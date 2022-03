Vojni analitičar Ante Kotromanović gostovao je u studiju RTL-a Danas gdje je govorio o ratu u Ukrajini.

Upitan o letjelici koja se srušila u Hrvatskoj i nekoordiniranosti dužnosnika oko iste, rekao je da se s reakcijom trebalo pričekati nakon istrage.

Što se tiče navoda glavnog tajnika NATO-a koji govori da nije naoružan, ali premijer Plenković predočuje drugačije dokaze, Kotromanović smatra kako je tajnik informacije možda dobio informacije prije dan, dva, tri, ali je to komunicirao danas.

"Trebalo je pričekati kraj istrage i tada brifirati javnost. Sada je u principu svejedno je li dron bio naoružan ili ne. Države koje se u NATO-u nalaze prije nas nisu obavile svoj posao i to danas treba biti fokus", govori.

Upitan da komentira priopćenje predsjednika Zorana Milanovića koji je zatražio istragu današnjeg prelijetanja Rafalea, rekao je da je moguće da su neki građani bili uznemireni jer ne čitaju novine, ne prate medije.

Dobra poruka

Kotromanović misli da je dobra poruka koja se šaljem francuskim nosačem aviona u Dubrovniku ili pak Rafaleima u Zagrebu. "Mi smo članica NATO-a. To je dobra poruka i prilika našim pilotima da se što prije pripreme za ono što nas čeka, ozbiljna i teška zadaća i dobra prilika da se ubrza bar nabavka prva dva aviona koja smo nabavili od Francuza i da se pokažemo u tom smislu organizirani da naše oružane snage što prije dobiju sredstva koja će moći održavati airforcing u idućim godinama", govori.

Što se tiče sukoba između Rusije i Ukrajine, kaže da su u Mariupolju prisutni fantastični ukrajinski ratnici koje ne daju ni centimetra.

Upitan kako komentira novu rusku taktiku s dronovima, kaže da ako je podatak istinit, ruski gubitak od 8000 vojnika ogromna brojka i oni su toga svjesni. "Sada su dovukli dronove i rade ono što su radili Ukrajinci i uništavaju im vojna vozila, oklopne mete. Koriste jako puno balističke rakete", tvrdi.

Prokomentirao je naposljetku i navode Srbije o dronu. "Ja bi rekao 'rugala se sova sjenici da ima veliku glavu'. To je kompleks zapadne zemlje. Koji je to strateški interes Srbija ostvarila u zadnjih 30 godina? Hrvatska je to učinila. Imamo krasnu državu, imamo i probleme. Ponizili smo tu elitnu srpsku vojsku u BiH i to tko, maltene klinci, po njihovim riječima neškolovani. Postali smo članica NATO-a i EU, nogometnim rječnikom to je 3:0 za nas“, komentirao je.

