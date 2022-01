Sporost i tromost u obnovi uskoro bi nam mogli doći na naplatu. Naime, kako je jučer objavljeno u hrvatskim medijima, Vladi je iz Europske komisije stiglo ozbiljno upozorenje u obliku pisma, a u kojem piše da se rokovi za iskorištavanje sredstva iz Fonda solidarnosti, koje smo trebali povući za obnovu od potresa, neće produljiti.

Pravila Fonda solidarnosti nalažu da nema niti razmatranja produljenja roka od 18 mjeseci za iskorištavanje sredstava iz Fonda od dana kada nam je novac isplaćen, a krajnji rok za to je 17. lipnja. Do sada smo zaprimili ukupno 545 projekata vrijednosti čak 11,9 milijardi kuna, a sklopljeno je 316 ugovora u vrijednosti 8,4 milijarde kuna. Odnosno, imamo ugovoreno i više projekata nego što možemo financirati iz Fonda, no sredstva se ne isplaćuju, a jedino se to računa, pisao je u četvrtak Jutarnji list.

Brane se da nismo tražili produljenje roka

Fond solidarnosti Europske unije inače omogućuje EU-u pružanje financijske podrške u slučaju velike elementarne nepogode određenoj državi članici ili regiji te državama koje pregovaraju o pristupanju. Na tu je temu, koja je jučer 'pukla' u javnom prostoru, u RTL-u Danas gostovao ministar Darko Horvat. "Svi ti ugovori su u završnoj fazi. Ugovorena sredstva su se počela povlačiti. Od 313 milijuna kuna podnesenih zahtjeva, njih 119 je već isplaćeno. To je 2,3 posto", rekao je Horvat. To znači da smo u godinu dana povukli samo 2,3 posto, a ostaje nam pet mjeseci da povučemo ostalih 97,7 posto.

Premijer Andrej Plenković je još nedavno uvjeravao javnost da će rok biti produljen . "Element progresivne štete. Dakle, potres u Zagrebu je bio u ožujku 2020., a potres na Banovini jako se osjetio i u Zagrebu. Ta činjenica nas je dovela da su se i štete povećale i da ćemo onda s vrlo razložnom i jasnom argumentacijom, siguran sam, doći do toga da se ti rokovi produlje", govorio je krajem prosinca Plenković. Plenkovićevi ministri pak su su jučer tvrdili da Hrvatska nije tražila nikakvo produljenje roka te da sukladno tome, ova "pljuska" iz Europe koja je stigla nije nikakva odbijenica.

'Ministar je pokazao apsolutnu nesposobnost'

Bivša ministrica graditeljstva i saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, u razgovoru za Net.hr ističe da je sve to skupa sramotno te da pokazuje ogromne razmjere nesposobnosti. Hrvatska je dobila 5,1 milijardu kuna vezano uz hitnu obnovu i sanaciju zgrada javne namjene u Gradu Zagrebu. Rok je bio 18 mjeseci, taj rok ističe u 6. mjesecu ove godine. Jednako tako dobila je nešto preko 300 milijuna eura za obnovu zgrada javne namjene na području Banije, čiji rok ističe u 6.mjesecu iduće godine.

"Apsolutno je jasno za što su ti novci namijenjeni. Što se tiče ovih 5,1 milijardu, oni su kompletno uplaćeni u proračun RH 15. ili 16. prosinca 2020. godine. U obnovu, tu brzu i hitnu sanaciju, djelomično i konstruktivnu obnovu zgrada javne namjene, moglo se gotovo odmah iza potresa. Za to nam nije bio potreban zakon, jer zakon o tome govori u svoja dva-tri članka, odnosno u programu mjera je kartica i pol teksta", pojašnjava saborska zastupnica, dodajući da je svaki mjesec o tome govorila te na to upozoravala.

"Ne zato što sam zločesta i zlonamjerna, nego jednostavno u toj odluci piše ne da se trebaju ugovoriti poslovi, nego da se trebaju napraviti isplate. Ono što je odgovornost gospodina Plenkovića, a dalje gospodina Horvata koji je zadužen da to organizira - on to jednostavno nije organizirao. Pokazalo se da je apsolutno nesposoban to napraviti i sad je činjenica da smo mi od tih novaca do sad potrošili otprilike 3 posto. Sad nas se pokušava uvjeriti da će se u šest mjeseci iskoristiti preostalih 97 posto", kaže Anka Mrak Taritaš.

"Voljela bih da je tome tako jer to znači da se nešto počelo raditi. Ali nažalost, tome nije tako. I neće biti tako", kaže, pitajući se je li resorni ministar napravio koordinaciju sa svima da uopće vidimo imamo li mi građevinsku operativu koja je to u stanju napraviti. "Hoćemo li raditi međunarodne natječaje pa uzeti neku građevinsku operativu izvana? Imamo li dovoljno radne snage? Nije tema ugovoriti, nego je tema da vi morate napraviti isplatu. Situacija znači da ste nešto ugovorili, da je netko nešto napravio, da su utvrdili da je to napravio sukladno ugovoru i da ste tada napravili isplatu", kaže Mrak Taritaš.

Ova Vlada ima dvije velike odgovornosti, dodaje. Jedna je vezana uz koronu, koja je svjetski problem i s kojom se sve države svijeta muče, a druga odgovornost ove Vlade je obnova nakon potresa, gdje je, prema mišljenju zastupnice, potpuno zakazala. Kada je riječ o gradu Zagrebu, odmah iza potresa trebalo je obići sve javne zgrade, napraviti procjenu, odmah napraviti natječaj za izradu projektne dokumentacije i odmah iza toga napraviti natječaj za izvoditelja, kaže Mrak Taritaš.

"Otprilike se pola godine nije radilo ništa nego se pričalo o tome kako je to jako teško i komplicirano. Onda je donesen zakon, onda se ministar svađao sa ravnateljem Fonda. Te zgrade su stvarne, potres je stvaran, potres se dogodio, te zgrade javne nabave netko jednako tako mora koristiti. Tu se mora napraviti projekt, hodogram, to se ništa nije napravilo", kaže.

Plenkoviću gori pod petama

Dodaje da se cijelo vrijeme bavi papirologijom, kao da je zakon napisao netko iz Australije. "Pa sami smo si pisali zakon, sami smo si trebali napisati zakon koji je provediv. Za javne zgrade, taj zakon nam nije bio ni potreban. Tema je nesposobnost, sporost i neorganiziranost, apsolutno nerazumijevanje u čemu je problem i taj grijeh nečinjenja je jedan od najvećih grijeha obnove", veli bivša ministrica. Mrak Taritaš upozorava da se ista situacija može ponoviti i na Baniji, gdje je obveza da se ti novci iskoriste do 6.mjeseca 2023. godine.

Na pitanje treba li se Horvatu zbog svega premijer Andrej Plenković zahvaliti i potražiti nekog drugog da vodi ministarstvo, Mrak Taritaš veli da je činjenica da imamo nesposobnog ministra koji se već trebao poklopiti po ušima i otići. "Da bi spasio sebe i svoju Vladu, premijer Plenković bi se trebao već sutra zahvaliti ministru Horvatu i na čelo ministarstva staviti osobu koja je organizacijski sposobna to organizirati. Ali jednako tako i premijeru Plenkoviću gori pod petama. U principu, čija je konačna odgovornost? Njegova!", kaže. Što se tiče samog Horvata, zastupnica se pita kako mu nije neugodno izaći pred ljude te smatra da je sam već trebao doći do premijera i prihvatiti činjenicu da on nije za taj posao.

"Mi do suštinskog problema nismo ni došli. Suštinski problem je da li imamo dovoljno ljudi koji će napraviti i obaviti te radove? Jer vi možete samo isplatiti po obavljenim radovima, a ne po ugovorenim", kaže Mrak Taritaš. Na pitanje kako komentira izjavu ministra Horvata da je ugovorenih radova i preko 5 milijardi kuna, Mrak Taritaš kaže da je pitanje uopće kako su ugovoreni.

"Tko će odgovarat zbog toga što radovi nisu krenuli na vrijeme, a za to vrijeme su nam cijene podivljale i otišle duplo gore? Da se nešto počelo raditi pred godinu dana, bilo bi po drugoj cijeni nego što je danas. Vi možete ugovarati kako hoćete, ali tko će to raditi? Stvar je konačnog rezultata. Pa može ugovoriti 22 milijarde, ali koliko građevinske operative u Hrvatskoj radi? Koliko je građevinska operativa u stanju napraviti?", pita se zastupnica. Kao primjer navodi izgradnju Pelješkog mosta, gdje su za radove uzeti Kinezi, dodajući da nam možda i za obnovu od potresa treba slična, neka druga operativa, koja će tu doći, ako uopće želimo raditi obnovu od potresa. Nastavi li ministarstvo ovim tempom izdavati rješenja, dodaje, da izda u Gradu Zagrebu samo one zahtjeve koji su podneseni im treba 30 godina.

Inicirat će opoziv ministra

Zbog svega toga, u planu je da se inicira opoziv ministra Horvata. "Sastanak oporbe za opoziv ministra će biti u četvrtak 20. siječnja. Materijal je pripremljen, vidjet ćemo tko će sve biti predlagatelj", kaže, dodajući da pretpostavlja da neće biti teško skupiti 31 potpis koliko je potrebno. Nakon toga će ocijeniti koji je najbolji trenutak za to predati, jer postoje neki rokovi koje treba staviti, a tu je i sama procedura da bi to uopće moglo ući u saborsku proceduru.

"Ono što sam ovaj čas apsolutno sigurna je da ćemo dobiti onaj termin u 9 navečer. Ako treba ćemo o tome raspravljati cijelu noć, pa neka dođe ministar Horvat i neka nam objasni, i neka dođe premijer Plenković i neka objasni zašto obnova ne ide", zaključuje saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.