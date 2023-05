U Rijeci su krv darivali sportaši, članovi maškaranih skupina, obrtnici. Akcija je trajala tri sata i za to vrijeme mjesta darivatelja stalno su bila popunjena. Znak pažnje za one koji svojim dobrim djelima paze na druge.

"Meni vam je jako drago da sam ja uspjela nekome pomoći. Ali lijepo je i da se netko i nas sjetio", kaže za Danas.hr RTL-a darivateljica krvi, Jelena Biondić.

"Dobro djelo i slobodan dan, šalim se, dobro djelo. Treba svatko doći i dat, definitivno", kaže darivatelj Dean Krapić.

Darovao krv 70 puta

Anto je darovao krv već 70 puta. Njegovu krv će, saznao je upravo, dobiti djeca kojoj je potrebna jer je njima namijenjena 0 pozitivna ili negativna krvna grupa, ali mora se poklapati i podgrupa, a darivatelji moraju biti oni čija je krv u brojnim slučajevima već ispitana, kao što njegova je.

"Svaka tri mjeseca dam krvi i to je to, to je već neka navika. Sad su mi rekli da će ići za djecu, tako da još mi je draže", kaže Anto Dadić.

Tko može dati krv?

Ovo je jedna od brojnih akcija uz potporu riječkog Crvenog križa. Muškarci krv mogu darovati svaka tri mjeseca, žene svaka četiri.

"Granica za kilažu je 55 kila, hemoglobin je za žene je donja granica 125, za muškarce je 135. Kad je prvi put darivanje moraju biti dobro naspavani i odmorni", kaže Aldo Ćefo, liječnik u KBC-u Rijeka.

Nevidljiivi superheroji

A takvi su danas bili mnogi. Iako krvi trenutno ne nedostaje, napravljene su zalihe, a poseban poziv upućen je sportašima i sportskim djelatnicima.

"Vole doći, vole dati krv, jer tako pomažu drugima kojima treba, a i sportaši su uglavnom većinom zdravi ljudi koji se bave redovno sportom pa onda i mogu dati krv", kaže Katja Luketić, glavna Zajednice sportova primorsko-goranske županije.

Obično nevidljivi, ali za mnoge superheroji, jer nikada neće ni saznati koliko su života već do sada spasili.