Bivši šef operativnih tajnih službi Ante Letica komentirao je najnovija uhićenja povezana sa zagrebačkom gradskom upravom te podružnicama Holdinga. U srijedu su uhićeni bivši direktor Gradskih groblja Patrik Šegota, njegova sestra Tamara i još troje ljudi. Letica je za N1 objasnio da su uhićenja rezultat tajnih mjera prikupljanja podataka, koje se vrše u dva seta - za tajne službe i policiju.

“Mjere koje provodi policija nisu tajne. Tajna je prema kome se primjenjuju, podaci do kojih se dođe na taj način i tajne su osobe koje primjenjuju te mjere. Ovdje su primjenjivane mjere tajnog snimanja. To je mjera koju odobrava sudac istrage i sve što se prikupi za vrijeme trajanja te mjere se predaje sudu kao dokaz i time se poboljšava rad tijela koje vrši kazneni progon osumnjičenih za ta djela”, govori Letica.

Ističe kako su službe odvojene te da su ljudi koji vrše nadzor posebno obučeni za takve poslove i nemaju veze sa službom. Dodaje da je Sigurnosno-obavještajna služba ograničena u primjeni takvih mjera te da suci Vrhovnog suda odobravaju primjenu takvih mjera na rok od tri do 18 mjeseci, na prijedlog ravnatelja Službe.

“Što se tiče mjera policije, njih odobrava sudac istrage i sve što se prikupi se izvodi kao dokaz na sudu. Razlika je što se podaci koje dobiju službe ne predstavljaju na sudu i ne mogu se upotrebljavati na sudu”, objašnjava te dodaje da mjere koje policija provodi mogu trajati do 18 mjeseci, ako ne dođe do toga da jedno kazneno djelo prelazi u drugo, pa se produžavaju. Zahtjevi za produljenje se moraju podnijeti svakih tri do šest mjeseci.

Selektiranje podataka

Od slučaja do slučaja ovisi i selektiranje podataka kojima se dođe tijekom tajnih mjera. “Puno puta se radilo u realnom vremenu zato što je postojala bojazan da bi osoba mogla napustiti teritorij, prikriti dokaze, izvršiti teško kazneno djelo… Moralo se gledati da budu u realnom vremenu da se može intervenirati odmah. Što se tiče drugog, rade se transkripti koji se na kraju analiziraju da bi se uočilo nešto što je preskočeno, što nije bilo važno, a sada je važno…”, govori.

“Za svaki pokušaj ili akciju mora postojati zakonsko odobrenje suca istrage. Ukoliko toga nema, te činjenice, ti dokazi koji su prikupljeni, idu van spisa, ne mogu biti dokaz”, kaže Letica i dodaje da se za svaki prislušni uređaj kojim se pratilo pokojnog gradonačelnika Milana Bandića trebalo tražiti posebno odobrenje.

Broj ljudi koji su upućeni u mjere nadzora, tvrdi Letica, ovise o opsegu akcije. U Bandićevu slučaju taj je broj velik. “Svaka čast da to nije provaljeno”, govori i dodaje:

“Moguće je da u situaciji kad se radi o takvoj osobi s takvom mrežom poznanstava, normalno je da se angažira snage sa strane kako bi se što više zaštitila akcija od moguće kompromitacije i ne vidim u tome problem”, govori o tome da su uhićenja izveli policajci iz Rijeke.

Premijer i predsjednik nisu morali znati

Na pitanje jesu li predsjednici Republike i Vlade imali informaciju o mjerama nadzora i snimanja, Letica kaže: “Ako govorimo o službama, zasigurno bi predsjednik i premijer trebali biti obaviješteni, oni jednako rukovode službama. Svaku takvu aktivnost služba obavijesti predsjednika i premijera. DORH i policija nisu dužni obavijestiti ni predsjednika ni premijera da su u kontaktu s osobom koja je pod nadzorom”, govori.

Pojasnio je i može li se dio materijala koji kompromitira nekog visokog dužnosnika jednostavno maknuti iz istrage. “Siguran sam da ne, da neće biti maknuti zato što bi mogli kompromitirati nekog dužnosnika. Zašto? Zato što sve što se prikupi ide na adresu osobe pod nadzorom. Pitanje je samo što je bitno za samo kazneno djelo, ima li elemenata koji te osobe povezuju s kaznenim djelom. Ako ih nema, neće biti tamo. Ako ih ima, bit će tamo", kaže Letica.

'DORH i USKOK odlučuju tko, kada i gdje'

“Gospodar istrage je DORH, odnosno USKOK i oni odlučuju tko, kada, gdje”, govori o tome kako se šire mjere prema drugim ljudima, a državni odvjetnik je taj koji odlučuje kada će se uhititi nekoga, a kada će se akcija nastaviti.

“Kad se takvo nešto dogodi, ti dokazi ostanu u tom predmetu i nema nikakvih mogućnost da se ti dokazi ospore. Zašto se odmah ne ide na presjecanje nego se čeka, proširuje se istraga, to je stvar onih koji vode istragu i procjenjuju hoće li istraga biti završena odmah ili će prikupljati podatke pa da to bude jedna šira akcija. To je stvar osoba koje vode istragu”, govori.

Otkrio je i je li Bandićeva smrt poremetila istragu. "Smrt osobe koju se nadzire je razlog prekida mjera, s time da je postupak neutralizacije mjera, vađenje tih sredstava, ide na isti način kao i ugradnja. Mora se napraviti akcija da se to na efikasan i nekompromitirajući način napravi. To je vrlo komplicirana akcija, ali eto, vidim da mogu biti zadovoljan kolegama koji to rade. Stvarno rade vrhunski, profesionalno i svaka im čast”, zaključuje Letica.