ANKA MRAK-TARITAŠ VJERUJE DA ĆE KOALICIJA OPSTATI DO KRAJA MANDATA: ‘Bandićevi žetončići zapravo pripadaju Plenkoviću, brak još traje’

Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u srijedu je poručila da ‘žetončići’ zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u Saboru istinski i duboko zapravo pripadaju predsjedniku Vlade i HDZ-a Andreju Plenkoviću, izrazivši uvjerenje da će se ova saborska većina održati do kraja mandata.

“Ne treba slaviti, kada je u pitanju brak između HDZ-a i Milana Bandića on i dalje traje. Ovo je samo jedna pobjeda, treba se pripremiti za dalje. Mogućnost je da GUP za tri mjeseca ponovno dođe na raspravu i ako Bandić procijeni da se može donijeti GUP kako ga je predložio, imat ćemo ga ponovno na raspravi u Gradskoj skupštini”, izjavila je Mrak Taritaš novinarima u Saboru.

Istaknula je da su “Bandićevi žetončići” samo na “skladištenju” kod zagrebačkog gradonačelnika, a da zapravo “istinski i duboko pripadaju Plenkoviću, samo to ne žele javno reći”.

“Bit će malo koškanja, malo će se buniti, ali se na kraju ova saborska većina bazira na trgovini i ucjeni i do izbora ćemo imati tu saborsku većinu i malo ovakvih igrokaza, ali mislim da je to stabilno i da nema neke bojazni. To sam mislila i uoči GUP-a. GUP nažalost služi za njihovo međusobno razračunjavanje, kao i za unutarstranačke izbore u HDZ-u, ocijenila je.

‘Oporba ovo može iskoristiti’

Mrak Taritaš je ustvrdila kako oporba može na različite načine iskoristiti ovaj trenutak, prije svega tako da jasno pokaže kako je sve ovo “jedna farsa” te da je premijeru Plenkoviću puno važnije kako će se stvari odvijati u HDZ-u nego u državi.

Dodala je kako je oporba bila dovoljno glasna i jasna i u Saboru i Gradskoj skupštini, a hoće li izbori biti ranije, ističe, ovisit će isključivo o odnosu i braku iz interesa HDZ-a i Bandića.

HNS je u Saboru kolateralna žrtva, ali apsolutno se dobro pozicionirao kao takva žrtva”, zaključila je Mrak Taritaš.