ANTE PRKAČIN OTVORENO PORUČUJE: Škoro će dovesti na Vlast HDZ; ‘Moramo biti oštri prema njima da im ukažemo na greške’

Anto Prkačin, bivši saborski zastupnik HSP-a, general HOS-a, gostujući na N1 objasnio je kako je od HSP-a, preko Mosta kojeg je podržavao do prije nekoliko mjeseci došao do toga da bude na listi Domovinskog pokreta.

‘Jasno im je kakva je slika u svijetu’

„Podržavam sam Most odkad sam ih upoznao, Most je nešto vrlo moralno što se pojavilo na političkoj pozornici. Rijetkost je da se pojavi kvalitetna ekipa poput Mosta. A onda se pojavila i Škorina. To su ljudi kojima je jasno kakva je slika u svijetu.”, rekao je, politički veteran koji sam sebe opisuje kao lijevog nacionalistu. “To znači da imam i socijalnu i nacionalnu osjetljivost, što je sustav koji je Hrvatima najprimjereniji”, smatra.

Rekao je i kako mu je žao što što nije uspio dogovor Mosta i Miroslava Škore, jer bi tada sigurno osvojili 60 mandata.

‘Razbio bih HDZ da smo s Mostom’

“Razbio bih HDZ da smo s Mostom i imamo 60 madata. Međutim, možemo maksimalno računati na trideset i nešto mandata“, uvjeren je Prkačin. Zato su, kaže, osuđeni na HDZ, kojeg će Škoro dovesti na vlast.

Objasnio je kako moraju biti oštri s HDZ-om u kampanji, da pokažu narodu kako su neusporedivo bolji od HDZ-a, a ujedno ukažu HDZ-u na pogreške kako bi ih popravili kao budućeg partnera.

“Nisam zaljubljenik u Tuđmana, ali ovi nakon njega rade pogrešno, nakon Tuđmanove smrti se vozi u rikverc”, govori

Dodaje kako SDP-u ništa hrvatsko ne odgovara.

Situaciju u Hrvatskoj opisao je katastrofalnom,.

„U 30 godina slobode, “uporaštena, ojađena, mi smo kolonija bez bilo kakvog gospodarskog suvereniteta. Po Lisabonskom sporazumu postoji pretpostavka da potpuno izgubimo i politički suverenitet…. Imate impotentan Sabor, nekompetentne Vlade, a predsjednici su slučajni – naš narod ima pravi izraz za to – pali s Marsa”., rekao je.

‘Bit ću nježan prema Tomi. On je junak s prve crte’

Ni za bivšu predsjednicu nema lijepih riječi, ali HDZ-ovog protukandidata iz VII izborne jedinice, Tomu Medveda poštuje.

“To neće biti sukob dvojice ratnika, nego sukob dvojice političara. Moj dragi Tomo, prema kojemu ću biti nježan. Tomo je junak s prve crte, ali mora odgovoriti zašto slijepo podržava pogrešnu politiku Andreja Plenkovića”, poručio je.

Ipak podržava i jednu inicijativu SDP-a. Kandidat Domovinskog pokreta podržava legalizaciju kanabisa. “Ilegalno sam tražio kanabis kao pokušaj da liječim brata, produžili smo mu život 20 godina”, rekao je.

