“To je nezapamćeno u hrvatskoj povijesti kad se govori o hrvatskom predsjedniku", komentirao je politički tajnik HDZ-a Ante Sanader izjavu predsjednika Zorana Milanovića vezano za zviždačicu i aferu Frka-Petešić. "Ja sam hrvatski predsjednik i ovo što sam rekao – iza toga stojim. A hrvatska sramota, predvođena korumpiranim Plenkovićem, Banožićem – to je hrvatski problem”, rekao je danas Milanović.

"Pozvao je policiju da se riješi stvar s Frkom-Petešićem, znači direktan pritisak na institucije. Milanović je postao takav nakon afere Janaf, je li se nešto u toj aferi dogodilo da se veže uz njega, to je interesantno pitanje. Isto tako one konzultantske usluge od dva milijuna kuna, od koga se dobilo dva milijuna, je li to bila korupcija? Je li to s onim putom u Albanijom bio okidač?", upitao je Sanader.

'Udar na Vladu'

"Imamo pravo na odgovor je li to razlog današnje nervoze, a posebno što Milanović Hrvatsku svađa sa svima, danas s britanskim ministrom obrane. Jučer kljucanje i prozivanje za fašizam Austrije, pa Mađarske, svađanje Hrvatske sa svima. Ta pitanja nas zanimaju, a i hrvatsku javnost. Od afere Janaf se sve promijenilo, do tad je bila normalna suradnja. I to ne samo u Hrvatskoj, nego i na međunarodnom nivou. Mislim da bi to bio zanimljiv odgovor. Da ne govorimo o prošlosti i stanovima, kredit koji je dobio. Želimo da se to razotkrije

“Od 2000. ovo je prvi put da predsjednik radi politički udar na Vladu i pokušaj smjene Vlade i to na temelju zviždačice ili zviždaljke, kako su je neki zvali. Plenković je bar osoba koja je sveprisutna u medijima i koji je na raspologanju. Ako imate informaciju da je Jandroković tražio nešto protuzakonito, iznesite to”, poručio je.