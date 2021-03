ANKA MRAK TARITAŠ U UTRCI ZA GRADONAČELNICU ZAGREBA: ‘Dosta je bilo ludosti i neozbiljnih projekata’; Otkrila 4 stvari koje bi napravila

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš najavila je kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba te navela da će se baviti promjenom načina upravljanja, obnovom, prometom i otpadom

Predsjednica stranke GLAS Anka Mrak Taritaš najavila je u subotu svoju kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba naglasivši da u prioritete za bolju budućnost Zagreba spada promjena načina upravljanja gradom, konsolidacija gradskih financija i obnova Zagreba. “Dosta je bilo ludosti, neozbiljnih projekata, trebamo se ozbiljno prihvatiti posla. To je jedan od razloga zašto sam se kandidirala za gradonačelnicu Zagreba”, kazala je Mrak Taritaš na konferenciji za medije.

Svi pregovori joj propali

Čelnica GLAS-a samostalnu kandidaturu pod sloganom “Promjena koje se ne bojim” najavila je nakon što je o zajedničkom izlasku na izbore razgovarala prvo s platformom Možemo!, a nakon toga s SDP-om, no svi su pregovori bili neuspješni.

“Ja sam od početka bila ta koja je okupljala, radila na tome da se okupi šira opcija stranaka i pojedinaca koji bi zaista mogli voditi grad. Iz tih razgovora je prvi izašao Možemo!, koji je rekao da oni ne želi ići ni s kime, zbog razloga jačanja stranke. Mi smo nakon toga započeli razgovore s SDP-om koji su bili vrlo korektni”, ustvrdila je.

Naglasila je da između GLAS-a i SDP-a propali jer nije došlo do dogovora oko tri cilja koja su njezinoj stranci bila važna; da aktivno sudjeluju u kampanji koja treba biti drugačija, maštovita, zanimljiva, u izradi programa i onih projekata koje nudimo.

“Treći cilj je bio da se vrlo jasno napravi plan što se događa prvi dan nakon izbora, da nemamo šest mjeseci uhodavanja učenja, priprema, razmišljanja, nego da prvi dan nakon izbora počnemo ozbiljno raditi”, rekla je Mrak Taritaš. Nažalost, dodaje, nisu uspjeli u tim razgovorima dogovoriti te stvari i zbog toga se odlučila za samostalnu kandidaturu.

Ostali kandidati vade projekte iz ladica

Otklonila je tvrdnju da je njena kandidatura motivirana smrti gradonačelnika Milana Bandića. Mrak Taritaš smatra i kako je karakteristika postojećih kandidata u utrci za gradonačelnika Zagreba ta da izvlače projekte “iz ladica koji su tamo već desetak ili više godina” ili se najavljuju projekti kao da je sjedište gradonačelnika u trezoru Narodne banke.

Dodaje kako je “duboko vjerovala da je u Zagrebu s tim ludostima i lažnim obećanjima došao kraj, da je muzej neispunjenih obećanja Milana Bandića prošlost, ali kandidati koji su sada vani, uvjeravaju me da to nije tako”, poručila je. Smatra da je potrebno dobro razmisliti što treba raditi dan poslije izbora, kako krenuti i ponuditi Zagrebu novu, drugačiju budućnost.

Upravljanje, financije, promet i otpad

Prva stvar, kaže, ta je da zaista treba promijeniti način upravljanja gradom Zagrebom, ali uz to, u ključne stvari spada obnova Zagreba iza potresa, financije grada Zagreba, promet i otpad u Zagrebu. “Od potresa je prošlo godinu dana, pokazalo se, da nema želje ili volje ili dovoljnog snalaženja, i za to su krivci ova Gradska uprava i HDZ-ova Vlada. Druga stvar, to su financije grada Zagreba koji je zaslužio da ima zaista jasno definirano upravljanje proračunom”, rekla je.

Ustvrdila je i kako se u posljednjih 20-ak godina u prometu grada nije napravilo puno, a da Zagreb može biti grad u kojem će javni prijevoz funkcionirati kako treba. Ističe i kako se treba promijeniti i način upravljanja otpadom. Mrak Taritaš je otklonila tvrdnju novinara da je njen program sličan programu platforme Možemo!, istaknuvši da je takav program zagovarala i prije četiri godina kada je u tijesnoj utrci izgubila izbore od pokojnog gradonačelnika Milana Bandića.

