General Gotovina obratio se vukovarskim braniteljima te između ostalog rekao da je ‘Bog jedini i pravi gospodar povijesti’

General Ante Gotovina jučer je održao kratki govor u Vukovaru te je tijekom njega istaknuo važnost Boga. Obratio se vukovarskim braniteljima te između ostalog rekao da je “Bog jedini i pravi gospodar povijesti”.

Gotovinin govor iz Vukovara dijeli se društvenim mrežama.

“Ono što je najvažnije za sve nas – imamo domovinu i ako je netko dao nešto za nju, to ste vi, branitelji! Jedini i pravi gospodar povijesti do kraja svijeta je On i jedino s Njim nikada ne smijemo biti neprijatelji, jer pripadamo Njemu!”, kazao je Gotovina u dijelu govora.