž. “Pa, nije on slabiji spol. Pa, to su se dva muškarca tukla”, prenosi njegove riječi N1.

Sanaderov istup danas su u Saboru svojim izjavama osudili predsjednik SDP-a Peđa Grbin, zastupnica Marija Selak Raspudić (Klub zastupnika Mosta) i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.

