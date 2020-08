ANTE PRKAČIN O PROSLAVI ‘OLUJE’ U KNINU: ‘To je bila na silu napisana promašena zadaća’; dao je i prigovor Gotovini te pohvalu Milanoviću

‘Pričati o pomirenju je promašaj, jer mi slavimo jednu briljantnu vojnu pobjedu nad jednom balkanskom nemani, koja je zlo činila i bosanskim muslimanima, crnogorskom narodu, albanskim kosovarima. Ja nisam za euforiju, ali da smo jučer bili euforično sretni, ne bih bio protiv’, kazao je Ante Prkačin

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin smatra da je jučerašnja proslava Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti te 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije “Oluja” u Kninu bila “na silu napisana promašena zadaća i tema”.

“Pričati o pomirenju je promašaj, jer mi slavimo jednu briljantnu vojnu pobjedu nad jednom balkanskom nemani, koja je zlo činila i bosanskim muslimanima, crnogorskom narodu, albanskim kosovarima. Ja nisam za euforiju, ali da smo jučer bili euforično sretni, ne bih bio protiv. Dakle, na današnji dan mi smo obračunali s najvećim, najtežim neprijateljem, a to je srpski nacionalizam”, kazao je Prkačin na televiziji N1.

‘I ustaški i četnički pokret imaju pravo na pošteno suđenje’

Osvrnuo se i na dolazak pripadnika HOS-a u “zabranjenim” majicama.

“Nije to bila provokacija, to je bilo iz bijesa i prkosa. Nisu ti ljudi to u amblem stavili slučajno. Nije slučajno da su amblem i HOS jedina vojska u Republici Hrvatskoj nastali na temelju ustaške vojske. Veličanje ustaške vojske bilo bi sada štetno i suludo. I ustaški pokret i pokret Draže Mihailovića imaju pravo u današnjoj Hrvatskoj na pošteno suđenje”, kazao je.

Ponovio je i tvrdnju Miroslava Škore, čijem Domovinskom pokretu pripada, da se “5. kolovoza nemamo što miriti”.

“To pomirenje kvari jednu briljantnu pobjedu. Neka se radi mir između Bošnjaka i Srba u BiH ili između Hrvata i Bošnjaka”, dodao je.

‘Zoran ide od brljanja do briljiranja’

Jučer ga je, na proslavi u Kninu, najviše zasmetalo što su pripadnici HOS-a ostavljeni “izvan žice”, odnosno izvan službenog dijela programa. Osvrnuo se i na jučeranje govornike u Kninu. Predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću uputio je pohvalu, a umirovljenom generalu Anti Gotovini kritiku.

“Zoran ide od brljanja do briljiranja. Meni se često puta njegovi potezi sviđaju, neki mi se i ne sviđaju. To je bio državnički potez. I njegov govor je bio državnički”, rekao je Prkačin misleći na Milanovićevu dodjelu odlikovanja postrojbama HVO-a, od kojih je jedno primio general Zlatan Mijo Jelić, optužen za ratne zločine nad Bošnjacima.

Za Gotovinu je rekao da je “trebao govoriti iz glave”, a za Plenkovića da ima “puno više retoričke sposobnosti nego što je jučer pokazao”.

