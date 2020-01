[ANKETA] PITANJE OKO KOJEG SE NEPRESTANO LOME IDEOLOŠKA KOPLJA: Treba li vratiti Titovu bistu na Pantovčak? Dajte svoj glas…

U našoj anketi pitamo vas treba li bistu Josipa Broza Tita vratiti u Predsjedničke dvore na Pantovčaku odakle je uklonjena 2015. godine

Još rezultati prošlonedjeljnog drugog kruga predsjedničkih izbora nisu bili proglašeni službenima i konačnima, a već su krenula nagađanja oko prvih poteza novoizabranog predsjednika Republike Zorana Milanovića. Među ostalim, postvailo se i pitanje treba li Milanović vratiti u Predsjedničke dvore na Pantovčaku bistu Josipa Broza Tita koju je otamo uklonila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Ona je to učinila slijedom svoga predizbornog obećanja iz kampanje 2014. godine uz objašnjenje da je “Tito bio diktator”.

Milanović: Pantovčak nije muzej

Titova bista nalazila se u Uredu predsjednika za vrijeme Franje Tuđmana u devedesetima te u vrijeme oba mandata Stjepana Mesića od 2000. do 2010. godine i Ive Josipovića od 2010. do 2015. godine. Nakon micanja Titove biste, u Predsjedničkim dvorima ostale su biste sedmorice hrvatskih velikana – kralja Tomislava, Ivana Mažuranića, Alojzija Stepinca, Ruđera Boškovića, Ante Starčevića, Stjepana Radića i Franje Tuđmana. Pobjedom SDP-ovog kandidata na predsjedničkim izborima opet se počela spominjati mogućnost povratka Titove biste na Pantovčak, no sam Milanović dao je do znanja kako o tome uopće ne razmišlja.

“Ma to je jedno od najnesretnijih pitanja o kojima uopće ne razmišljam. Pantovčak nije muzej, vidjet ću, nemam pojma. Nisam ni znao da je gore Titova bista. Čak mislim da je bio reljef, a ne bista, tamo kod stepenica lijevo. Hrvatskih predsjednika bilo je četvero. Možemo ići do kralja Tomislava”, odgovorio je na pitanje novinara dan nakon izborne pobjede.

Diktator ili zaslužni velikan?

U nedavnom tekstu na Net.hr-u pitali smo četvoricu domaćih povjesničara hoće li Milanović vratiti Titovu bistu na Pantovčak te zaslužuje li Broz ondje simboličko mjesto. Hrvoje Klasić smatra da je još Franjo Tuđman postavljanjem Titove biste u Ured predsjednika pokazao kakvu Hrvatsku želi – onu nastalu na zasadama antifašizma i hrvatske ljevice. Dodao je, međutim, da bi taj simbolički čin ipak prepustio Milanoviću.

Ivo Banac smatra da danas nikoga ne bi trebalo biti briga čiju je bistu Tuđman držao na Pantovčaku. “Možda je on imao nekih svojih razloga, ali oni koji objektivno misle o našoj prošlosti znaju da jednom diktatoru nije mjesto tamo gdje predsjeda jedan demokratski izabrani predsjednik”, rekao je Banac. Slično je ustvrdio i Ante Nazor rekavši da “ni Titu ni Paveliću nije mjesto u javnom prostoru” te da “nije primjereno veličati totalitarne sustave i njihove vođe”. Tvrtko Jakovina smatra, pak, da Tito na Pantovčaku “sigurno nedostaje”, ali da ne zna “bi li njegov povratak učinio dobro Milanoviću, a možda i izgradnji boljeg društva”.

Mi vas u anketi pitamo treba li Titovu bistu, rad kipara Antuna Augustinčića, vratiti na Pantovčak ili ne ili smatrate da je to danas posve nevažna tema.