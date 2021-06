Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić na televiziji N1 komentirala je aktualne političke događaje, među ostalim i polemiku premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića iz koje se Plenković zasad povukao.

"On se nije suštinski povukao, posve je jasno da njegovi ministri i članovi stranke ne govore samo u svoje ime. Predsjednik kaže da su to sve zečevi, a možda dođu i lavovi na pozornicu”, rekla je.

'Javnom raspravom više dobiva Milanović, nego Plenković'

Ustvrdila je da su stilom komunikacije, Plenković i Milanović potpuno različiti.

"Prema relevantnim istraživanjima, pokazalo se da javnom raspravom više dobiva Milanović. Sigurno je da Plenković participacijom u toj raspravi nije za sebe ništa dobivao”, ističe.

Nadalje, smatra da će njihova svađa prestati ako premijer nastavi izbjegavati osobna prepucavanja.

"Predsjednik se sigurno neće s ministrima ili nižim razinama prepucavati, on smatra da je njegov dostojan protivnik u javnom meču jedino premijer”, kaže Mamić.

'Milanović se na summitu NATO-a postavio državnički'

Ona smatra da se Mialnović oko izmjene deklaracije na summitu NATO-a postavio državnički.

“Imao je dovoljno hrabrosti izaći u javnost i reći što je problem u završnom dokumentu. S druge strane, ako uzmete u obzir da se Hrvatskoj predbacivalo da smo mi rušitelji Daytonskog sporazuma, izborno zakonodavstvo nam onemogućava da imamo nacionalnog predstavnika u Predsjedništvu BiH – u tom nekom smislu ja bih rekla da je predsjednik Milanović za Hrvatsku odradio velik posao”, kazala je.

Komentirala je i pokretanje predmeta pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa protiv gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića zbog navodno nezakonitog imenovanja u Zagrebačkom holdingu. Mamić tvrdi da u Zagrebu svjedočimo onome što se u poslovnim krugovima zove "change management".

'Nije točno da nije bilo drugih rješenja'

“Gradonačelnik Tomašević sada možda radi najteži posao u državi. U Zagrebu svjedočimo potrebi koja je praktički plebiscitirano dovela Tomaševića na vlast, a to je da se makne Bandićev model upravljanja. U tom smislu očekivanja su podignuta izrazito visoko. To je jedna strana medalje. Mislim da vlasnik mora birati upravu koju on vjeruje. Ja osobno mislim da bi bilo dobro da se NO bira na javnom natječaju, a da upravu bira vlasnik. Rješenje je da vi postavite v.d.-a i onda se ide na natječaj i onda bar postoji privid natječaja. Oni su mogli staviti v.d. predsjednika uprave da vodi posao dok se to sve ne dogodi i onda raspisati natječaj za zainteresirane pojedince. Nije točno da nije bilo rješenja, iako osobno mislim da vi morate raditi s onima kojima vjerujete. Nadzorni odbor trebaju biti ljudi od kompetencija”, rekla je Mamić gostujući na N1.

Ona također smatra da su Tomašević i ljudi iz platforme Možemo! napravili komunikacijski gaf.

“Prva stvar koju morate podesiti u postupku change managementa je komunikacija. Ako vi ne oblikujete percepciju svojih poteza, percepcija će na kraju uvjetovati vašu političku slobodu", kazala je.